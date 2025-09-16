Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας

Η κηδεία της δούκισσας του Κεντ, Κάθριν, αποτέλεσε μια σπάνια ευκαιρία για τον πρίγκιπα Άντριου να επιστρέψει στο προσκήνιο της βασιλικής οικογένειας όσο η εμπλοκή του ονόματος του με το σκάνδαλο του Τζέφρι Έπσταϊν συνεχίζεται.

Ωστόσο, η παρουσία του δεν έμεινε απαρατήρητη, καθώς ο δούκας του Γιορκ προκάλεσε σάλο με την απρεπή του συμπεριφορά, γελώντας με την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον, σε μια περίσταση που απαιτούσε σοβαρότητα.

Ο πρίγκιπας Άντριου, ο οποίος παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του ως εν ενεργεία μέλος της βασιλικής οικογένειας λόγω του σκανδάλου που αφορούσε τη φιλία του με τον χρηματιστή και παιδόφιλο Έπσταϊν, βρέθηκε στην πρώτη σειρά της κηδείας, δίπλα στον βασιλιά Κάρολο και τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον.

Κατά την έξοδο από τον Καθεδρικό Ναό του Γουεστμίνστερ, σε μια στιγμή που όλοι οι παρευρισκόμενοι ήταν σοβαροί και συγκινημένοι, ο Άντριου εθεάθη να γελάει ασταμάτητα, ανταλλάσσοντας αστεία με τη Σάρα Φέργκιουσον.

Η αμηχανία ήταν εμφανής, ιδίως στον πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο οποίος στεκόταν δίπλα του, με το πρόσωπό του να δείχνει ότι ένιωθε ιδιαίτερα άβολα με την κατάσταση. Οι δυο τους δεν αντάλλαξαν ούτε μια κουβέντα.

Η εμφάνιση του πρίγκιπα Άντριου έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή, καθώς το σκάνδαλο επανήλθε στο προσκήνιο μετά την αποκάλυψη ενός «βιβλίου γενεθλίων» που περιείχε εκατοντάδες μηνύματα και φωτογραφίες από φίλους του, συμπεριλαμβανομένου του Λόρδου Μάντελσον, ο οποίος έχει έκτοτε απολυθεί από τον ρόλο του ως πρέσβης των ΗΠΑ. Ο Μάντελσον είχε περιγράψει τον Επστάιν ως «καλύτερό του φίλο» και είχε ενθαρρύνει τον παιδόφιλο να «παλέψει για την πρόωρη αποφυλάκισή του».

Η νέα αυτή αποκάλυψη έχει εγείρει εκ νέου ερωτήματα σχετικά με όσους είχαν σχέσεις με τον Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση από ένα από τα πιο γνωστά θύματα του χρηματιστή, τη Βιρτζίνια Τζούφρε.

Η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζούφρε, η οποία αυτοκτόνησε τον περασμένο Απρίλιο, ζήτησε να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση του δούκα του Γιορκ.

Ο αδελφός της, Σκάι Ρόμπερτς, δήλωσε στο BBC: «Δεν έχει σημασία αν είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας ή πρόεδρος ή πρίγκιπας… κάθε άνθρωπος αξίζει να τιμωρηθεί στον μέγιστο βαθμό του νόμου. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να είναι εκεί έξω, ότι εξακολουθεί να ζει σε ένα παλάτι ή ένα κάστρο δεν είναι αρκετό. Είναι ώρα να βάλουμε κάθε άνθρωπο, είτε είσαι βασιλιάς, πρίγκιπας Άντριου, πρέπει να διερευνηθείς πλήρως, και αν βρεθεί ότι είχες οποιαδήποτε συμμετοχή, πρέπει να μπεις στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής σου».

Ενώ ο πρίγκιπας Άντριου παραμένει στο επίκεντρο του σκανδάλου με τον σεξουαλικό εγκληματία και φίλο της ελίτ, η παρουσία του στην κηδεία ήταν αναμενόμενη, καθώς του επιτρέπεται να παρευρίσκεται σε ιδιωτικές οικογενειακές εκδηλώσεις.

Ωστόσο, η αμηχανία ήταν εμφανής, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φαίνεται να νιώθει εξαιρετικά άβολα, και ο βρετανικός Τύπος επιτίθεται ξανά στον ατιμασμένο αδελφό του βασιλιά Καρόλου.

Η απουσία της Καμίλα

Σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής η βασίλισσα Καμίλα δεν βρέθηκε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ, καθώς αναρρώνει από οξεία ιγμορίτιδα, ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

«Με μεγάλη λύπη, η Αυτού Μεγαλειότης η Βασίλισσα Καμίλα δεν θα παραστεί στην απογευματινή νεκρώσιμη λειτουργία για τη δούκισσα του Κεντ, καθώς αναρρώνει. Οι σκέψεις και οι προσευχές της θα είναι με τον δούκα του Κεντ και όλη την οικογένεια» δήλωσε το Μπάκινγχαμ.

Η Καμίλα επρόκειτο να συνοδεύσει τον βασιλιά Κάρολο και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας στον Καθεδρικό Ναό του Γουέστμινστερ, για να πουν το τελευταίο αντίο στην Δούκισσα του Κεντ Κάθριν, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 92 ετών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η βασίλισσα Καμίλα ελπίζει να είναι καλύτερα και να μπορεί να παραστεί σε όλες τις επίσημες βασιλικές εκδηλώσεις για τη δεύτερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία.

Η επίσημη τελετή υποδοχής του Τραμπ και της Μελάνια θα λάβει χώρα αύριο, Τετάρτη, στο κάστρο του Γουίνδσορ. Εκεί θα τους περιμένουν ο βασιλιάς Κάρολος με τη Καμίλα, καθώς και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον.

Χαιρετισμός από τον Πάπα για το πρωτόκολλο που έσπασε μετά από αιώνες

Το γεγονός έλαβε ακόμα μεγαλύτερη σημασία, όταν ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έστειλε ένα ιδιαίτερο και απροσδόκητο μήνυμα στον βασιλιά Κάρολο, τιμώντας την κληρονομιά της δούκισσας.

Ο Καθεδρικός Ναός του Γουεστμίνστερ φιλοξένησε την κηδεία που θα μείνει στην ιστορία της βρετανικής μοναρχίας. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για την δούκισσα του Κεντ, αναγνώστηκε ένα μήνυμα από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος εξέφρασε τα βαθιά του συλλυπητήρια στον βασιλιά Κάρολο και τη βασιλική οικογένεια. Μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, η οποία αναδεικνύει τις ιδιαίτερες σχέσεις που είχαν αναπτυχθεί.

Το Παλάτι ανακοίνωσε ότι το μήνυμα αναγνώστηκε από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Μιγκέλ Μόρι Μπουένδια.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ έγινε σήμερα ο πρώτος Βρετανός μονάρχης εδώ και σχεδόν τέσσερις αιώνες που παρέστη σε Καθολική κηδεία δίνοντας το παρών στη νεκρώσιμη ακολουθία για τη Δούκισσα του Κεντ, σύζυγο εξαδέλφου της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ.

Η Δούκισσα του Κεντ είχε κάνει πρωτοσέλιδα για τη μεταστροφή της στον Ρωμαιοκαθολικισμό το 1994 – το πρώτο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας μετά τον βασιλιά Κάρολο Β’ το 1685.

Ως Υπέρτατος Κυβερνήτης της Προτεσταντικής Εκκλησίας της Αγγλίας, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ παραμέρισε το πρωτόκολλο για να παραστεί στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ στον καθεδρικό ναό του Ουέστμινστερ χοροστατούντος του καρδιναλίου Βίνσεντ Νίκολς, πνευματικού ηγέτη των Καθολικών σε Αγγλία και Ουαλία.

Η κηδεία θεωρείται ιστορική καθώς ήταν η πρώτη καθολική νεκρώσιμη ακολουθία για μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στη σύγχρονη ιστορία.

«Λυπήθηκα βαθύτατα όταν έμαθα για τον θάνατο της Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας της δούκισσας του Κεντ, και στέλνω ειλικρινή συλλυπητήρια, μαζί με τη διαβεβαίωση της προσευχής μου, στην Αυτού Μεγαλειότητα, στα μέλη της βασιλικής οικογένειας, και ειδικά στον σύζυγό της, τον δούκα του Κεντ, και στα παιδιά και τα εγγόνια τους σε αυτή τη στιγμή θλίψης», ανέφερε το μήνυμα του Πάπα.

«Εμπιστευόμενος την ευγενή ψυχή της στο έλεος του Ουράνιου Πατέρα μας, συμπορεύομαι πρόθυμα με όλους εκείνους που ευχαριστούν τον Παντοδύναμο Θεό για την κληρονομιά της χριστιανικής καλοσύνης της δούκισσας, που φάνηκε στα πολλά χρόνια της αφοσίωσής της στα επίσημα καθήκοντα, στην υποστήριξη φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και στην αφοσιωμένη φροντίδα για ευάλωτα άτομα στην κοινωνία.

Σε όλους όσοι θρηνούν την απώλειά της, με τη βέβαιη ελπίδα της Ανάστασης, προσφέρω πρόθυμα την αποστολική μου ευλογία ως υπόσχεση παρηγοριάς και ειρήνης στον Αναστημένο Κύριο», συνέχισε το μήνυμα.

Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ, μιας γυναίκας που άλλαξε την πορεία της βασιλικής οικογένειας με την επιλογή της, αποτελεί μια κίνηση υψηλού συμβολισμού σημειώνει το BBC.

Το τρυφερό φιλί της Κέιτ στον Βασιλιά

Ο στενός δεσμός μεταξύ της Κέιτ Μίντλετον και του βασιλιά Καρόλου ήταν εμφανής στην κηδεία της Καθάριν, δούκισσας του Κεντ.

Μετά την ιστορική καθολική λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Γουεστμίνστερ, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας συγκεντρώθηκαν στα σκαλιά καθώς το φέρετρο της δούκισσας μεταφερόταν στη νεκροφόρα.

Λίγο πριν ο βασιλιάς μπει στο αυτοκίνητό του για να αναχωρήσει, η πριγκίπισσα Κέιτ τον αποχαιρέτησε με ένα φιλί σε κάθε μάγουλο, πριν κάνει μια γρήγορη υπόκλιση, διατηρώντας τα χέρια της στους ώμους του.

Η τρυφερή αυτή αλληλεπίδραση ήταν η πιο πρόσφατη ένδειξη της γλυκιάς σχέσης μεταξύ του 76χρονου βασιλιά και της 43χρονης νύφης του γράφει το People.

Ο Kάρολος, μάλιστα, αναφέρθηκε στην Κέιτ ως «η αγαπημένη μου νύφη» κατά τη διάρκεια ενός κρατικού δείπνου στην Κένυα, τον Οκτώβριο του 2023, υπενθυμίζοντας πως ο πρίγκιπας Γουίλιαμ της είχε κάνει πρόταση γάμου στη χώρα αυτή το 2010.

Η σχέση τους έχει γίνει ακόμα πιο δυνατή τα τελευταία χρόνια, καθώς και οι δύο διαγνώστηκαν με καρκίνο το 2024.

Η βασιλική βιογράφος Σάλι Μπέντελ Σμιθ δήλωσε πέρυσι ότι ο βασιλιάς Κάρολος «είχε πάντα έναν πολύ καλό δεσμό» με την Κέιτ. «Δεν νομίζω ότι είναι αυθαίρετο να πούμε ότι είναι σαν την κόρη που δεν είχε ποτέ», συνέχισε. «Μοιράζεται με τον Γουίλιαμ μια παρόρμηση να την προστατεύει. Είναι μαζί σε αυτό, η Κέιτ και ο βασιλιάς».

Εκτός από βασιλιάς και μέλλουσα βασίλισσα, είναι και «δύο ασθενείς που περνούν μια κοινή εμπειρία υγείας», δήλωσε μια βασιλική πηγή, σημειώνοντας ότι «είναι βέβαιο ότι θα έχουν μια στενή σύνδεση».