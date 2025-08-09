Πολύς κόσμος βρίσκεται στo γήπεδο «Alten Försterei» για το φιλικό Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός, το οποίο είναι σε εξέλιξη.

Με τον καιρό να θυμίζει… Ελλάδα και να είναι ιδανικός για ποδόσφαιρο, τόσο οι οπαδοί της γερμανικής ομάδας όσο και των Πειραιωτών έχουν δώσει δυναμικό «παρών», με την ατμόσφαιρα να είναι πολύ όμορφη.

Ο κόσμος των ερυθρόλευκων που βρίσκεται στο γήπεδο έχει συρρεύσει από διάφορα μέρη. Αρκετοί προέρχονται φυσικά από τον ελληνισμό της Γερμανίας, άλλοι είναι συμπατριώτες μας που βρίσκονται αυτές τις ημέρες στην Γερμανία για διακοπές τις οποίες συνδύασαν με το φιλικό κόντρα στην Ουνιόν, ενώ υπάρχουν και αυτοί που ταξίδεψαν από τις γύρω χώρες.

Τα συνθήματα «Ολυμπιακός – Ολυμπιακός» και «είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό» ακούγονται συχνά πυκνά και δίνουν ξεχωριστό «τόνο» στην φιλική ποδοσφαιρική αναμέτρηση.

👋 ¡Saludos desde An der Alten Försterei! Las gradas ya se van tiñendo de rojiblanco para la espectacular tarde que tenemos por delante#FCUOSFP pic.twitter.com/EpGg0c1RUn — 1. FC Union Berlin ES (@fcunion_es) August 9, 2025