Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 11:02
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τον Δεκαπενταύγουστο
Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 01:29
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»
Fizz 13 Αυγούστου 2025 | 12:00

Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»

Ένα νέο βιβλίο αναφέρει επίσης ότι η Φέργκιουσον συνειδητοποίησε γρήγορα ότι ήταν προορισμένη να γίνει «χήρα της ακτής» και ότι αυτό «την πόνεσε πολύ».

Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Spotlight

Ο γάμος μεταξύ του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον, γνωστής ως Φέργκι, έχει τελειώσει εδώ και καιρό. Ωστόσο, το πρώην ζευγάρι, που εξακολουθεί να ζει μαζί και φαίνεται να τα πηγαίνει αρκετά καλά, έχει περάσει από πολλές αναποδιές. Το χειρότερο, φυσικά, συνέβη την περίοδο του διαζυγίου τους, όταν φήμες έκαναν λόγο για απιστία και από τις δύο πλευρές.

Αλλά ποιος απάτησε ποιον και πότε; Το νέο βιβλίο με τίτλο «The Rise and Fall of the House of York» (Η άνοδος και η πτώση του Οίκου του Γιορκ) του Andrew Lownie, παρέχει λεπτομέρειες, υποστηρίζοντας ότι ο πρίγκιπας Άντριου κοιμήθηκε με «περισσότερες από δώδεκα γυναίκες» κατά το πρώτο έτος του γάμου του με τη Σάρα Φέργκιουσον.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just Jared (@justjared)

Σφοδρές διαμάχες στα όρια της ενδοοικογενειακής βίας

To βιβλίο αναφέρει επίσης ότι η Φέργκιουσον συνειδητοποίησε γρήγορα ότι ήταν προορισμένη να γίνει «χήρα της ακτής» και ότι αυτό «την πόνεσε πολύ», ισχυριζόμενη ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο σύντομα άρχισε να έχει και η ίδια εξωσυζυγικές σχέσεις.

Την εποχή εκείνη, ο πρίγκιπας Άντριου φέρεται να ήταν στη θάλασσα περίπου 250 ημέρες το χρόνο και να περνούσε πολύ λίγο χρόνο με την οικογένειά του και τις κόρες του, πριγκίπισσες Μπεατρίς και Ευγενία. Ο ίδιος και η Σάρα Φέργκιουσον χώρισαν το 1992 και πήραν διαζύγιο το 1996.

Το βιβλίο περιγράφει επίσης τις σφοδρές διαμάχες μεταξύ του ζευγαριού που «αγγίξουν τα όρια της ενδοοικογενειακής βίας» και το γεγονός ότι ο πρίγκιπας Άντριου συνέχισε να έχει τις συνήθειες ενός εργένη.

Σύμφωνα με φήμες, όταν η Φέργκι προσπάθησε να συζητήσει τα προβλήματά της με τη βασίλισσα Ελισάβετ, «η συζήτηση γρήγορα πήγε σε σκύλους και άλογα»

YouTube thumbnail

Η Ελισάβετ της άλλαξε την κουβέντα

«Η ανάγκη του Άντριου για μια όμορφη μέρα με ήλιο ήταν να καθίσει στο σπίτι και να δει γκολφ στην τηλεόραση. Το δείπνο του σερβιριζόταν μπροστά του για να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει να βλέπει τηλεόραση και μετά πήγαινε για ύπνο» εξηγεί το βιβλίο.

Σύμφωνα με φήμες, όταν η Φέργκι προσπάθησε να συζητήσει τα προβλήματά της με τη βασίλισσα Ελισάβετ, «η συζήτηση γρήγορα πήγε σε σκύλους και άλογα».

Το βιβλίο περιγράφει επίσης λεπτομερώς πώς ο πρίγκιπας Άντριου ήταν «αποπροσανατολισμένος» μετά την αποχώρησή του από το Βασιλικό Ναυτικό το 2001 και στηρίχθηκε στη Γκιλέν Μάξγουελ για να τον βοηθήσει να ανακαλύψει εκ νέου τον εαυτό του.

«Ο Άντριου φαινόταν να ανακαλύπτει εκ νέου τη νεότητά του, γοητευμένος από τον πλούτο και την επιρροή των νέων του φίλων» αναφέρει το βιβλίο. «Αυτός ο τρόπος ζωής μπορεί να αποδοθεί στη στενότερη σχέση του με τη Γκιλέν».

«Του σύστησε πολλές από τις γυναίκες με τις οποίες είχε σύντομες περιπέτειες, αλλά τον έσυρε και πιο βαθιά στο δίχτυ του Έπσταϊν».

«Ο Γουίλιαμ επιθυμεί ο Άντριου να εξαφανιστεί από τη δημόσια ζωή»

Ξεσπέπασμα της εικόνας τους 

Η συνεχιζόμενη σύνδεση του πρίγκιπα Άντριου με το σκάνδαλο Έπνσταϊν, τον έχει κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια αφού τον συνοδεύει η κατηγορία της σεξουαλικής επαφής με ανήλικο.

«Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έχει από καιρό μια τεταμένη και απόμακρη σχέση με τον Άντριου» δήλωσε η βασιλική εμπειρογνώμονας Χίλαρι Φόρντγουιτς στο Fox News Digital, εξηγώντας ότι «κουβαλάει συναισθήματα απέχθειας εναντίον του ντροπιασμένου θείου του».

«Το μέλλον του Άντριου μέσα στην βασιλική οικογένεια είναι πέρα από ζοφερό, καθώς ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι σθεναρά αντίθετος σε οποιαδήποτε δημόσια αποκατάσταση χωρίς προοπτική επιστροφής» ισχυρίστηκε η Φόρντγουιτς. «Ο Γουίλιαμ επιθυμεί ο Άντριου να εξαφανιστεί από τη δημόσια ζωή».

Αυτό το νέο βιβλίο πιθανότατα δεν θα βοηθήσει τον πρίγκιπα Άντριου – ή τη Σάρα Φέργκιουσον – να ξανακερδίσουν την εύνοια του κόσμου. Ακόμα κι αν οι περισσότερες αποκαλύψεις που περιέχει αφορούν γεγονότα που συνέβησαν πριν από πολύ καιρό, είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι δεν ξεσκεπάζουν ακόμη περισσότερο την εικόνα τους και, κατ’ επέκταση, την εικόνα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Και αν υπάρχει κάτι που η βρετανική βασιλική οικογένεια εκτιμά, αυτό είναι η φήμη της.

Το νέο βιβλίο με τίτλο «The Rise and Fall of the House of York» (Η άνοδος και η πτώση του Οίκου του Γιορκ) του Andrew Lownie

*Με στοιχεία από stylecaster.com | Αρχική Φωτό: 27 Ιουλίου 1986 / EPA PHOTO  

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα
ΠΑΣΟΚ 13.08.25

Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»
Europa League 13.08.25

Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε ενόψει της ρεβάνς (14/8, 20:00) του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ, αναφέρθηκε στους Τάισον και Καμαρά και παράλληλα τόνισε πως η ομάδα του είναι συγκεντρωμένη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν τις καλύπτει
«Έντονη ανησυχία» 13.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν τις καλύπτει

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ανεξέλεγκτη τροπή που έχουν πάρει τα μέτωπα της πυρκαγιάς», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Με Αντετοκούνμπο η Εθνική στη Θεσσαλονίκη
Μπάσκετ 13.08.25

Με Αντετοκούνμπο η Εθνική στη Θεσσαλονίκη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι στην αποστολή της Εθνικής που θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το φιλικό με το Μαυροβούνιο (14/8, 19:00), αλλά δεν θα παίξει.

Σύνταξη
Γάζα: Ο στρατός ενέκρινε το κύριο σχέδιο κατάληψης του θύλακα – Ισχυρές εκρήξεις και πάνω από 100 νεκροί
Παρά τις διαφωνίες 13.08.25

Ο στρατός ενέκρινε το κύριο σχέδιο κατάληψης της Γάζας - Ισχυρές εκρήξεις και πάνω από 100 νεκροί

Το πράσινο φως στα σχέδια της κυβέρνησης Νετανιάχου για τη Γάζα έδωσε ο ισραηλινός στρατός παρά τις δημόσιες διαφωνίες - Την ίδια ώρα ο παλαιστινιακός θύλακας συγκλονίζεται από ισχυρές εκρήξεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Νέα Αριστερά: Να αποπεμφθεί η Βούλτεψη από τη ΝΔ – Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τις πυρκαγιές από τη βίλα του
Σφοδρά πυρά 13.08.25

Νέα Αριστερά: Να αποπεμφθεί η Βούλτεψη από τη ΝΔ – Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τις πυρκαγιές από τη βίλα του

«Η ανεκδιήγητη Σοφία Βούλτεψη, με προκλητικό τρόπο, επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην έλλειψη εθελοντών», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Γκιόκας για πυρκαγιές: Η ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από καιρικά φαινόμενα, ατομική ευθύνη και 112
Στις πυρκαγιές 13.08.25

Γκιόκας: Η ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από καιρικά φαινόμενα, ατομική ευθύνη και 112

«Το ΚΚΕ δεν πιστεύει ούτε στις "παθογένειες" ούτε στη μοιρολατρία για την κλιματική αλλαγή», υπογράμμισε ο βουλευτής Α' Ανατολικής Αττικής με το ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας

Σύνταξη
Γούνες βίδρας, ορθόδοξοι ιερείς και μια συμφωνία 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων – Πώς η Ρωσία πούλησε την Αλάσκα στις ΗΠΑ
«Έρημος χιονιού» 13.08.25

Γούνες βίδρας, ορθόδοξοι ιερείς και μια συμφωνία 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς η Ρωσία πούλησε την Αλάσκα στις ΗΠΑ

Η παρουσία της Ρωσίας στην Αλάσκα δεν ξεκίνησε με στρατούς, αλλά με γούνες. Στα μέσα του 18ου αιώνα, έμποροι και τυχοδιώκτες προχώρησαν ανατολικά διασχίζοντας τη Σιβηρία, παρακινούμενοι από την υπόσχεση των κερδοφόρων γουναρικών από θαλάσσιες ενυδρίδες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τακτικές λαθρεμπόρων ναρκωτικών στο πιο τολμηρό χτύπημα με drones των Ουκρανών – Βοήθησαν ανυποψίαστοι Ρώσοι
Νέες πληροφορίες 13.08.25

Τακτικές λαθρεμπόρων ναρκωτικών στο πιο τολμηρό χτύπημα με drones των Ουκρανών - Βοήθησαν ανυποψίαστοι Ρώσοι

Οι αρχιτέκτονες της ουκρανικής επίθεσης «Επιχείρηση Ιστός της Αράχνης» μελέτησαν τα καρτέλ ναρκωτικών για να περάσουν λαθραία drones στη Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΠΑΣΟΚ: Απαιτείται αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας – Να μπει τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής
Πυρκαγιές 13.08.25

ΠΑΣΟΚ: Απαιτείται αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας – Να μπει τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής

«Με την ένταση της πίεσης, ο πρωθυπουργός επέστρεψε τελικά από τις διακοπές του στην Αθήνα. Σωστά έπραξε — αλλά άργησε πολύ, και φάνηκε ότι αναγκάστηκε να το πράξει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους
«Να εκκενωθεί» 13.08.25

Καταγγελία από Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους

Τη σοβαρή καταγγελία έκανε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας που καλεί τους εργαζόμενους να επικοινωνούν σε κάθε περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας

Σύνταξη
