Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Βασικός ο Έσε κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου – Αυτή είναι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού (pic)
Ποδόσφαιρο 09 Αυγούστου 2025 | 15:40

Βασικός ο Έσε κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου – Αυτή είναι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ουνιόν Βερολίνου στη Γερμανία και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα, με τον Σαντιάγκο Έσε να ξεκινάει βασικός.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ουνιόν Βερολίνου στη Γερμανία (16:30) στο πιο δυνατό φιλικό μέχρι στιγμής για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Βάσκος τεχνικός ανακοίνωσε την ενδεκάδα για το ματς, με τον Σαντιάγκο Έσε να αγωνίζεται για πρώτη φορά σε φιλικό προετοιμασίας.

Ο Αργεντινός μέσος των νταμπλούχων Ελλάδας έχει προπονηθεί κανονικά όλη την εβδομάδα και ο Μεντιλίμπαρ τον ξεκινάει στο 7ο φιλικό κόντρα στη γερμανική ομάδα. Από εκεί και πέρα, η ενδεκάδα που επέλεξε ο Βάσκος είναι τελείως διαφορετική συγκριτικά με την αναμέτρηση κόντρα στην Αλ Τααβόν (2-1) το Σάββατο.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει το ματς με την Ουνιόν με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην τετράδα της άμυνας θα είναι οι Κοστίνια, Ρέτσος, Καλογερόπουλος και Μπρούνο από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Στη μεσαία γραμμή θα βρίσκεται ο Έσε, με τον Μουζακίτη στο πλευρό του και σε πιο ελεύθερο ρόλο θα αγωνίζεται ο Τσικίνιο. Όσον αφορά την επίθεση, στα δύο άκρα θα αγωνιστούν οι Ζέλσον Μαρτίνς και Καμπελά, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που είναι ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών στα φιλικά με 5 γκολ.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Καλογερόπουλος, Μπρούνο, Μουζακίτης, Έσε, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Καμπελά, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Πασχαλάκης, Ντάνι Γκαρθία, Μασούρας, Βέζο, Λιατσικούρας και Πνευμονίδης.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Γιάρεμτσουκ και Μπιανκόν έκαναν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, με τρέξιμο και ασκήσεις με μπάλα. Δείχνοντας ότι είναι καλά και ότι είναι απλά θέμα χρόνου να επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς.

Αγροδιατροφικός τομέας: Ποιες προκλήσεις διαγράφονται στον ορίζοντα [γραφήματα]

Αγροδιατροφικός τομέας: Ποιες προκλήσεις διαγράφονται στον ορίζοντα [γραφήματα]

Κοινωνική αντιπαροχή: Ποιοι και πότε θα έχουν δικαίωμα να αγοράζουν τις κατοικίες

Κοινωνική αντιπαροχή: Ποιοι και πότε θα έχουν δικαίωμα να αγοράζουν τις κατοικίες

Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζέλσον Μαρτίνς τραυματίστηκε στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου του φιλικού του Ολυμπιακού με την Ουνιόν Βερολίνου με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή.

Απογοήτευση Πέσιτς για την απουσία του Αντετοκούνμπο: «Προγραμματίσαμε το τουρνουά εν μέρει εξαιτίας του»

Λίγες ώρες πριν το φιλικό της Σερβίας με την Ελλάδα (20:30) ο προπονητής των Σέρβων Σβέτισλαβ Πέσιτς εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Βρετανία: Περισσότερες από 50 συλλήψεις διαδηλωτών κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action
Φωτογραφίες και βίντεο 09.08.25

Περισσότερες από 50 συλλήψεις διαδηλωτών στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action

Οι αστυνομικοί έφτασαν να συλλάβουν τυφλό και ανάπηρο διαδηλωτή, με τις αντιδράσεις να είναι μεγάλες για την αντιμετώπιση των όσων συμμετείχαν στην κινητοποίηση υπέρ της Palestine Action

Σύνταξη
Από πρόσφυγας στον πιο ακριβοπληρωμένο σεναριογράφο των 90’s: Ο Τζο Έστερχαζ ξαναγράφει το Βασικό Ένστικτο
Burn Hollywood Burn 09.08.25

Από πρόσφυγας στον πιο ακριβοπληρωμένο σεναριογράφο των 90’s: Ο Τζο Έστερχαζ ξαναγράφει το Βασικό Ένστικτο

Ο Τζο Έστερχαζ γεννήθηκε σε καταυλισμό προσφύγων, έκανε δουλειές του «ποδαριού», έγινε δημοσιογράφος για να καταλήξει να είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος σεναριογράφος του Χόλιγουντ. Τώρα επιστρέφει με ένα ακόμη «Βασικό Ένστικτο».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μιλά με συμμάχους εν όψει του ραντεβού Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία
Στο Κεντ 09.08.25

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μιλά με συμμάχους εν όψει του ραντεβού Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία

Ο Τζέι Ντι Βανς θα συναντήσει τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών και άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους για τα επόμενα βήματα στην προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία ενόψει συνόδου Τραμπ-Πούτιν.

Σύνταξη
Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;
Διεθνής Οικονομία 09.08.25

Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;

Οι δασμοί Τραμπ φέρνουν πρωτοφανή έσοδα στα αμερικανικά ταμεία, όμως οι οικονομικές συνέπειες τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς προκαλούν έντονες ανησυχίες

Νατάσα Σινιώρη
Mια σπάνια δημοπρασία με ρούχα, παπούτσια και κοσμήματα της Γουίτνεϊ Χιούστον – Εσύ τι θα διάλεγες;
Catsuit, γόβες 09.08.25

Mια σπάνια δημοπρασία με ρούχα, παπούτσια και κοσμήματα της Γουίτνεϊ Χιούστον – Εσύ τι θα διάλεγες;

Η δημοπρασία, θα τιμήσει την κληρονομιά της Γουίτνεϊ Χιούστον, ενώ παράλληλα θα συγκεντρώσει κεφάλαια για τις πρωτοβουλίες του ιδρύματος Whitney E. Houston Legacy Foundation.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ: Για ακόμη μια φορά, οι πολίτες πληρώνουν την απουσία πρόληψης στις πυρκαγιές Κερατέας και Ηλείας
Βολές στην κυβέρνηση 09.08.25

ΠΑΣΟΚ: Για ακόμη μια φορά, οι πολίτες πληρώνουν την απουσία πρόληψης στις πυρκαγιές Κερατέας και Ηλείας

«Οι τραγικές εικόνες από την Κερατέα και την Ηλεία, δείχνουν για ακόμη μια φορά πως η φωτιά στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται μόνο όταν φτάσει στην αυλή μας» υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Riefenstahl: Τα ψέματα της οραματίστριας σκηνοθέτριας που «έχτισε» την γοητευτική εικόνα του ναζισμού
Αποδόμηση 09.08.25

Riefenstahl: Τα ψέματα της οραματίστριας σκηνοθέτριας που «έχτισε» την γοητευτική εικόνα του ναζισμού

Το Riefenstahl ερευνά τα μέχρι τώρα αδημοσίευτα αρχεία της σκηνοθέτριας του προπαγανδιστικού «Triumph of the Will» και αποκρυπτογραφεί μια από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες του 20ού αιώνα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 09.08.25

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ουνιόν Βερολίνου. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους ειδών διατροφής στη Γάζα
Παλαιστίνη 09.08.25

Ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους ειδών διατροφής στη Γάζα

Η επιχείρηση που συμμετείχαν τα αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής - Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
ΦΠΑ: Το κρυφτούλι της κυβέρνησης και η αφαίμαξη των «συνήθων υποζυγίων»
Έμμεση φορολογία 09.08.25

Το κρυφτούλι της κυβέρνησης με τον ΦΠΑ και η αφαίμαξη των νοικοκυριών

Η Ελλάδα είναι ένα βήμα πριν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν εφαρμόζει τις κοινοτικές οδηγίες για τη μείωση του ΦΠΑ καταγγέλλει η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση απαντά ότι όλα είναι καλώς καμωμένα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

