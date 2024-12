Τέλος ο Γουέιν Ρούνεϊ από την Πλίμουθ (pic)

Η Πλίμουθ ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Γουέιν Ρούνεϊ, μετά από περίπου επτά μήνες στην τεχνική ηγεσία της.

Ο παλαίμαχος διεθνής επιθετικός αντικατέστησε τον Μάιο τον Ίαν Φόστερ με τριετές συμβόλαιο στην Πλίμουθ. Ωστόσο, οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν δυσκολίες υπό την καθοδήγηση του Ρούνεϊ, μην καταφέρνοντας να νικήσουν εκτός έδρας φέτος, ενώ είναι τελευταίοι στην κατάταξη της Championship με 18 βαθμούς και στο -4 από τις θέσεις της παραμονής στην κατηγορία.

🚨⚠ Official: Wayne Rooney leaves Plymouth Argyle with immediate effect.

Club confirms mutual decision after only one win in 14 games since joining the club. pic.twitter.com/oJrNWG2D6m

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2024