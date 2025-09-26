Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν

Η Αγγλίδα ηθοποιός Νάταλι Ντόρμερ δήλωσε ότι δεν θα συμμετέχει στις καμπάνιες προώθησης της επερχόμενης σειράς «The Lady», στην οποία υποδύεται τη Σάρα Φέργκιουσον, μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις της δούκισσας με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν.

Η Ντρόμερ δήλωσε επίσης ότι έχει δωρίσει ολόκληρο το μισθό της από την σειρά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που επικεντρώνονται στην καταπολέμηση της παιδικής κακοποίησης, όπως μεταδίδει το Variety.

«Τεράστιο λάθος»

Η είδηση έρχεται μετά τη δημοσίευση ενός email από το 2011, το οποίο φέρεται να δείχνει τη Φέργκιουσον, πρώην σύζυγο του πρίγκιπα Άντριου, να ζητά συγγνώμη από τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη φυλάκισή του το 2008 και αφού είχε διαχωρίσει τη θέση της από τις αποτρόπαιες πράξεις του δημοσίως.

View this post on Instagram A post shared by Just Jared (@justjared)

«Πάντα ήσουν ένας ακλόνητος, γενναιόδωρος και εξαιρετικός φίλος για μένα και την οικογένειά μου», έγραψε, λίγες εβδομάδες μετά την συνέντευξη στην οποία δήλωσε ότι η σχέση της με τον Έπσταϊν, ήταν «τεράστιο λάθος».

Στο email, η ίδια αναφέρει μάλιστα ότι «ξέρει ότι αισθάνεται τρομερά απογοητευμένος από αυτήν».

Μετά τη διαρροή της συνομιλίας, ένας εκπρόσωπος της δούκισσας ισχυρίστηκε ότι είχαν γραφτεί μετά την απειλή του Έπσταϊν να την μηνύσει για δυσφήμιση και ότι εξακολουθούσε να μετανιώνει για τη σχέση της μαζί του.

«Δώρισα ολόκληρο το μισθό μου»

Το «The Lady» είναι ένα εν μέρει μυθοπλαστικό δράμα που καταγράφει την άνοδο και την πτώση της ενδυματολόγου Τζέιν Άντριους (που υποδύεται η Μία Μακένα-Μπρους), η οποία εργάστηκε για τη Φέργκιουσον πριν καταδικαστεί για τη δολοφονία του φίλου της Τόμας Κρέσμαν (Εντ Σπέλερς) το 2001.

«Όταν δέχτηκα να αναλάβω τον ρόλο στο ‘The Lady’, ήξερα ότι η απεικόνιση της Σάρα Φέργκιουσον θα απαιτούσε λεπτότητα. Οι άνθρωποι είναι πολυδιάστατοι, η πορεία τους είναι γεμάτη από σκαμπανεβάσματα και, ως ηθοποιός, η δουλειά μου είναι να επικεντρωθώ σε αυτά τα στοιχεία και να τα ζωντανέψω με ειλικρίνεια και ενσυναίσθηση», δήλωσε η Ντόρμερ μιλώντας στο Variety.

«Από την ολοκλήρωση του έργου, έχουν έρθει στο φως νέες πληροφορίες που καθιστούν αδύνατο το να εναρμονίσω τις αξίες μου με τη συμπεριφορά της Σάρα Φέργκιουσον, την οποία θεωρώ ασυγχώρητη. Για αυτόν τον λόγο, δεν θα συμμετάσχω στην προώθηση του έργου. [Και] τηρώντας τη δέσμευση μου για την προστασία των παιδιών, δώρισα ολόκληρο το μισθό μου από αυτό το έργο στην National Association for People Abused in Childhood (NAPAC) και στο Centre of Expertise on Child Sexual Abuse», πρόσθεσε.

Η σειρά γυρίστηκε νωρίτερα φέτος και αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη του 2025 ή στις αρχές του 2026.

*Με πληροφορίες από: Variety