Ξανά στη Super League μετά από 9 χρόνια ο Ηρακλής! (1-0)

Μετά από 9 δύσκολα χρόνια, ο Ηρακλής είναι και πάλι στη φυσική του θέση! Τρεις αγωνιστικές πλην την ολοκλήρωση των πλέι οφ ανόδου της Super League 2 για τον Α’ όμιλο, οι κυανόλευκοι «σφράγισαν» και μαθηματικά την επιστροφή τους στα σαλόνια της Super League!

Μετά από ένα ματς στην Καρδίτσα στο οποίο οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο αποφασιστικοί, ο Κριστιάν Κουστα πέτυχε το «χρυσό» γκολ στο 89 λεπτο, χάρη στοπ 0ποία ο Ηρακλής πήρε τη νίκη με 1-0 επί της Αναγέννησης! Το τέρμα προήλθες από εκτέλεση κόρνερ του Ντέλετιτς από τα δεξιά, κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι του Φοφανά και την κοντινή προβολή του Κούστα!

Με αυτό το τρίποντο ο Ηρακλής έφτασε τους 31 βαθμούς, με την Καρδίτσα να μένει στους 21, ενώ την ίδια ώρα η Νίκη Βόλου έμενε στο 1-1 με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Έτσι τόσο οι Βολιώτες που έχουν 22 όσο και οι Καρδιτσιώτες δεν μπορούν να ελπίζουν οτι θα φτάσουν τους Θεσσαλονικείς στη βαθμολογία στα τρία παιχνίδια που απέμεναν.

Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή βρήκε τον Πετράκη, τους παίκτες του και τους οπαδούς των κυανόλευκων ένα «κουβάρι», να πανηγυρίζουν τον μεγάλο στόχο που είχε θέσει η ομάδα τους εξ αρχής. Την άνοδο. Προφανώς η αποβολή του σκόρερ Κούστα με δεύτερη κίτρινη κάρτα καθώς πάνω στη χαρά του για το χρυσό γκολ που σημείωσε έβγαλε τη φανέλα του περνάει σε τελευταία μοίρα…

ΣΚΟΡΕΡ: 89′ Κούστα

Αναγέννηση Καρδίτσας (Σπανός): Μπαλωμένος, Λεωνιδόπουλος, Βλαχομήτρος, Πολέτο, Μπούσης, Μπαλτάς (83′ Νικολιάς), Νοικοκυράκης, Ανδρέου, Κάσσος (79′ Μανουσάκης), Καρίμ (79 Σοΐρι), Μπακαγιόκο.

Ηρακλής (Πετράκης): Στουρνάρας, Κάτσικας, Χάμοντ (69′ Φοφανά), Βιτλής (69′ Αναστασίου), Παναγιωτίδης (46′ λ.τ Κράινζ), Ουάρντα, Τζίμας (76′ Κυνηγόπουλος), Ντουρμισάι (84′ Κούστα), Εραμούσπε, Ντέλετιτς, Τσάκλα.

Διαιτητής: Mόσχου (Λασιθίου)

Βοηθοί: Διαμαντής (Ηπείρου), Νίκζας (Λάρισας)

Κίτρινες: Μπούσης, Πολέτο, Νοικοκυράκης – Εραμούσπε, Βιτλής, Κάτσικας, Τζίμας, Φοφανά, Κούστα

Κόκκινες: 90′ Κούστα

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League 2 (A’ όμιλος)

Σάββατο 28/2

Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής 0-1

Asteras B’ AKTOR – Νίκη Βόλου 1-1

Επόμενη αγωνιστική (4η)

Αστέρας Β’ AKTOR – Ηρακλής

Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας

Η βαθμολογία στον Α’ όμιλο των πλέι οφ ανόδου της Super League 2

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Super League 2 (A’ όμιλος)

Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα 3-0

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΟΚ Β’ 1-0

Καμπανιακός – Μακεδονικός 1-2