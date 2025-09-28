«Άπληστη, ηλίθια, χειριστική, Χουντίνι»: Βιογράφος κατακεραυνώνει τη Σάρα Φέργκιουσον για τον Τζέφρι Έπσταϊν

Παρά τη σειρά ηχηρών σκανδάλων από τα οποία, ως μάγος Χουντίνι, η Σάρα Φέργκιουσον έχει βγει αλώβητη —από χρέη και φωτογραφίες όπου ο σύμβουλός της τού ρουφούσε τα δάχτυλα των ποδιών— η σχέση της Φέργκι με τον Τζέφρι Έπσταϊν ίσως είναι η τελευταία σταγόνα στο ποτήρι που θα της δείξουν την έξοδο από τη Βασιλική Οικογένεια.

Αυτό υποστηρίζει βασιλικός βιογράφος που επιτίθεται στη Φέργκιουσον ως «αμετανόητη» και ουσιαστικά «ανίκανη να συνειδητοποιήσει σε τι έχει μπλέξει».

Το σκάνδαλο ξέσπασε όταν η εφημερίδα αποκάλυψε πως η Φέργκιουσον έγραψε ένα ένθερμο, φιλικό μήνυμα στον Έπσταϊν για να του ζητήσει συγγνώμη που τον είχε αποκηρύξει δημόσια.

Μόλις λίγες εβδομάδες αφότου είχε ξεκαθαρίσει κατηγορηματικά στους δημοσιογράφους ότι θα έκοβε κάθε σχέση με τον ατιμασμένο χρηματιστή («Δεν θα έχω ποτέ ξανά καμία σχέση με τον Έπσταϊν» έλεγε), η Φέργκιουσον αποκάλεσε τον Έπσταϊν «σταθερό, γενναιόδωρο και υπέρτατο φίλο» ενώ παραδέχτηκε ότι τον είχε αποκηρύξει για να «σώσει τη δική της φήμη» και την καριέρα της ως συγγραφέα παιδικών βιβλίων.

Στα προσωπικά μηνύματα που ήρθαν στο φως η Δούκισσα «ζήτησε ταπεινά συγγνώμη» από τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία «καθώς τον απογήτευσε». Μετά τις σοκαριστικές αποκαλύψεις πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις διέκοψαν άμεσα τη συνεργασία τους μαζί της.

«Κατάφερε όσα δεν μπόρεσε η Μέγκαν»

Τώρα ο ιστορικός και συγγραφέας Άντριου Λάουνι, συγγραφέας του Entitled: The Rise and Fall of the House of York, δήλωσε στην εφημερίδα Express ότι δεν μπορεί να νιώσει την ελάχιστη συμπάθεια για τη Φέργκιουσον, ένα πρόσωπο που ο ίδιος έχει μελετήσει και παρακολουθήσει για πολύ καιρό.

Ο Λάουνι ζήτησε δημόσια από τον Βασιλιά Κάρολο να αναλάβει δράση, περιγράφοντάς την ως μια γυναίκα που «εξαργυρώνει συνέχεια χρηματιζόμενη τον τίτλο της» και στερείται «αυτογνωσίας».

Σε άλλη συνέντευξή του, στην εκπομπή The Daily T της The Telegraph, ο Λάουνι ισχυρίστηκε ότι η οικονομική σχέση της Δούκισσας με τον Έπσταϊν ήταν πολύ βαθύτερη από ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί.

Αν και αρχικά είχε γίνει λόγος για 15.000 λίρες που έλαβε η Φέργκιουσον, ο Λάουνι δηλώνει ότι οι δικές του πηγές κάνουν λόγο για «περισσότερα από 2 εκατομμύρια λίρες». Τα ποσά αυτά φέρεται να της κατέβαλε ο Έπσταϊν για να καλύψει χρέη της.

Ο Λάουνι ισχυρίζεται ότι η Φέργκιουσον διατηρούσε επαφή με τον Έπσταϊν ακόμη και το 2013 πολλά χρόνια αφότου είχε υποσχεθεί ότι είχε διακόψει κάθε επικοινωνία ενώ την αποκάλεσε «άπληστη, ηλίθια και χειριστική».

«Είναι πολύ άπληστη, είναι πολύ ηλίθια και είναι πολύ αφελής» είπε χαρακτηριστικά ο Λάουνι. «Δεν φαίνεται να κατανοεί ότι αυτό είναι πρόβλημα» και «δεν έχει αυτογνωσία» για όσα έχει κάνει.

Ο Λάουνι υπογράμμισε ότι η Φέργκιουσον «εκμεταλλεύεται τη θέση και το κύρος της για να χρηματίζεται» και έχει καταφέρει αυτό που «δεν κατάφερε η Μέγκαν», δηλαδή να είναι «μισή μέσα, μισή έξω» από τη βασιλική οικογένεια.

«Αν και απολύτως γοητευτική η Φέργκιουσον ήταν πάντα πολύ χειριστική» πρόσθεσε ο Λάουνι αποκαλώντας της «Χουντίνι της βασιλικής οικογένειας», καθώς καταφέρνει πάντα να βγαίνει ως δια μαγείας αλώβητη από κάθε σκάνδαλο.

«Θα προσποιηθεί, όπως προσποιήθηκε σε εκείνη την επιστολή προς τον Έπσταϊν, ότι είναι το θύμα» σημείωσε ο Λάουνι. «Δεν έχει αυτογνωσία. Δεν αποδέχεται καθόλου τι έχει κάνει, είναι ίδια με τον Άντριου» συνέχισε με αυστηρότητα.

Για τον Λάουνι η Φέργκιουσον είναι μια μακιαβελική περσόνα που γνωρίζει πώς να δημιουργεί δράμα γύρω από το πρόσπο της, μια χειριστική μάστορας της δημόσιας σφαίρας.

«Επικίνδυνοι»

Παράλληλα πολλαπλασιάζονται οι φήμες που θέλουν τον Βασιλιά Κάρολο, 76, και τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ να έχουν υιοθετήσει ακραία σκληρή στάση απέναντι στο ζευγάρι, καθώς πηγές ισχυρίζονται ότι η Φέργκιουσον και ο Πρίγκιπας Ανδρέας έχουν ενημερωθεί ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι στις φετινές χριστουγεννιάτικες γιορτές της Βασιλικής Οικογένειας.

Ο Βασιλιάς φέρεται να θέλει να κρατήσει τη Δούκισσα και τον Δούκα της Υόρκης «σε απόσταση».

Το ζευγάρι, που ζει μαζί στο Royal Lodge του Ουίνδσορ παρά το διαζύγιο του 1996, έχει επίσης λάβει οδηγία να παραμείνει «αόρατο» σε μελλοντικές βασιλικές συγκεντρώσεις και να κινείται διακριτικά σε δημόσιες εκδηλώσεις «χωρίς να απαθανατίζεται από τα media».

Σημειώνεται ότι πέρυσι, ο Κάρολος είχε ζητήσει από τη Φέργκιουσον να πείσει τον Ανδρέα να «κάνει το σωστό» και να αποφύγει τη χριστουγεννιάτικη συγκέντρωση λόγω της φημολογούμενης στενής σχέσης του Δούκα με τον φερόμενο Κινέζο κατάσκοπο Γιανγκ Τενγκμπό.

Ο κύκλος της Δούκισσας ισχυρίζευαι ότι η Φέργκιουσον είναι «συντετριμμένη για την όποια αμηχανία» προκλήθηκε και «θα εξηγήσει τους λόγους της στην ευρύτερη Βασιλική Οικογένεια εν ευθέτω χρόνω».

Επιπλέον ο εκπρόσωπός της υποστήριξε ότι ο Έπσταϊν είχε απειλήσει να «καταστρέψει τη Δούκισσα και την οικογένειά της ως άλλος Χάνιμπαλ Λέκτερ» υπονοώντας ότι η επιστολή ήταν προϊόν εκβιασμού.

Ωστόσο, ο διάδοχος του θρόνου Γουίλιαμ, θεωρεί τον θείο του «κίνδυνο» και «απειλή» για τη μοναρχία και υποστηρίζει πλήρως τη στάση του πατέρα του -αν δεν επιμένει να είναι ακόμη πιο αυστηρή.

Η Φέργκιουσον, παρά τις συνεχείς της περιπέτειες, είχε λάβει προσκλήσεις για τις χριστουγεννιάτικες συγκεντρώσεις του 2022 και του 2023, τις πρώτες μετά από τρεις δεκαετίες, ακόμα και συμμετέχοντας στον παραδοσιακό περίπατο στο Σάντριγχαμ.

Ωστόσο, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις και τη σκιώδη σχέση της με τον Έπσταϊν, η όποια σχέση με το Παλάτι μοιάζει πλέον να ανήκει στο παρελθόν.