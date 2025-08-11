Επίσημο: Ο Ματιέ Βαλμπουενά ξανά στον Ολυμπιακό!

Ο Ματιέ Βαλμπουενά είναι κι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, με τους ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την επιστροφή του Γάλλου μεσοεπιθετικού στο λιμάνι.

Ο Βαλμπουενά μια μέρα μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του Δημήτρη Σιόβα, επισημοποίησε την επιστροφή του μετά την αποχώρηση του από τον σύλλογο το 2023 και αναμένεται να αποτελέσει μαζί με τον Έλληνα στόπερ έναν από τους «πυλώνες» της δεύτερης ομάδας των Πειραιωτών που θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Βαλμπουενά: