Βασικός και πάλι ο Βαλμπουενά για τον Ολυμπιακό Β’

Ο Ολυμπιακός Β’ θα υποδεχθεί στις 14:00 τον Παναργειακό, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League 2. Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν οι δύο ομάδες, με τον Ματιέ Βαλμπουενά να είναι βασικός από πλευράς Πειραιωτών.

Για τον Ολυμπιακό Β’ θα αγωνιστούν οι Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Βαλμπουενά, Ντούμπερι, Λιάτσος, Μαρτίνης, Ζουγλής, Λιατσικούρας, Τανούλης και Αργυρίου.

Από πλευράς Παναργειακού στην αρχική ενδεκάδα βρίσκονται οι Καραγκιόζης, Λαζαρίδης, Καρυπίδης, Ντιαλό, Νικολετόπουλος, Ζησούλης, Χρήστου, Παναγιώτου, Φοκάμ, Νταμάκ και Χατζηδημητρίου.

Δείτε τις ενδεκάδες και τους πάγκους των δύο ομάδων: