Τα γκολ του Ολυμπιακού στο φιλικό με την Αλ Τααβόν (vid)

Στο έκτο και τελευταίο του φιλικό προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους, ο Ολυμπιακός πέτυχε ακόμη μία νίκη, κόντρα στην Αλ Τααβόν, με 2-1. Οι Πειραιώτες πήραν προβάδισμα στο 10ο λεπτό, όταν ο Ροντινέι έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Πνευμονίδης με ωραίο τελείωμα στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 1-0.

Μάλιστα, στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και συγκεκριμένα στο 47ο λεπτό, ο Ολυμπιακός πέτυχε και δεύτερο τέρμα, όταν ο Στρεφέτσα πήρε το… ριμπάουντ μετά από το σουτ του Πνευμονίδη στο δοκάρι, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα για το 2-0.

Τα γκολ:

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός δείχνει από τα πρώτα του δείγματα με τα χρώματα της ομάδας του μεγάλου λιμανιού ότι είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και θα βοηθήσει πολύ το συγκρότημα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις μάχες που θα δώσει σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ένας πάρα πολύ ποιοτικός παίκτης, που ανεβάζει επίπεδο τη μεσοεπιθετική γραμμή του Ολυμπιακού και αναμένεται να προσφέρει λύσεις και θέαμα τη νέα αγωνιστική σεζόν.