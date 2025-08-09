Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό

Άτυχος στάθηκε ο Ζέλσον Μαρτίνς στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Ουνιόν στο Βερολίνο, καθώς κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή, αφήνοντας τη θέση του στον Γιώργο Μασούρα.

Στο 65’ ο Ζέλσον Μαρτίνς σε μια προσπάθειά του να ξεπεράσει τον αντίπαλό του, ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Οση ώρα βρισκόταν στο έδαφος, έπιανε τον προσαγωγό, με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό λίγο αργότερα να γίνεται αναγκαστική αλλαγή.

Ο έμπειρος άσος τις επόμενες ώρες θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, αλλά και το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός προπονήσεων.