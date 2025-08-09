Βασικός ο Έσε κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου – Αυτή είναι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού (pic)

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ουνιόν Βερολίνου στη Γερμανία (16:30) στο πιο δυνατό φιλικό μέχρι στιγμής για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Βάσκος τεχνικός ανακοίνωσε την ενδεκάδα για το ματς, με τον Σαντιάγκο Έσε να αγωνίζεται για πρώτη φορά σε φιλικό προετοιμασίας.

Ο Αργεντινός μέσος των νταμπλούχων Ελλάδας έχει προπονηθεί κανονικά όλη την εβδομάδα και ο Μεντιλίμπαρ τον ξεκινάει στο 7ο φιλικό κόντρα στη γερμανική ομάδα. Από εκεί και πέρα, η ενδεκάδα που επέλεξε ο Βάσκος είναι τελείως διαφορετική συγκριτικά με την αναμέτρηση κόντρα στην Αλ Τααβόν (2-1) το Σάββατο.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει το ματς με την Ουνιόν με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην τετράδα της άμυνας θα είναι οι Κοστίνια, Ρέτσος, Καλογερόπουλος και Μπρούνο από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Στη μεσαία γραμμή θα βρίσκεται ο Έσε, με τον Μουζακίτη στο πλευρό του και σε πιο ελεύθερο ρόλο θα αγωνίζεται ο Τσικίνιο. Όσον αφορά την επίθεση, στα δύο άκρα θα αγωνιστούν οι Ζέλσον Μαρτίνς και Καμπελά, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που είναι ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών στα φιλικά με 5 γκολ.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Καλογερόπουλος, Μπρούνο, Μουζακίτης, Έσε, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Καμπελά, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Πασχαλάκης, Ντάνι Γκαρθία, Μασούρας, Βέζο, Λιατσικούρας και Πνευμονίδης.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Γιάρεμτσουκ και Μπιανκόν έκαναν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, με τρέξιμο και ασκήσεις με μπάλα. Δείχνοντας ότι είναι καλά και ότι είναι απλά θέμα χρόνου να επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς.