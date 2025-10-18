Βασικός και πάλι ο Βαλμπουενά για τον Ολυμπιακό Β’
Βασικός και πάλι για τον Ολυμπιακό Β' ο Ματιέ Βαλμπουενά, κόντρα στον Παναργειακό.
- Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως
- taz: Τίτλοι τέλους για την μαέστρο των τυπωμένων τίτλων
- Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»
- Δακτύλιος: Πότε επιστρέφει στο κέντρο της Αθήνας
Ο Ολυμπιακός Β’ θα υποδεχθεί στις 14:00 τον Παναργειακό, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League 2. Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν οι δύο ομάδες, με τον Ματιέ Βαλμπουενά να είναι βασικός από πλευράς Πειραιωτών.
Για τον Ολυμπιακό Β’ θα αγωνιστούν οι Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Βαλμπουενά, Ντούμπερι, Λιάτσος, Μαρτίνης, Ζουγλής, Λιατσικούρας, Τανούλης και Αργυρίου.
Από πλευράς Παναργειακού στην αρχική ενδεκάδα βρίσκονται οι Καραγκιόζης, Λαζαρίδης, Καρυπίδης, Ντιαλό, Νικολετόπουλος, Ζησούλης, Χρήστου, Παναγιώτου, Φοκάμ, Νταμάκ και Χατζηδημητρίου.
Δείτε τις ενδεκάδες και τους πάγκους των δύο ομάδων:
- LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι
- Ρομπ Μάρσαλ, ο αθόρυβος εγκέφαλος πίσω από τη νίκη της McLaren
- LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός
- Βασικός και πάλι ο Βαλμπουενά για τον Ολυμπιακό Β’
- Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ
- Ιστορική καινοτομία στην πολωνική Ekstraklasa – Ο διαιτητής θα φορά «Ref Cam» για πρώτη φορά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις