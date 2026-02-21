Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Βαλμπουενά για τα 800 ματς στην καριέρα του! (pics)
Ο Ματιέ Βαλμπουενά ξεπέρασε τις 800 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο στην καριέρα του και η ΠΑΕ Ολυμπιακός τον βράβευσε πριν την έναρξη του αγώνα της Β’ ομάδας με την Καλαμάτα.
- Το Ιράν ετοιμάζει αντιπρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ ο Τραμπ προειδοποιεί για στρατιωτικές επιθέσεις
- Τραγική κατάληξη στην Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 44χρονος ψαράς που αγνοούνταν
- Κατασχέσεις αυτοσχέδιων όπλων στις φυλακές Δομοκού – Έρευνες μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη
- Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…
Ο Ματιέ Βαλμπουενά βραβεύθηκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, πριν την έναρξη της αναμέτρησης της Β’ ομάδας με την Καλαμάτα, για την συμπλήρωση 800 ματς καριέρας.
O Γάλλος έχει τα περισσότερα ματς με τη Μαρσέιγ (330), ενώ δεύτερος στη σχετική λίστα είναι ο Ολυμπιακός, με την φανέλα του οποίο έχει αγωνιστεί σε 150 ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχοντας 18 γκολ και 43 ασίστ, από το 2019 μέχρι και το 2023, όταν και αποχώρησε για την Κύπρο.
Δείτε εικόνες από την βράβευση του Γάλλου μεσοεπιθετικού, από τον Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Ματιέ Βαλμπουενά για τις 800 συμμετοχές στην επαγγελματική του καριέρα.
Τη βράβευση έκανε ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς.
Συγχαρητήρια Ματιέ»
Αναλυτικά οι εμφανίσεις του Βαλμπουενά με τις ομάδες που έχει αγωνιστεί
- Ο Πιρόλα άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό (1-0, vid)
- Super League 2: Μόνη πρώτη στην κορυφή η Καλαμάτα (3-0), απώλεια για τον Πανιώνιο (0-0)
- LIVE: Τσέλσι – Μπέρνλι
- LIVE: Μπρέντφορντ – Μπράιτον
- LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
- LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
- LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
- LIVE: Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις