Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον κατέβηκε στα αποδυτήρια του «Ibrox» μετά τη νίκη της Ρέιντζερς επί του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο πρώτο παιχνίδι με τη Ρέιντζερς στο «Ibrox», ηττήθηκε με 2-0 και είναι με την πλάτη στον τοίχο για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι πράσινοι ήταν καλύτερη μέχρι να δεχτεί κόκκινη ο Βαγιαννίδης, όμως ο Ράσελ Μάρτιν έπαιξε έξυπνα και νίκησε τακτικά τον Ρούι Βιτόρια στην πρώτη μεταξύ τους μάχη, με τον τεχνικό της Ρέιντζερς να δέχεται και τα συγχαρητήρια από τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου γενικότερα, βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά το πρώτο παιχνίδι των Σκωτσέζων με το τριφύλλι και στη συνέχεια κατέβηκε και στα αποδυτήρια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν και τα ΜΜΕ στο Νησί, ο Φέργκιουσον επισκέφθηκε τα αποδυτήρια και συνεχάρη τον Ράσελ Μάρτιν, όπως αποκάλυψε ο τεχνικός της Ρέιντζερς, σε μια σπουδαία στιγμή για τον ίδιο, καθώς είχε και ολιγόλεπτη κουβέντα με τον κορυφαίο ίσως προπονητή όλων των εποχών!

Findlay Curtis gets words of Rangers wisdom from Sir Alex Ferguson as youngster told ‘this is the start of something’ 👏https://t.co/gX9hn92wQn pic.twitter.com/89S4gYTTBT

— Daily Record Sport (@Record_Sport) July 23, 2025