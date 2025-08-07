Με αντίπαλο τη Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ και με απουσίες για το πρώτο βήμα ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ (7/8, 21.00) στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
- Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνας που καταγράφηκε ποτέ - Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 50° Κελσίου
- Μυστήριο με την 59χρονη Βρετανίδα που αγνοείται - Η τελευταία φωτογραφία της πριν εξαφανιστεί
- Ισχυρό πλήγμα από τον ΝΟΚ στην οικοδομή – Τι δείχνουν τα στοιχεία
- Δημογραφική συρρίκνωση-ρεκόρ το 2024 βάζει την Ιαπωνία σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης»
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ (7/8, 21.00) στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, με τον Ρουί Βιτόρια να έχει κάποιες απουσίες και κάποια θέματα να διαχειριστεί για το κρίσιμο παιχνίδι των πράσινων.
Ο Πορτογάλος προπονητής προετοίμασε την ομάδα του χωρίς τον Γιώργο Βαγιαννίδη, ο οποίος έφυγε για την Σπόρτινγκ, με το μοναδικό διαθέσιμο δεξί μπακ του Παναθηναϊκού να είναι πλέον ο Κώτσιρας.
Όμως οι πράσινοι θα έχουν να διαχειριστούν και την απουσία του Τάσου Μπακασέτα, ο οποίος δεν προπονήθηκε και έκανε θεραπεία λόγω τραβήγματος στον οπίσθιο μηριαίο. Αμφίβολος για το παιχνίδι είναι και ο Φώτης Ιωαννίδης που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και δεν είναι σίγουρο πως θα αγωνιστεί.
Αντίθετα εντός λίστας βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Ζαρούρι, ο οποίος προπονείται εδώ και κάποιες μέρες με την ομάδα και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τους πράσινους στο εντός έδρας παιχνίδι με τους Ουκρανούς.
Ο Παναθηναϊκός και η λίστα που δηλώθηκε στην UEFA για τους αγώνες κόντρα στη Σαχτάρ:
Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης».
- Πέσιτς: «Η Ελλάδα είναι μία από τις ομάδες υποψήφιες για μετάλλιο»
- Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Αβδάλα στην προπόνηση του Βιρτζίνια Τεκ (vid)
- Προπονητής Κρουζ Αζούλ: «Περιμένουμε να φύγει ο Γιακουμάκης»
- Νέα σενάρια για Χάιλαντ και Ολυμπιακό
- ΑΕΚ: Να βάλει βάσεις πρόκρισης στην Κύπρο απέναντι στον Άρη Λεμεσού
- Η Νιούκαστλ έστειλε τον Ίσακ να… προπονείται μόνος του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις