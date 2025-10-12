Με Βαλμπουενά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού Β’ κόντρα στην Athens Kallithea

Ο Ολυμπιακός Β’ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Athens Kallithea για την 5η αγωνιστική της Super League 2 και θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο «Ελ Πάσο».

Ο Ρομέν Πιτό λίγη ώρα πριν από την έναρξη του ματς των ερυθρόλευκων ανακοίνωσε την ενδεκάδα για την αναμέτρηση, με τον Γάλλο τεχνικό να επιλέγει στο αρχικό σχήμα τον Ματιέ Βαλμπουενά, που πριν μια βδομάδα πέτυχε ένα απίθανο τέρμα με απευθείας εκτέλεση φάουλ κόντρα στην Καλαμάτα.

Από εκεί και πέρα, εκτός από τον Γάλλο μεσοεπιθετικό, ο Πιτό ξεκινάει στην ενδεκάδα στον «άσο» τον Κουράκλη, ενώ κανονικά στο αρχικό σχήμα είναι και ο Λιατσικούρας, αλλά και ο Ντιμπί Κεϊτά. Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι στη διάθεση του Γάλλου προπονητή του Ολυμπιακού Β’ ο Πνευμονίδης λόγω υποχρεώσεων με την Εθνική ομάδα K21.

Αναλυτικά η ενδεκάδα που επέλεξε ο Πιτό για το Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’:

Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Βαλμπουενά, Λιάτσος, Αλαφάκης, Ζούγλης, Λιατσικούρας, Τανούλης, Κειτά, Αργυρίου.

Στον πάγκο βρίσκονται: Έξαρχος, Ντιούμπερι, Μαρτίνης, Δάμα, Πλειώνης, Βασιλακόπουλος, Λώλης, Τζαμαλής, Ρολάκης.