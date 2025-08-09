Δυνατό φιλικό κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ουνιόν Βερολίνου (9/8, 16.30) στο έβδομο φιλικό προετοιμασίας του, σε ένα ματς όπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα θελήσει να δει και πάλι πράγματα από τους παίκτες του, καθώς αναμένεται να είναι το πιο δυνατό παιχνίδι μέχρι στιγμής.

Ο Ολυμπιακός έδωσε το τελευταίο του τεστ επί ολλανδικού εδάφους, απέναντι στην Αλ Τααβόν, νικώντας με 2-1 την ομάδα από την Αραβία με γκολ των Πνευμονίδη και Στρεφέτσα. Επόμενη στάση πλέον η Γερμανία για τους Πειραιώτες, οι οποίοι μετά από πέντε νίκες και μία ισοπαλία, θέλουν να δώσουν συνέχεια στις καλές τους εμφανίσεις.

Με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να θέλει να δοκιμάσει νέα σχήματα και να βγάλει ακόμα πιο ασφαλή συμπεράσματα εν όψει της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.

Για τον Ολυμπιακό, μετά το ματς απέναντι στην Ουνιόν στο Βερολίνο, ακολουθούν φιλικά… Champions League με Νάπολι (14/8, 21:00) και Ίντερ (16/8, 21:30).

Πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ουνιόν

Ο Βάσκος προπονητής ενδέχεται να ξεκινήσει και πάλι με τους παίκτες που δεν χρησιμοποίησε απέναντι στην Αλ Τααβόν, με αρκετούς εξ αυτών να είναι οι βασικοί του. Ελ Κααμπί και Τζολάκης έμειναν εκτός από το προηγούμενο φιλικό μαζί με κάποιους άλλους οι οποίοι αναμένεται να αγωνιστούν απέναντι στη γερμανική ομάδα.

Δεν αναμένεται να παίξουν οι Μπιανκόν και Γιάρεμτσουκ, καθώς αντιμετωπίζουν κάποιες ενοχλήσεις, ενώ θα πάρει πιθανότατα χρόνο συμμετοχής ο Έσε, ο οποίος επιστρέφει έπειτα από τον δικό του τραυματισμό.

Όσον αφορά την Ουνιόν, δίνει το όγδοο φιλικό της παιχνίδι. Έχει απολογισμό τρεις νίκες, μία ισοπαλία και τρεις ήττες. Ξεκίνησε, νικώντας κατά σειρά τις Σουντ (1-9), Αχρενσφέλντε (0-5), ΛΑΣΚ (0-2). Ακολούθησε η ισοπαλία με τη Ραπίντ (1-1) και οι ήττες από Γκρόιτερ Φιρτ (0-1), Σβάινφουρτ (0-1) και Εσπανιόλ (0-1)