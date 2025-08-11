Επίσημο: Ο Ματιέ Βαλμπουενά ξανά στον Ολυμπιακό!
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε κι επίσημα την επιστροφή του Ματιέ Βαλμπουενά στο λιμάνι, με τον Γάλλο μεσοεπιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο με τους ερυθρόλευκους.
Ο Ματιέ Βαλμπουενά είναι κι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, με τους ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την επιστροφή του Γάλλου μεσοεπιθετικού στο λιμάνι.
Ο Βαλμπουενά μια μέρα μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του Δημήτρη Σιόβα, επισημοποίησε την επιστροφή του μετά την αποχώρηση του από τον σύλλογο το 2023 και αναμένεται να αποτελέσει μαζί με τον Έλληνα στόπερ έναν από τους «πυλώνες» της δεύτερης ομάδας των Πειραιωτών που θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Super League 2.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Βαλμπουενά:
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ματιέ Βαλμπουενά. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1984 στη Γαλλία.
Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Bordeaux, το 2003 μεταγράφηκε στη Langon FC, ενώ το 2004 στην FC Libourne και το 2006 τον απέκτησε η Μαρσέιγ όπου αγωνίστηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2014 όποτε και μετακόμισε στη Ρωσία και την Dynamo Μoscow.
Έναν χρόνο μετά γύρισε στη Γαλλία για την Olympic Lyon και το 2017 πήγε στην Τουρκία για τη Fenerbahce. Το καλοκαίρι του 2019 ήρθε στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό και φόρεσε τα ερυθρόλευκα χρώματα μέχρι το 2023 όποτε και συνέχισε την καριέρα του στον Απόλλωνα Λεμεσού, με τον Ολυμπιακό κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και ένα κύπελλο Ελλάδας.
Το 2024 επέστρεψε στην Ελλάδα και αγωνίστηκε στην Athens Kallithea και γύρισε ξανά στον Ολυμπιακό για να φορέσει και πάλι την ερυθρόλευκη φανέλα.
Ματιέ, καλώς επέστρεψες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!»
