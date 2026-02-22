Super League 2: «Αγκαλιά» με την άνοδο ο Ηρακλής, νίκησε στον Βόλο και ξέφυγε με +7! (vids)

Τεράστιο «άλμα» ανόδου έκανε το μεσημέρι της Κυριακής (22/2) στον Βόλο ο Ηρακλής! Αν και έπαιξε με 10 παίκτες από το 50ο λεπτό λόγω της αποβολής του Μάναλη, ο «Γηραιός» επικράτησε με 1-0 της Νίκης (αυτογκόλ ο Πασαλίδης στο 68′ στην προσπάθειά του να απομακρύνει) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ του Α’ ομίλου της Super League 2.

Με τη νίκη αυτή ο Ηρακλής έφτασε τους 28 βαθμούς, αφήνοντας την σημερινή αντίπαλό του που είναι 2η στους 21, όπως και την Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία γνώρισε ήττα-σοκ στην Τρίπολη με 1-0 από τον αδιάφορο Αστέρα (το γκολ στο 89′ ο Σιμόνι).

Έτσι οι κυανόλευκοι ξέφυγαν με επτά ολόκληρους βαθμούς και πλέον η υπόθεση άνοδος στα «μεγάλα σαλόνια» είναι καθαρά στο δικό τους χέρι.





Πάντως στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες από τη Νίκη Βόλου για πέναλτι σε χέρι παίκτη του Ηρακλή.

Νίκη Βόλου – Ηρακλής 0-1

ΣΚΟΡΕΡ: 68′ αυτ. Πασαλίδης

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Αρίας, Γκαντέλιο (60′ Γκαντέλιο), Τζανετόπουλος, Πασαλίδης, Σίλβα (90+3′ Σαλαμούρας), Πλέγας (60′ Έππας), Πέττας, Λώλης (73′ Γιακουμάκης), Λουκίνας, Λέο (46′ Στοΐλκοβιτς).

Ηρακλής (Πετράκης): Στουρνάρας, Τσάκλα, Κάτσικας, Βιτλής (73′ Κυνηγόπουλος), Τζίμας, Μάναλης, Κράινς (47′ λ.τ Παναγιωτίδης), Χάμοντ (87′ Δημητρίου), Ντέλετιτς (73′ Αναστασίου), Ουάρντα (87′ Τσιντώνης), Εραμούσπε.

Διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου)

Βοηθοί: Κολλιάκος (Αθηνών), Μπαλιάκας (Κοζάνης)

Κίτρινες: Πλέγας, Σίλβα, Λώλης – Βιτλής, Κάτσικας, Ουάρντα

Κόκκινες: 50′ Μάναλης

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ του Α’ Ομίλου της Super League 2

Αστέρας Τρίπολης Β’ – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0

Νίκη Βόλου – Ηρακλής 0-1

Η βαθμολογία στα πλέι οφ του Α’ ομίλου (σε 2 αγώνες)

1. ΠΟΤ Ηρακλής 28

3. Νίκη Βόλου 21

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 21

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 19

Σε δύσκολη θέση ο Μακεδονικός

Από εκεί και πέρα στα πλέι-άουτ, ο ΠΑΟΚ Β΄ νίκησε με 2-1 στους «Ζωσιμάδες» τον ουσιαστικά καταδικασμένο μετά και τις απανωτές αφαιρέσεις βαθμών που του επιβλήθηκαν ΠΑΣ Γιάννινα. Επίσης ο Μακεδονικός γνώρισε τη συντριβή με 1-5 από τον Νέστο Χρυσούπολη και πλέον βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση αναφορικά με την παραμονή.

Τέλος ο Καμπανιακός αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα (0-0) στην έδρα της Καβάλας, αλλά παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής των πλέι άουτ του Α’ Ομίλου της Super League 2

Καβάλα – Καμπανιακός 0-0

ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Β’ 1-2

Νέστος Χρυσούπολης – Μακεδονικός 5-1

Η βαθμολογία στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου (σε 2 αγώνες)

1. ΠΑΟΚ Β’ 18

2. Καβάλα 13

3. Νέστος Χρυσούπολης 13

4. Καμπανιακός 10

5. Μακεδονικός 3

6. ΠΑΣ Γιάννινα -7

* Από τον ΠΑΣ Γιάννινα έχουν αφαιρεθεί συνολικά 15 βαθμοί, εκ των οποίων οι 3 οριστικά.