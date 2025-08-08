Bαθμολογία UEFA: Ο Ολυμπιακός χωρίς ματς έχει δώσει περισσότερους βαθμούς από Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Αρη
Ο Ολυμπιακός έχει προσφέρει 1.200 βαθμούς και οι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Αρης μόλις 0.800 βαθμούς σε 9 παιχνίδια.
Ιδιαίτερα κακή είναι η συγκομιδή των βαθμών στην κατάταξη της UEFA από τις τέσσερις ελληνικές ομάδες σε 9 ματς, με τον Ολυμπιακό να έχει δώσει τους περισσότερους χωρίς να έχει παίξει.
Οι τέσσερις ελληνικές ομάδες που έχουν αγωνιστεί έως τώρα έχουν πετύχει μόνο μία νίκη και συγκεκριμένα το 1-0 της ΑΕΚ επί της Χάποελ Μπερ Σεβά.
Συνολικά οι εκπρόσωποι της Ελλάδας έχουν μία νίκη, έξι ισοπαλίες και δύο ήττες και τον Αρη να είναι ήδη εκτός συνέχειας μετά τον αποκλεισμό του από την Αράζ Ναχτσιβάν.
Λόγω των άσχημων αποτελεσμάτων οι συνολικοί βαθμοί είναι 0.800 ενώ από τις τρεις χθεσινές ισοπαλίες του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ μπήκαν μόλις 300 βαθμοί στο ταμείο της Ελλάδας για τη βαθμολογία της UEFA.
Αντιθέτως ο Ολυμπιακός χωρίς να έχει δώσει ματς, έχει συνεισφέρει με 1.200 που είναι το μπόνους του λόγω της παρουσίας του στη league phase του Champions League.
Μετά απ΄όλα αυτά, η απόσταση στη βαθμολογία της UEFA από την Τσεχία αυξήθηκε ακόμη περισσότερο λόγω των νικών των Μπάνικ Οστράβα και Σπάρτα Πράγας.
Η βαθμολογία της UEFA
09. Τουρκία 42.600 (5/5)
10. Τσεχία 39.600 (5/5)
11. Ελλάδα 36.212 (4/5)
12. Νορβηγία 34.387 (5/5)
13. Πολωνία 33.625 (4/4)
14. Δανία 31.856 (4/4)
15. Αυστρία 30.950 (5/5)
