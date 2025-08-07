Βιτόρια: «Να είμαστε καλύτεροι στον επόμενο αγώνα»

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 με τη Σαχτάρ, στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, με τον Ρούι Βιτόρια να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις μετά το ματς. Ο Πορτογάλος τεχνικός στάθηκε στις ευκαιρίες που είχε για να σκοράρει η ομάδα του, ενώ τόνισε πως το αποτέλεσμα δεν τους αφήνει ικανοποιημένους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βιτόρια:

«Καλό παιχνίδι με καλό αντίπαλο, αναγνωρίζουμε την αξία του αντιπάλου. Είναι δύσκολο ν’ αντιμετωπίσεις τη Σαχτάρ. Οι πιο σημαντικές ευκαιρίες ήταν για εμάς και δεν τις εκμεταλλευτήκαμε. Μας αφήνει πίκρα γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι στο δεύτερο παιχνίδι και με αυτοπεποίθηση.

Είναι λίγο χρόνο ο Ζαρουρί. Έχει πολύ καλά ατομικά χαρακτηριστικά και ήταν μέσα στις φάσεις, θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικός και τυχερός. Είδαμε δείγματα της ποιότητάς του. Όσο περισσότερο καιρό θα είναι μαζί μας, θα ενσωματώνεται καλύτερα.

Η ρεβάνς θα είναι στις ίδιες γραμμές. Παίζει το ποδόσφαιρό της η Σαχτάρ ανεξαρτήτου έδρας. Κι εμείς δεν φοβόμαστε να βγούμε ψηλά. Θα το κάνουμε όσο είναι εφικτό. Και ν’ αμυνθούμε ψηλά και να βγούμε στις αντεπιθέσεις. Θα δούμε πού θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα. Για να κρατήσουμε και την μπάλα στα πόδια μας για ν’ αναπνεύσει και λίγο η ομάδα».