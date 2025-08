«Σεξομανής, διεστραμμένος, στα χέρια των Ρώσων, μπουνιές με τον Χάρι»: Νέα βιογραφία καίει τον πρίγκιπα Άντριου (και) για τον Έπσταϊν

Ο πρίγκιπας Άντριου είναι το θέμα σε νέα βιογραφία που φέρνει εσωτερικές διαμάχες στο Παλάτι και δημόσια ρήξη στα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ανάμεσα στις πολλές αποκαλύψεις για τον δούκα της Υόρκης, ο συγγραφέας Άντριου Λόουνι περιγράφει έναν άγριο καβγά ανάμεσα στον δούκα της Υόρκης και τον ανιψιό του, Χάρι.

Ο πρίγκιπας Χάρι, μέσω του εκπροσώπου του, διέψευσε κατηγορηματικά το περιστατικό, απειλώντας μάλιστα με νομικές ενέργειες την εφημερίδα που δημοσίευσε το απόσπασμα του βιβλίου.

Ο Χάρι διέψευσε κατηγορηματικά ότι «μάτωσε τη μύτη» του θείου του, πρίγκιπα Άντριου κατά τη διάρκεια ενός καβγά σε οικογενειακή συγκέντρωση το 2013.

Σύμφωνα με ένα απόσπασμα από τη νέα βιογραφία του δούκα της Υόρκης, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Daily Mail, οι δυο τους είχαν έναν έντονο καβγά που κατέληξε σε σωματική συμπλοκή. Ο συγγραφέας του βιβλίου, Άντριου Λόουνι, υποστηρίζει ότι «έπεσαν γροθιές για κάτι που ο Άντριου είπε πίσω από την πλάτη του Χάρι».

Σύμφωνα με τον Λόουνι, ο καβγάς ξεκίνησε όταν ο Χάρι είπε στον θείο του ότι «είναι δειλός που δεν του το είπε κατά πρόσωπο».

Το βιβλίο υποστηρίζει ότι «ο Χάρι επικράτησε, αφήνοντας τον Άντριου με μια ματωμένη μύτη, πριν τελικά τους χωρίσουν».

Η βιογραφία του Λόουνι, με τίτλο Entitled: The Rise and Fall of the House of York, υποστηρίζει επίσης ότι ο Άντριου είπε στον ανιψιό του πως ο γάμος του με τη Μέγκαν Μαρκλ «δεν θα διαρκέσει περισσότερο από έναν μήνα».

Ο Άντριου φέρεται να «κατηγόρησε τη Μέγκαν ότι είναι καιροσκόπος και νόμιζε ότι ήταν πολύ μεγάλη για τον Χάρι, προσθέτοντας ότι ο ανιψιός του έκανε το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει ποτέ», και τον κατηγόρησε ότι δεν έκανε «καμία δέουσα έρευνα για το παρελθόν της» πριν αρραβωνιαστούν το 2017.

Ο εκπρόσωπος του Χάρι και της Μέγκαν έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα, δηλώνοντας: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο πρίγκιπας Χάρι και ο πρίγκιπας Άντριου δεν πιάστηκαν ποτέ στα χέρια, ούτε ο πρίγκιπας Άντριου έκανε ποτέ τα σχόλια που φέρεται να έκανε στη δούκισσα του Σάσεξ προς τον πρίγκιπα Χάρι».

Χάρι και Μέγκαν έχει κινηθεί νομικά ενάντια στη Daily Mail για τη δημοσίευση «χονδροειδών ανακριβειών, και ζημιογόνων και δυσφημιστικών σχολίων».

Ο Άντριου φέρεται να έπαιξε γροθιές με τον Χάρι το 2013 και σε άλλο περιστατικό, το 2017, ο δούκας του Γιορκ φέρεται να αποκάλεσε τη Μέγκαν Μαρκλ μεγάλη για τον Χάρι, καιροσκόπο και στοιχημάτιζε ότι ο γάμος τους δεν θα είχε διάρκεια πάνω από ένα μήνα

«Σεξομανής, διεστραμμένος, εμμονικός»

Ωστόσο αυτές δεν είναι οι μόνες «αποκαλύψεις» που καίνε τον πρίγκιπα Άντριου.

Ο Λόουνι υποστηρίζει ότι ο πρίγκιπας Άντριου φέρεται να είχε άσεμνες συζητήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, είχε χαρακτηριστεί από τον Έπσταϊν ως «ο πιο διεστραμμένος άνθρωπος» και προσέβαλε το προσωπικό του. Επιπλέον κάνει λόγο για εκβιαστικό υλικό εις βάρος του που έχει στην κατοχή του το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με το βιβλίο, κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας το 2000, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στον πρίγκιπα Άντριου μια λίστα με μασέρ, αφού οι δυο τους συζήτησαν για… «γυναικεία γεννητικά όργανα». Αυτό συνέβη λίγο αφότου ο Τραμπ και ο πρίγκιπας Άντριου γνωρίστηκαν μέσω των κοινών τους φίλων, Γκισλέιν Μάξγουελ και Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε άλλο σημείο του βιβλίου, ο Λόουνι αφηγείται τα σχόλια του Έπσταϊν σε φίλους του για τον πρίγκιπα Άντριου, τον οποίο χαρακτήριζε ως «σεξομανή».

Ο Έπσταϊν φέρεται να είχε πει: «Είναι ο μόνος άνθρωπος που έχω γνωρίσει που είναι πιο εμμονικός με τα γυναικεία γεννητικά όργανα από εμένα. Από τις αναφορές που έχω λάβει από τις γυναίκες που μοιραστήκαμε, είναι το πιο διεστραμμένο ζώο στην κρεβατοκάμαρα. Του αρέσουν πράγματα που είναι ακόμη και για εμένα περίεργα – και είμαι ο βασιλιάς της διαστροφής!»

«Είναι ο μόνος άνθρωπος που έχω γνωρίσει που είναι πιο εμμονικός με τα γυναικεία γεννητικά όργανα από εμένα. Και είμαι βασιλιάς της διαστροφής». Ο Τζέφρι Έπσταϊν για τον πρίγκιπα Άντριου

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο αδελφός του βασιλιά της Βρετανίας απολαμβάνει, σχεδόν σαδιστικά, να προσβάλει το προσωπικό του παλατιού και λατρεύει να παίζει «τρενάκι».

Ο Άντριου διοργάνωνε πάρτι στα οποία οι οι καλεσμένοι του έκαναν χορευτικά και έβγαζαν ήχους τρένου. Ένας φίλος του είπε στο βιβλίο: «Είναι ένας εφιάλτης να κάθεσαι δίπλα του στο δείπνο. Κάνει φρικτά αστεία για το αν φοράς εσώρουχα. Και δεν μπορείς να του πεις να φύγει».

Ίσως το πιο ανησυχητικό στοιχείο που αποκαλύπτει ο Λόουνι είναι ότι μυστικές υπηρεσίες ανησυχούν ότι η Ρωσία έχει «kompromat», δηλαδή εκβιαστικό υλικό, για τον πρίγκιπα Άντριου σχετικά με το σκάνδαλο του Έπσταϊν.

Υπάρχουν αναφορές ότι ο Τζον Μαρκ Ντούγκαν, πρώην αναπληρωτής στο γραφείο του σερίφη στην κομητεία Παλμ Μπιτς, διέφυγε στη Ρωσία με αρχεία σχετικά με την εμπλοκή του Άντριου με τον Έπσταϊν.

Ο Ντούγκαν ισχυρίστηκε ότι τα αρχεία περιέχουν «πολλά βίντεο» και έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου ενός «βίντεο με υπονομευτικό περιεχόμενο» του Άντριου.

Η οργή του Γουίλιαμ

Η βιογραφία ισχυρίζεται επίσης ότι ο Χάρι και ο αδελφός του, Γουίλιαμ, είχαν «προβληματικές» σχέσεις με τον Άντριου εδώ και χρόνια και ότι ο Άντριου ήταν αγενής και για τη σύζυγο του Γουίλιαμ, Κέιτ Μίντλετον, πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Ο βασιλιάς Κάρολος επέτρεψε στον μικρότερο αδελφό του να μείνει στο Royal Lodge, μια έπαυλη 30 δωματίων στο Γουίνδσορ Γκρέιτ Παρκ που ανήκει στο βασιλικό κτήμα.

Ο πρίγκιπας Άντριου έχασε την υπόληψή του μετά από μια καταστροφική συνέντευξη στην εκπομπή Newsnight το 2019, σχετικά με τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον εκλιπόντα Αμερικανό χρηματιστή και καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη. Ο δούκας έχασε τους βασιλικούς και στρατιωτικούς του τίτλους το 2021.

«Παίζει τρενάκι με τους καλεσμένους, κάνει συνέχεια αστεία για τα εσώρουχά τους»

Μετά την εμφάνιση του ο βασιλιάς Κάρολος διέκοψε το ετήσιο επίδομα του Άντριου, που υπολογίζεται σε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.

Η πηγή που επικαλείται ο Λόουνι στη βιογραφία του ισχυρίζεται ότι ο πρίγκιπας της Ουαλίας θέλει να «διώξει» τον δούκα και την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον, η οποία ζει με τον σύζυγό της, παρόλο που το ζευγάρι χώρισε το 1996.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «[ο Γουίλιαμ] μισεί επίσης τη Σάρα… και ανυπομονεί για την ημέρα που ο πατέρας του θα τους πετάξει και τους δύο έξω. Αν ο Κάρολος δεν το κάνει, σας εγγυώμαι ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Γουίλιαμ όταν γίνει βασιλιάς είναι να τους διώξει».