Η πώληση της βίλας και η ζωή του Φέργκιουσον στη Γλασκώβη

Μοναχική ζωή και με απολαύσεις για τον σερ Αλεξ Φέργκιουσον, τον Σκωτσέζο προπονητή που έγραψε ιστορία στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Φέργκιουσον επέστρεψε στην Γλασκώβη.

Μετά την πώληση της βίλας του στο Τσέσαϊρ, αξίας 3,25 εκατομμυρίων λιρών, όπου ο σερ Αλεξ Φέργκιουσον ζούσε με την εκλιπούσα σύζυγό του, Λαίδη Κάθι, πλέον απολαμβάνει τη ζωή στην πατρίδα του, τη Γλασκώβη, όπου αγόρασε ένα διαμέρισμα αξίας 500.000 λιρών στην πολυτελή περιοχή Χάιντλαντ. Εκεί έχει εγκατασταθεί και οι ντόπιοι έχουν ανοίξει την αγκαλιά τους και δείχνουν την αγάπη τους για αυτή την μεγάλη ποδοσφαιρική μορφή που παρότι αποχώρησε από τους πάγκους, η παρουσία του θεωρείται ακόμη λαμπερή.

Όταν βγαίνει για τη βόλτα του, ο κόσμος προσπαθεί να τον πλησιάσει, τον σταματούν άλλοι για να μιλήσουν μαζί του για το ποδόσφαιρο άλλοι για να βγάλουν φωτογραφίες. Στα 83 του χρόνια, ο θρυλικός προπονητής σερ Αλεξ Φέργκιουσον δείχνει να απολαμβάνει τη ζωή πίσω στη Σκωτία, ενώ ξεχωρίζουν οι επισκέψεις του σε κορυφαία εστιατόρια της Γλασκώβης. Σε ένα από αυτά ο σεφ χαρακτήρισε αξέχαστη εμπειρία την παρουσία του! Ο Φέργκιουσον δεν παραλείπει να επισκέπτεται το προπονητικό κέντρο των Ρέιντζερς.

Ο Φέργκιουσον, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως παίκτης στη Γλασκώβη και κάποτε έπαιξε για τους Ρέιντζερς, φαίνεται να επανασυνδέεται με τις ρίζες του. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο προπονητής των Ρέιντζερς, Ράσελ Μάρτιν, επαίνεσε την προσωπική υποστήριξη του Φέργκιουσον μετά από μια πρόσφατη επίσκεψη στο Ότσενχαουι.

Εχει και προσωπικά ενδιαφέροντα, προσωπικά ενδιαφέροντα όπως κουίζ, διάβασμα και μουσική. Δείχνει να απολαμβάνει την κοινωνική του θέση, αλλά περιορίζει τα επίσημα καθήκοντα.

Ο Ερικσον εκτός από πρώην προπονητής είχε σημαντική δράση και ως επιχειρηματίας. Η εταιρεία του, ACF Sports Promotions, αποτιμήθηκε σε πάνω από 28 εκατομμύρια λίρες πέρυσι. Η εταιρεία, πλέον υπό τη διαχείριση του γιου του Μαρκ, ασχολείται με ομιλίες, εμπορικές δραστηριότητες και διαχείριση εικόνας.

Ο σερ Αλεξ Φέργκιουσον παραμένει μια εξέχουσα προσωπικότητα, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στη ζωή της Γλασκώβης. Τον Ιούλιο του 2025 ορίστηκε επίσημος πρεσβευτής της σκωτσέζικης φιλανθρωπικής οργάνωσης Playlist for Life, η οποία θεωρεί τη μουσική θεραπευτικό βοηθό σε άτομα με άνοια. Υποστηρίζει ενεργά την καμπάνια, ακόμη και μέσω προσωπικής συνδρομής με τη «playlist της ζωής του».