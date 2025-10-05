«Μαγεία» Βαλμπουενά: Η απίθανη εκτέλεση φάουλ κόντρα στην Καλαμάτα (vid)

Ο Ματιέ Βαλμπουενά την περασμένη βδομάδα έκλεισε τα 41 του χρόνια, όμως δεν σταματάει να «μαγεύει» στο χορτάρι με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο σπουδαίος μεσοεπιθετικός των ερυθρόλευκων που αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα των Πειραιωτών στη Super League 2, πέτυχε ένα από τα καλύτερα γκολ μέχρι στιγμής στη σεζόν στην Ελλάδα στο ματς απέναντι στην Καλαμάτα.

Συγκεκριμένα, ο Βαλμπουενά πέρασε ως αλλαγή στην αναμέτρηση με τη «Μαύρη Θύελλα» στο 46ο λεπτό και μόλις 15 λεπτά αργότερα σκόραρε με ένα απίθανο φάουλ.

Δείτε την απίθανη εκτέλεση φάουλ του Βαλμπουενά:

Ο έμπειρος Γάλλος ποδοσφαιριστής και αρχηγός του Ολυμπιακού Β’ ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ, που κέρδισε ο Κουτσογούλας στο 60ο λεπτό και με απόλυτη ακρίβεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γκέλιου, μειώνοντας σε 3-1 για τους ερυθρόλευκους.