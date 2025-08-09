Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό
Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζέλσον Μαρτίνς τραυματίστηκε στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου του φιλικού του Ολυμπιακού με την Ουνιόν Βερολίνου με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή.
- Νεκρός λουόμενος στα Χανιά – Έσπευσε ναυαγοσώστης, αλλά ήταν ήδη αργά
- Τουλάχιστον έξι στρατιώτες νεκροί από έκρηξη στον νότιο Λίβανο
- Περισσότερες από 50 συλλήψεις διαδηλωτών στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action
- Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;
Άτυχος στάθηκε ο Ζέλσον Μαρτίνς στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Ουνιόν στο Βερολίνο, καθώς κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή, αφήνοντας τη θέση του στον Γιώργο Μασούρα.
Στο 65’ ο Ζέλσον Μαρτίνς σε μια προσπάθειά του να ξεπεράσει τον αντίπαλό του, ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Οση ώρα βρισκόταν στο έδαφος, έπιανε τον προσαγωγό, με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό λίγο αργότερα να γίνεται αναγκαστική αλλαγή.
Ο έμπειρος άσος τις επόμενες ώρες θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, αλλά και το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός προπονήσεων.
- Πρώην πρόεδρος της Τζένοα πήρε εισιτήριο διαρκείας με παρέμβαση της εισαγγελίας
- «Ο Γιακουμάκης επιστρέφει στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ»
- Παρασκήνιο: Χόρευαν μαζί οι διαιτητές και οι ξένοι της ΚΕΔ
- Μεντιλίμπαρ: «Δοκιμάζω πρόσωπα και πράγματα στο γήπεδο»
- Φαμπρίτσιο Ρομάνο: «Ο Ινίγο Μαρτίνεθ μόλις υπέγραψε στην Αλ Νασρ!»
- Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός 0-1: Σούπερ Θρύλος, απίθανο γκολ από τον Τσικίνιο!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις