Ρούνεϊ: «Κάθε φορά που απολύομαι ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον μου στέλνει μήνυμα»

Ο Γουέιν Ρούνεϊ μίλησε σε podcast του Stick to Football, για την σειρά αποτυχημένων θητειών ως προπονητής στις Ντέρμπι, D.C. United, Μπέρμιγχαμ και Πλίμουθ, με τον 39χρόνο τεχνικό να αναφέρει ενα ιδιαίτερο πράγμα μετά απο απόλυση του και να στέκεται στον Σερ Άλεξ Φεργκιουσον.

Έπειτα απο τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ο θρύλος της Γιουνάιτεντ μετά απο ένα αρκετά υποσχόμενο ξεκίνημα στην Ντέρμπι, είχε μια σειρά από ανεπιτυχείς εμπειρίες, κυρίως στο Μπέρμιγχαμ όπου κέρδισε μόνο έναν βαθμό σε πέντε αγώνες πριν απολυθεί μετά από τρεις μήνες.

Παράλληλα, η θητεία του στο Πλίμουθ τελείωσε επίσης ανεπιτυχώς με απολογισμό μόλις 19 βαθμούς σε 24 αγώνες και στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος.

Ο Ρούνεϊ αποκάλυψε: «Κάθε φορά που απολύομαι, λαμβάνω ένα μήνυμα από τον Σερ Αλεξ Φέργκιουσον»! ανέφερε χαρακτηριστικά, παρά αυτές τις αποτυχημένες προσπάθειες εξακολουθεί να δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει την καριέρα του ως προπονητής.

🗣 Gary Neville: «Do you ever hear from your old managers?»

🗣 Wayne Rooney: «Every time I get sacked, Fergie sends me a text.» 😂 pic.twitter.com/SrQTbLxZSC

— centredevils. (@centredevils) March 15, 2025