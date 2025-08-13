Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»

Ο γάμος μεταξύ του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον, γνωστής ως Φέργκι, έχει τελειώσει εδώ και καιρό. Ωστόσο, το πρώην ζευγάρι, που εξακολουθεί να ζει μαζί και φαίνεται να τα πηγαίνει αρκετά καλά, έχει περάσει από πολλές αναποδιές. Το χειρότερο, φυσικά, συνέβη την περίοδο του διαζυγίου τους, όταν φήμες έκαναν λόγο για απιστία και από τις δύο πλευρές.

Αλλά ποιος απάτησε ποιον και πότε; Το νέο βιβλίο με τίτλο «The Rise and Fall of the House of York» (Η άνοδος και η πτώση του Οίκου του Γιορκ) του Andrew Lownie, παρέχει λεπτομέρειες, υποστηρίζοντας ότι ο πρίγκιπας Άντριου κοιμήθηκε με «περισσότερες από δώδεκα γυναίκες» κατά το πρώτο έτος του γάμου του με τη Σάρα Φέργκιουσον.

Σφοδρές διαμάχες στα όρια της ενδοοικογενειακής βίας

To βιβλίο αναφέρει επίσης ότι η Φέργκιουσον συνειδητοποίησε γρήγορα ότι ήταν προορισμένη να γίνει «χήρα της ακτής» και ότι αυτό «την πόνεσε πολύ», ισχυριζόμενη ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο σύντομα άρχισε να έχει και η ίδια εξωσυζυγικές σχέσεις.

Την εποχή εκείνη, ο πρίγκιπας Άντριου φέρεται να ήταν στη θάλασσα περίπου 250 ημέρες το χρόνο και να περνούσε πολύ λίγο χρόνο με την οικογένειά του και τις κόρες του, πριγκίπισσες Μπεατρίς και Ευγενία. Ο ίδιος και η Σάρα Φέργκιουσον χώρισαν το 1992 και πήραν διαζύγιο το 1996.

Το βιβλίο περιγράφει επίσης τις σφοδρές διαμάχες μεταξύ του ζευγαριού που «αγγίξουν τα όρια της ενδοοικογενειακής βίας» και το γεγονός ότι ο πρίγκιπας Άντριου συνέχισε να έχει τις συνήθειες ενός εργένη.

Σύμφωνα με φήμες, όταν η Φέργκι προσπάθησε να συζητήσει τα προβλήματά της με τη βασίλισσα Ελισάβετ, «η συζήτηση γρήγορα πήγε σε σκύλους και άλογα»

Η Ελισάβετ της άλλαξε την κουβέντα

«Η ανάγκη του Άντριου για μια όμορφη μέρα με ήλιο ήταν να καθίσει στο σπίτι και να δει γκολφ στην τηλεόραση. Το δείπνο του σερβιριζόταν μπροστά του για να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει να βλέπει τηλεόραση και μετά πήγαινε για ύπνο» εξηγεί το βιβλίο.

Σύμφωνα με φήμες, όταν η Φέργκι προσπάθησε να συζητήσει τα προβλήματά της με τη βασίλισσα Ελισάβετ, «η συζήτηση γρήγορα πήγε σε σκύλους και άλογα».

Το βιβλίο περιγράφει επίσης λεπτομερώς πώς ο πρίγκιπας Άντριου ήταν «αποπροσανατολισμένος» μετά την αποχώρησή του από το Βασιλικό Ναυτικό το 2001 και στηρίχθηκε στη Γκιλέν Μάξγουελ για να τον βοηθήσει να ανακαλύψει εκ νέου τον εαυτό του.

«Ο Άντριου φαινόταν να ανακαλύπτει εκ νέου τη νεότητά του, γοητευμένος από τον πλούτο και την επιρροή των νέων του φίλων» αναφέρει το βιβλίο. «Αυτός ο τρόπος ζωής μπορεί να αποδοθεί στη στενότερη σχέση του με τη Γκιλέν».

«Του σύστησε πολλές από τις γυναίκες με τις οποίες είχε σύντομες περιπέτειες, αλλά τον έσυρε και πιο βαθιά στο δίχτυ του Έπσταϊν».

«Ο Γουίλιαμ επιθυμεί ο Άντριου να εξαφανιστεί από τη δημόσια ζωή»

Ξεσπέπασμα της εικόνας τους

Η συνεχιζόμενη σύνδεση του πρίγκιπα Άντριου με το σκάνδαλο Έπνσταϊν, τον έχει κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια αφού τον συνοδεύει η κατηγορία της σεξουαλικής επαφής με ανήλικο.

«Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έχει από καιρό μια τεταμένη και απόμακρη σχέση με τον Άντριου» δήλωσε η βασιλική εμπειρογνώμονας Χίλαρι Φόρντγουιτς στο Fox News Digital, εξηγώντας ότι «κουβαλάει συναισθήματα απέχθειας εναντίον του ντροπιασμένου θείου του».

«Το μέλλον του Άντριου μέσα στην βασιλική οικογένεια είναι πέρα από ζοφερό, καθώς ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι σθεναρά αντίθετος σε οποιαδήποτε δημόσια αποκατάσταση χωρίς προοπτική επιστροφής» ισχυρίστηκε η Φόρντγουιτς. «Ο Γουίλιαμ επιθυμεί ο Άντριου να εξαφανιστεί από τη δημόσια ζωή».

Αυτό το νέο βιβλίο πιθανότατα δεν θα βοηθήσει τον πρίγκιπα Άντριου – ή τη Σάρα Φέργκιουσον – να ξανακερδίσουν την εύνοια του κόσμου. Ακόμα κι αν οι περισσότερες αποκαλύψεις που περιέχει αφορούν γεγονότα που συνέβησαν πριν από πολύ καιρό, είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι δεν ξεσκεπάζουν ακόμη περισσότερο την εικόνα τους και, κατ’ επέκταση, την εικόνα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Και αν υπάρχει κάτι που η βρετανική βασιλική οικογένεια εκτιμά, αυτό είναι η φήμη της.

*Με στοιχεία από stylecaster.com | Αρχική Φωτό: 27 Ιουλίου 1986 / EPA PHOTO