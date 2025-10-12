Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’ 2-3: Μεγάλη ανατροπή με μυθικό Βαλμπουενά (vids)

Τι κάνεις ρε Ματιέ Βαλμπουενά; Ο Γάλλος σταρ… διδάσκει μπάλα στη Super League 2 και με μυθικό ρεσιτάλ στο δεύτερο ημίχρονο και δύο γκολ στο ματς Νο. 800 της καριέρας του, χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό Β’ με σκορ 3-2 επί της Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο» για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Με ανατροπή από το 2-1, κόντρα σε όλους και σε όλα, οι Πειραιώτες έκαναν δικό τους το ροζ φύλλο αγώνα και ανέβηκαν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας του Νοτίου Ομίλου, έχοντας 10 πόντους μετά από πέντε αγώνες. Τέταρτη η Athens Kallithea με 9 βαθμούς.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης

Ο Ολυμπιακός Β’ είχε την απόλυτη υπεροχή στην αναμέτρηση από τα πρώτα λεπτά, ήταν ανώτερος και δικαίως έφτασε πρώτος στο γκολ. Στο 32’ ο Αργυρίου κουβάλησε την μπάλα, έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Μπιλάλ με σουτ από κοντά άνοιξε το σκορ για τους Πειραιώτες.

Ωστόσο, οι γηπεδούχοι είχαν την απάντηση και μάλιστα γρήγορα. Στο 39’ ο Βασιλόγιαννης σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ για το 1-1, με την μπάλα να περνάει από όλους και να καταλήγει στα δίχτυα.

Το απίθανο δεύτερο ημίχρονο, το πέναλτι-ντροπή και η ανατροπή που έκανε ο Ολυμπιακός Β’

Η φάση που παραλίγο να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα έγινε στο 66’. Ο διαιτητής Τομαράς… ξέχασε τους κανονισμούς και έδωσε πέναλτι για χέρι στήριξης του Αργυρίου στην περιοχή. Ο Ματίγια ευστόχησε και διαμόρφωσε το 2-1.

Το πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής Τομαράς

Ωστόσο, ο σπουδαίος Ματιέ Βαλμπουενά αποκατέστησε την τάξη και τη δικαιοσύνη στην αναμέτρηση. Αρχικά, στο 70’ ο Γκέζος ανέτρεψε αντικανονικά τον Αργυρίου στην περιοχή, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Γάλλος σταρ ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 2-2.

Το πέναλτι για το 2-2 από τον Βαλμπουενά

Στο 77’ άπαντες υποκλίθηκαν στην κλάση του Ματιέ Βαλμπουενά! Ο Ολυμπιακός Β’ κέρδισε φάουλ σε καλή θέση, ο 41χρονος μεσοεπιθετικός το εκτέλεσε και πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ στέλνοντας την μπάλα με υπέροχο τρόπο στα δίχτυα για το τελικό 2-3, χαρίζοντας έτσι τη νίκη στην ομάδα του Ρομέν Πιτό.

Η… φαουλάρα του Βαλμπουενά για το 3-2

Athens Kallithea (Μπράτσος): Κρέσπι, Πασαλίδης, Βασιλόγιαννης (63′ Σαρδέλης), Ματίγια, Γρίβας, Ινσούα (63′ Φροσύνης), Γκολφίνος (41′ λ.τ Μαυριάς (78′ Παϊσάο), Μεταξάς (78′ Κριμιτζάς), Γκέζος, Γκαντίγιο, Ντεντάκης.

Ολυμπιακός Β’ (Πιτό): Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Βαλμπουενά (87′ Μαρτίνης), Λιάτσος, Αλαφάκης (87′ Ρολάκης), Ζούγλης (87′ Βασιλακόπουλος), Λιατσικούρας, Τανούλης, Κεϊτά (72′ Σίλκοτ), Αργυρίου (72′ Δάμα).

Tα αποτελέσματα του Νότιου ομίλου:

Σάββατο (11/10)

Καλαμάτα-Αιγάλεω 1-1

Μαρκό-Ελλάς Σύρου 1-1

Κυριακή (12/10)

Athens Kallithea-Ολυμπιακός Β’ 2-3

Πανιώνιος-Ηλιούπολη 2-0

Παναργειακός-Χανιά 0-0

Η βαθμολογία του Νοτίου ομίλου (5η αγων.)

1. Καλαμάτα 13

2. Πανιώνιος 11

3. Ολυμπιακός Β’ 10

4. Athens Kallithea 9

5. Μαρκό 8

6. Ελλάς Σύρου 5

7. Αιγάλεω 5

8. Παναργειακός 3

9. Χανιά 2

10. Ηλιούπολη 1