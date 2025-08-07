Παναθηναϊκός: Ευκαιρίες με Τετέ, Πελίστρι και Πάλμερ-Μπράουν (vids)
Δείτε τις καλύτερες στιγμές του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Σαχτάρ για τα προκριματικά του Europa League.
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.
Στο 11ο λεπτό ο Τουμπά πήρε την κεφαλιά, μετά από σέντρα που έγινε από δεξιά, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία του τερματοφύλακα της ουκρανικής ομάδας.
Στο 17’ η Σαχτάρ απάντησε με τον Άλισον, αλλά ο Ντραγκόφσκι του είπε «όχι» και κράτησε το μηδέν.
Στο 36’ ο Τετέ δοκίμασε το πόδι του από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.
Στο 39′ ο Ντραγκόφσκι μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια, μετά από σουτ του Νέβερτον εκτός περιοχής.
Στο 45’ ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στο γκολ με τον Πελίστρ, αλλά ο Ρίζνικ απέκρουσε εντυπωσιακά. Μετά την εκτέλεση του κόρνερ, ο Πάλμερ πήρε την κεφαλιά, αλλά ο πορτιέρο της Σαχτάρ μπλόκαρε.
