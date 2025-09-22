Σάρα Φέργκιουσον: Αντιδράσεις και καθαίρεση από τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν – «Σπουδαίος φίλος»

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εφημερίδα Mail on Sunday και αναπαράγει η Sun, η δούκισσα του Γιορκ και πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου «απολογήθηκε» στον ατιμασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν για το γεγονός ότι τον είχε συνδέσει με την παιδοφιλία σε συνέντευξή της στον Τύπο.

Η Φέργκιουσον που πρόσφατα έχει επανέλθει στη δημόσια σφαίρα, απευθύνθηκε στον καταδικασμένο εγκληματία ως «αφοσιωμένο» και «γενναιόδωρο».

Η εν λόγω αλληλογραφία, που ήρθε στο φως, φέρεται να εστάλη τον Απρίλιο του 2011, μόλις έναν μήνα αφότου η δούκισσα είχε αποκηρύξει δημόσια τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία.

Μετά τις αποκαλύψεις η εκπρόσωπος της φιλανθρωπικής οργάνωσης Julia’s House προσώρησε στη διακοπή συνεργασίας της με τη Σάρα Φέργκιουσον. «Κατόπιν των πληροφοριών που κοινοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο σχετικά με την αλληλογραφία της δούκισσας της Υόρκης με τον Τζέφρι Έπσταϊν, το Julia’s House αποφάσισε ότι θα ήταν ακατάλληλη να συνεχίσει να είναι προστάτιδα της φιλανθρωπικής οργάνωσης. Έχουμε ενημερώσει τη δούκισσα της Υόρκης για αυτή την απόφαση και την ευχαριστούμε για την προηγούμενη υποστήριξή της».

Η απολογία

Η αλληλογραφία ξεκίνησε μετά από μια συνέντευξη της Σάρα Φέργκιουσον στην εφημερίδα Evening Standard στις 7 Μαρτίου 2011, στην οποία η ίδια είχε εκφράσει τη μεταμέλειά της για την αποδοχή του ποσού των 17.500 ευρώ από τον σεξουαλικό εγκληματία.

Η ομολογία αυτή ήρθε μέσα σε ένα κλίμα έντονης κριτικής για τις στενές σχέσεις της με τον Έπσταϊν και τον πρώην σύζυγό της, πρίγκιπα Άντριου.

«Αποστρέφομαι την παιδοφιλία και οποιαδήποτε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και γνωρίζω ότι αυτό ήταν ένα τεράστιο σφάλμα κρίσης εκ μέρους μου. Είμαι τόσο μετανιωμένη που δεν μπορώ να το εκφράσω», είχε δηλώσει τότε η δούκισσα, προσθέτοντας: «Όποτε μπορώ, θα επιστρέψω τα χρήματα και δεν θα έχω ποτέ ξανά καμία σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν».

Η Φέργκιουσον φέρεται να απολογήθηκε στον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν γράφοντας του: «Πάντα ήσουν ένας αφοσιωμένος, γενναιόδωρος και υπέρτατος φίλος για εμένα και την οικογένειά μου»

Παρόλα αυτά, μόλις έναν μήνα αργότερα, στις 26 Απριλίου, η Φέργκιουσον έστειλε απολογητικά email στον σεξουαλικό εγκληματία.

«Γνωρίζω ότι αισθάνεσαι εξαιρετικά απογοητευμένος από εμένα από αυτά που σου είπαν ή διάβασες και πρέπει ταπεινά να απολογηθώ σε εσένα και την καρδιά σου γι’ αυτό» έγραψε η Φέργκιουσον.

Στο ίδιο μήνυμα, η δούκισσα ισχυρίζεται ότι δεν τον είχε αποκαλέσει ποτέ παιδόφιλο και ότι αναγκάστηκε να κάνει τις συγκεκριμένες δηλώσεις για να προστατεύσει την καριέρα της ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων και φιλάνθρωπος.

«Μου δόθηκαν σαφείς οδηγίες να δράσω με τη μέγιστη ταχύτητα αν ήθελα να έχω οποιαδήποτε πιθανότητα να διατηρήσω την καριέρα μου ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων και φιλάνθρωπος»

«Μου δόθηκαν σαφείς οδηγίες να δράσω με τη μέγιστη ταχύτητα αν ήθελα να έχω οποιαδήποτε πιθανότητα να διατηρήσω την καριέρα μου ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων και φιλάνθρωπος», φέρεται να έγραψε, προσθέτοντας: «Όπως ξέρεις, δεν χρησιμοποίησα, ποτέ και ξεκάθαρα, τη ‘λέξη Π’ [παιδόφιλος] για εσένα, αλλά καταλαβαίνω ότι αναφέρθηκε πως το έκανα».

Η Φέργκιουσον, η οποία έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 50 παιδικά βιβλία από το 1989, μεταξύ των οποίων η σειρά Budgie the Helicopter, έχει προγραμματίσει την κυκλοφορία ενός νέου εικονογραφημένου βιβλίου της, με τίτλο Kindness Along the Way, για τον Νοέμβριο του 2025.

Τι υποστηρίζει η Φέργκιουσον

Εκπρόσωπος της δούκισσας δήλωσε ότι το email είχε γραφτεί ως απάντηση σε μια απειλή του Επστάιν να την μηνύσει για συκοφαντική δυσφήμιση. «Η δούκισσα μίλησε για τη λύπη της σχετικά με τη σχέση της με τον Επστάιν εδώ και πολλά χρόνια, και όπως πάντα, οι πρώτες της σκέψεις είναι με τα θύματά του», ανέφερε.

Στην αλληλογραφία της προς τον Έπσταϊν, η Φέργκιουσον είχε αναφέρει: «Πάντα ήσουν ένας αφοσιωμένος, γενναιόδωρος και υπέρτατος φίλος για εμένα και την οικογένειά μου», ενώ πρόσθετε ότι της δόθηκαν σαφείς οδηγίες «να μην έχει καμία σχέση μαζί σου και να μην σου μιλάει ή να σου στέλνει email» γιατί αν το έκανε, θα προκαλούσε περισσότερα προβλήματα σε εσένα, τον δούκα και την ίδια.

Ο εκπρόσωπος της δούκισσας δήλωσε ότι η ίδια εμμένει στην δημόσια καταδίκη της για τον Έπσταϊν και πρόσθεσε: «Όπως πολλοί άνθρωποι, παραπλανήθηκε από τα ψέματά του. Μόλις συνειδητοποίησε την έκταση των κατηγοριών εναντίον του, όχι μόνο διέκοψε την επαφή, αλλά τον καταδίκασε δημόσια, σε τέτοιο βαθμό που εκείνος την απείλησε να την μηνύσει για συκοφαντική δυσφήμιση, επειδή τον συνέδεσε με την παιδοφιλία. Αυτό το email στάλθηκε στο πλαίσιο των συμβουλών που δόθηκαν στη δούκισσα, προκειμένου να κατευνάσει τον Έπσταϊν και τις απειλές του».

Ο Έπσταϊν , βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη φυλακή του Μανχάταν των ΗΠΑ, τον Αύγουστο του 2019, ενώ ανέμενε τη δίκη του. Ο θάνατός του είχε χαρακτηριστεί ως αυτοκτονία.

