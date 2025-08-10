Εννέα ανανεώσεις συμβολαίων παικτών της Ακαδημίας ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός (pics)
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να αναπτύσσει την Ακαδημία του και στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε εννέα ανανεώσεις συμβολαίων νεαρών ποδοσφαιριστών.
Ο Ολυμπιακός το απόγευμα της Κυριακής (10/8) ανακοίνωσε εννέα ανανεώσεις συμβολαίων νεαρών ποδοσφαιριστών της Ακαδημίας του.
Πρόκειται για τους Ιάσων Γεωργακόπουλο, Γιώργο Κουράκλη, Αντώνη Δάμα, Θανάση Κουτσογούλα, Ηλία Παναγάκο, Κωνσταντίνο Τανούλη, Ανδρέα Λάνα, Χρήστο Φίλη και Γιάννη Ρολάκη.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Η διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού ανακοινώνει εννέα ανανεώσεις συμβολαίων ποδοσφαιριστών της Ακαδημίας.
Τα συμβόλαιά τους ανανέωσαν με τον Ολυμπιακό οι:
Ιάσων Γεωργακόπουλος
Ημερομηνία Γέννησης: 16 Φεβρουρίου 2007
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Τερματοφύλακας
Γιώργος Κουράκλης
Ημερομηνία Γέννησης: 18 Μαρτίου 2006
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Τερματοφύλακας
Αντώνης Δάμα
Ημερομηνία Γέννησης: 19 Ιανουαρίου 2006
Εθνικότητα: Αλβανία
Θέση: Αμυντικός
Θανάσης Κουτσογούλας
Ημερομηνία Γέννησης: 3 Απριλίου 2004
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Αμυντικός
Ηλίας Παναγάκος
Ημερομηνία Γέννησης: 27 Ιουλίου 2006
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Αμυντικός
Κωνσταντίνος Τανούλης
Ημερομηνία Γέννησης: 7 Μαρτίου 2005
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Αμυντικός
Ανδρέας Λάνα
Ημερομηνία Γέννησης: 26 Ιανουαρίου 2008
Εθνικότητα: Αλβανία
Θέση: Μέσος
Χρήστος Φίλης
Ημερομηνία Γέννησης: 25 Ιουνίου 2007
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Μέσος
Γιάννης Ρολάκης
Ημερομηνία Γέννησης: 17 Ιουλίου 2006
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Μέσος
- Γιατί η Αρσεναλ «ζηλεύει» την Τσέλσι και την Λίβερπουλ
- Ελλάδα – Ισραήλ 58-75: «Βαριά» ήττα για τη… μισή Εθνική (vid)
- Ολυμπιακός: Η πρώτη μέρα του Στρεφέτσα στην Ελλάδα και η φωτογραφία με τον Ροντινέι
- Παολίνι – Σάκκαρη 2-0: Πάλεψε, αλλά έμεινε εκτός από το Σινσινάτι η Μαρία
- Αντετοκούνμπο ενόψει Eurobasket: «Στόχος ένα μετάλλιο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μου»
- Εξαιρετική συνεργασία Ντόρσεϊ – Αντετοκούνμπο κόντρα στο Ισραήλ (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις