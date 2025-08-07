Η πρόκριση θα κριθεί σε μία εβδομάδα στην Κρακοβία, αφού Παναθηναϊκός και Σαχτάρ Ντόνετσκ έφεραν ισοπαλία 0-0 στ0 ΟΑΚΑ, στο πρώτο ματς των Play Off του Europa League. Απέναντι σε έναν πιο ποιοτικό αντίπαλο, το Τριφύλλι ήταν προσεκτικό και δεν άφησε χώρους, αποφεύγοντας το ανελέητο πρέσινγκ που άσκησε στη Ρέιντζερς πριν μία εβδομάδα.

Ο Παναθηναϊκός προστάτευσε όσο μπορούσε την εστία του, ο Ντραγκόβσκι θυμήθηκε τον καλό εαυτό του και αντέδρασε σωστά στα δύο τετ-α-τετ των φιλοξενούμενων και η άμυνα άντεξε. Επιθετικά οι «πράσινοι» ταλαιπωρήθηκαν από το πρόβλημα στο σκοράρισμα και δεν αξιοποίησαν τις στιγμές τους, με αποκορύφωμα το τετ-α-τετ του Σβιντέρσκι στο 80′.

Η Σαχτάρ είναι ανώτερη και παραμένει το φαβορί για το δεύτερο παιχνίδι, αλλά ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι μπορεί. Αρκεί να βρει γκολ, αφού με το «μηδέν» κανένας δεν πέρασε. Αν ο Βιτόρια και οι παίκτες του λύσουν αυτό το πρόβλημα, τότε έχουν κάθε λόγο να αισιοδοξούν για μία πολύ καλή σεζόν.

Ένα κλειστό 45λεπτο για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός ήταν σαφώς πιο συντηρητικός στην προσέγγιση του, σε σύγκριση με τον αγώνα με τη Ρέιντζερς. Προσπάθησε να κλείσει τους χώρους και να μην επιτρέψει στη Σαχτάρ να αξιοποιήσει την ταχύτητα και την ποιότητα της. Μία τακτική που απέδωσε, αφού ο Ντραγκόβσκι απειλήθηκε μόνο στο 18′ από ένα τετ-α-τετ του Άλισον.

Αντίστοιχα, οι «πράσινοι» απείλησαν ελάχιστα και μετά το μισάωρο. Στο 36′ ο Τετέ σούταρε αφύλακτος, όμως έστειλε τη μπάλα ψηλά άουτ. Η καλύτερη ευκαιρία χάθηκε στο 45′, όταν ο Πελίστρι σούταρε δυνατά εκτός περιοχής και ο Ρίζνικ απέκρουσε εντυπωσιακά στο «γάμα». Στο κόρνερ που ακολούθησε, ο Ουκρανός γκολκίπερ μπλόκαρε και την κεφαλιά του Τουμπά.

Ίδια εικόνα, έχασε το άχαστο ο Σβιντέρσκι

Το δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε πολύ σε σύγκριση με το πρώτο. Η Σαχτάρ είχε την κατοχή και έψαχνε το ρήγμα στην άμυνα και ο Παναθηναϊκός πρόσεχε και έψαχνε την κόντρα. Όμως καμία από τις δύο αποστολές δεν στέφθηκε από επιτυχία.

Στο 59’ ο Τσέριν αφύλακτος έστειλε την κεφαλιά άουτ, ενώ στο 74’ ο Ντραγκόβσκι σταμάτησε το τετ-α-τετ του Εγκουινάλντο, που είχε μόλις περάσει στο ματς. Η κορυφαία πράσινη ευκαιρία χάθηκε στο 80’, όταν ο Σφιντέρσκι πέρασε τον Μπόνταρ και πλάσαρε χαμηλά, αλλά ο Ρίζνικ έκανε μεγάλη επέμβαση. Κάτι που κατάφερε και ο Ντραγκόβσκι στο 91’ στο πλασέ του Πεδρίνιο στο τετ-α-τετ.

Ο MVP: O δεξιός μπακ της Σαχτάρ Τομπίας ήταν άψογος αμυντικά, αναγκάζοντας τον Βιτόρια να χρησιμοποιήσει τρεις εξτρέμ. Κανένας δεν πέρασε τον Τομπίας, ο οποίος με τα συχνά ανεβάσματα του πλαγιοπούσε τον Παναθηναϊκό.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Τετέ από τον Παναθηναϊκό, ο Κάουα Ελίας από τη Σαχτάρ. Δύο παίκτες που έπρεπε να κάνουν τη διαφορά, αλλά είχαν μέτρια προς κακή απόδοση.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Ο Ντραγκόβσκι ήταν εκεί που έπρεπε στο 90′, για να αποτρέψει μία ήττα που ίσως να τελείωνε ψυχολογικά τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού εν όψει της ρεβάνς.

ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Η αριστερή πλευρά του Παναθηναϊκού. Οι ξεκούραστοι Ζαρουρί και Μλαντένοβιτς βρήκαν χώρους και προϋποθέσεις για να απειλήσουν, αλλά κανένας τους δεν έκανε τις σωστές τελικές επιλογές.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Βέλγος Έρικ Λάμπρεχτς προσπάθησε να αφήσει τον ρυθμό και μην σφυρίζει πολύ. Στο 41′ έκοψε ανεξήγητα ένα πλεονέκτημα στον Κυριακόπουλο, που έμπαινε μόνος στην περιοχή για να γυρίσει πίσω τη φάση σε φάουλ του Μπόνταρ στον Σβιντέρσκι. Κατά τ’ άλλα ήταν καλός, δεν χρησιμοποίησε πολύ τις κίτρινες και οι ομάδες δεν έχουν παράπονα.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ολλανδός Κλέι Ρούπερτι δεν χρειάστηκε να παρέμβει και δεν έστειλε τον διαιτητή στο βίντεο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόβσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (55′ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (55′ Σιώπης), Μαξίμοβιτς, Τετέ (69′ Ζαρουρί), Πελίστρι, Τζούρισιτς (55′ Τσέριν), Σβιντέρσκι (80′ Γερεμέγεφ)

ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ (Αρντά Τουράν): Ρίζνικ, Τομπίας, Μπόνταρ, Ματβιένκο, Πέδρο Ενρίκε, Μάρλον (46′ Μπονταρένκο), Οτσερέτκο, Σουντάκοβ, Άλισον (73′ Πεντρίνιο), Εγκουινάλντο, Κάουα Ελίας (73′ Εγκουινάλντο, 76′ λ.τ. Σβεντ)