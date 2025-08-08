Ολλανδία ήταν και πάει για τον Ολυμπιακό που έκλεισε τον κύκλο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας με ένα ακόμη φιλικό και μια ακόμη νίκη, αυτή την φορά επί της Αλ Ταβόν με 2-1. Πέντε νίκες και μια ισοπαλία έγραψε το… ταμπλό για τους νταμπλούχους Ελλάδας που μπαίνουν στο αεροπλάνο για το Βερολίνο και το πιο δυνατό φιλικό, το Σάββατο στις 4 με την Ουνιόν.

Μια προετοιμασία που αν μη τι άλλο πρέπει να αφήνει ικανοποιημένο τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από όσα είδε στα φιλικά αλλά και στις προπονήσεις από τους παίκτες του. Ένα ρόστερ με 28 πλέον παίκτες και αρκετά νέα πρόσωπα που σιγά-σιγά μπαίνουν καλύτερα στο κλίμα. Ο Στρεφέτσα σκόραρε με την Αλ Ταβόν και γενικά είχε πολύ καλή παρουσία. Ο Ντιόγκο Νασιμέντο ήταν πιο… ξεψάρωτος, είχε κάποιες καλές ενέργειες. Ο Σιπιόνι συνεχίσει στο καλό επίπεδο που μας έδειξε από την αρχή.

🔴⚪🥅 Τα γκολ του 𝚯𝚸𝚼𝚲𝚶𝚼 στο φιλικό κόντρα στην Αλ Τααβόν! Πνευμονίδης ⚽

Στρεφέτσα ⚽

Αν όμως πρέπει να σταθούμε στις «αποκαλύψεις» της Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει το παραμικρό δίλλημα. Το έδειξαν και το απέδειξαν και πάλι άλλωστε κόντρα στην ομάδα από την Σαουδική Αραβία οι Πνευμονίδης, Λιατσικούρας. Τα δύο «πιτσιρίκια» από την θαυματουργή Ακαδημία του Ολυμπιακού που ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στη νέα ερυθρόλευκη νίκη, στο φινάλε της παρουσίας του συλλόγου στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Οι πρωταγωνιστές συνολικά στο διάστημα που μοντάρει τη νέα του ομάδα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και μόνο τυχαίο δεν είναι πως έδωσε τόσο πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής και στους δύο. Ο Πνευμονίδης στο αριστερό άκρο της επίθεσης έκανε… παπάδες! Προετοιμασία top επιπέδου από τον νεαρό εξτρέμ που έχει όλα τα φόντα να μας γίνει συνήθεια και μέσα στην σεζόν. Δεν του λείπει τίποτα του μικρού που έχει και το ποδοσφαιρικό θράσος, απαραίτητο για να αντέξει στην πίεση του πρωταθλητισμού με τον Ολυμπιακό.

Από κοντά και ο Λιατσικούρας, ένα ακόμη «διαμάντι» από την Ακαδημία του Ολυμπιακού, με εξαιρετική παρουσία στον άξονα. Ένα σύγχρονο 8αρι που μαρκάρει, πασάρει, «βαράει», προωθείται, δίνει ασίστ και σκοράρει. Και οι δύο είχαν καλύτερη εικόνα από αυτή που μας έδειξαν τα νέα παιδιά της ομάδας στην περσινή σεζόν. Και αυτό δείχνει πολλά. Το καλό για τους Πνευμονίδη και Λιατσικούρα είναι η στήριξη του συλλόγου και η παρουσία του Μεντιλίμπαρ που εγγυάται για την δικαιοσύνη και τις ευκαιρίες που αξίζουν και λογικά θα έχουν μέσα στην διάρκεια της σεζόν.