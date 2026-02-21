Επιβλητική Καλαμάτα στην έδρα του Ολυμπιακού, επικράτησε με 3-0 για την 2η αγωνιστική του Β’ ομίλου των πλέι οφ της Super League 2 και μάλιστα πέρασε μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Συγκεκριμένα η «Μαύρη Θύελλα» έφτασε τους 28 βαθμούς, την ώρα που ο Πανιώνιος έχει πλέον 26 μετά την απώλεια βαθμών που είχε ύστερα από το εντός έδρας 0-0 που έφερε με τη Μαρκό.

Όσον αφορά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Β΄, η Καλαμάτα «καθάρισε» εύκολα το παιχνίδι με ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο από τον Μάντζη (23΄) και δύο ακόμη στο δεύτερο, συγκεκριμένα από τους Τσέλιο (47΄) και Κατάλντι (53΄). Έτσι πήρε σαφές προβάδισμα εκ νέου για τη μάχη της ανόδου.

Να αναφέρουμε εξάλλου ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Βαλμπουενά για τα 800 ματς στην καριέρα του.

Σκόρερ: 23′ Μάντζης σουτ, 47′ Τσέλιος σουτ, 53′ Κατάλντι σουτ

Ολυμπιακός Β (Ρούμπιο): Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ (71′ Γιουσούφ), Μαρτίνης, Ζουγλής (59′ Κεϊτά), Λιατσικούρας (59′ Βαλμπουενά), Φίλης, Κουτσογούλας, Θαρθάνα, Τανούλης (63′ Δάμα), Τουφάκης (71′ Λιάτσος).

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Παναγιώτου (72′ Καλουτσικίδης), Μορέιρα, Οικονόμου (59′ Τσορνομάζ), Κατάλντι (59′ Σιλά), Τσέλιος, Μπονέτο (72′ Χορδάν), Μάντζης (62′ Κωτσόπουλος), Μιράντα.

Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβενών)

Βοηθοί: Τσεχελίδης, Αγγελόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Τανούλης, Μαρτίνης – Κατάλντι, Οικονόμου

Κόκκινες:

Γκέλαρε ο Πανιώνιος στην έδρα του

Ο Πανιώνιος την ίδια ώρα πέταγε στα… σκουπίδια της τη μεγάλη νίκη του στην Καλαμάτα, μια εβδομάδα πριν, καθώς τη 2η αγωνιστική έμεινε στο 0-0 με τη Μαρκό στη Νέα Σμύρννη επίσης για τη 2η αγωνιστική των πλέι-οφ του Β΄ ομίλου στη Super League 2.

Έτσι οι «κυανέρυθροι» έχασαν δύο πολύτιμους βαθμούς και βλέπουν ξανά τη «μαύρη θύελλα» να μένει ξανά μόνη στην κορυφή της κατάταξης, μετά το 3-0 στου Ρέντη επί του Ολυμπιακού και να γίνεται φαβορί.

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Αυλωνίτης, Ασλανίδης, Κιάκος, Μπελμόντ (74′ Στούπης), Ντίας, Παπαγεωργίου (60′ Κολοβός), Κρητικός (46′ Βοΐλης), Φοκάμ (46′ Γιάκοβλεφ), Μωραΐτης.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Τσάκνης, Μιγιενγκά, Φατιόν, Σεμπά, Αλεξόπουλος (87′ Παυλίδης), Μιούλερ (71′ Νεκούλ), Οικονομίδης (63′ Κωνσταντακόπουλος), Σμάλης, Ντέντλερ, Κυριακίδης.

Διαιτητής: Κατόπης (Σάμου)

Βοηθοί: Παύλος (Δυτ. Αττικής), Δέτση (Δωδ/νήσου)

Κίτρινες: Ντίας – Μιούλερ, Φατιόν, Μιγιένγκα, Κυριακίδης

Κόκκινες:

Super League 2: Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής των πλέι-οφ του Β΄ ομίλου:

Πλέι οφ

Πανιώνιος – Μαρκό 0-0

Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα 0-3

Η βαθμολογία στα πλέι οφ (σε 2 αγώνες)

1. Καλαμάτα ΠΣ 28

2. Πανιώνιος 26

3. ΓΣ Μαρκό 18

4. Ολυμπιακός Β’ 15

Νίκες για Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea στα πλέι άουτ

Στα πλέι-άουτ του Β’ ομίλου, η Ελλάς Σύρου ξέσπασε στο β΄ ημίχρονο, νίκησε με 3-0 το Αιγάλεω στην Ερμούπολη και παρέμεινε στην πρώτη θέση. Σε απόσταση δύο βαθμών ακολουθεί η Athens Kallithea, η οποία νίκησε 1-0 την Ηλιούπολη στο «Ελ Πάσο».

Τέλος στην αναμέτρηση των ουραγών, τα Χανιά πήραν τη νίκη στο Αργος 1-0 κόντρα στον Παναργειακό κι έτσι αναπτέρωσαν τις ελπίδες παραμονής στην κατηγορία, σε αντίθεση με την ομάδα της Πελοποννήσου που έχει μείνει στους 3 βαθμούς και φαντάζει πλέον καταδικασμένη.

Super League 2: Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής των πλέι-άουτ του Β΄ ομίλου:

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 3-0

Παναργειακός – Χανιά 0-1

Athens Kallithea – Ηλιούπολη 1-0

Η βαθμολογία στα πλέι άουτ

1. Ελλάς Σύρου 18

2. Athens Kallithea 16

3. Αιγάλεω 12

4. Ηλιούπολη 11

5. Χανιά 9

6. Παναργειακός 3