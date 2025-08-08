Βαθμολογία UEFA: Μεγάλωσε η διαφορά από την Τσεχία

Τρεις ισοπαλίες σε ισάριθμες αναμετρήσεις για τις ελληνικές ομάδες.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με την Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ, για την ίδια διοργάνωση. Ισόπαλο 2-2 ήρθε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Αποτελέσματα που δεν έδωσαν στην Ελλάδα, που είναι στην 11η θέση, τους βαθμούς που χρειαζόταν και η Τσεχία (σ.σ 10η), άνοιξε την ψαλίδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός πρόσθεσαν 300 βαθμούς στη συγκομιδή της χώρας μας, αλλά την ίδια ώρα η Τσεχία πήρε περισσότερους βαθμούς (400 βαθμούς), αφού είδε τις Σπάρτα Πράγας και Μπάνικ Οστράβα να επικρατούν των Αραράτ Αρμενία και Αούστρια Βιέννης, αντίστοιχα.

Η διαφορά της χώρας μας από την Τσεχία είναι πλέον στους 3.388 βαθμούς, με τους Τσέχους να έχουν 39.600 βαθμούς, ενώ εμείς έχουμε 36.212. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως η απόσταση από τη 12η Νορβηγία έμεινε ίδια (1.825 βαθμοί).

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 42.600 (5/5)

10. Τσεχία 39.600 (5/5)

11. Ελλάδα 36.212 (4/5)

12. Νορβηγία 34.387 (5/5)

13. Πολωνία 33.625 (4/4)

14. Δανία 31.856 (4/4)

15. Αυστρία 30.950 (5/5)