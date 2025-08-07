Παναθηναϊκός: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Σαχτάρ – Τετέ και Σβιντέρσκι βασικοί
Έγινε γνωστή η 11άδα με την οποία ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.
Ο Ρουί Βιτόρια έκανε γνωστή την αρχική σύνθεση με την οποία ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί σε λίγη ώρα στο ΟΑΚΑ (21:00) τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, για το πρώτο παιχνίδι του Γ’ προκριματικού γύρου του Europa League.
Με τους Τάσο Μπακασέτα και Φώτης Ιωαννίδη να είναι εκτός, ο προπονητής των πράσινων ξεκινάει στο βασικό σχήμα τους Τετέ και Σβιντέρσκι. Ουσιαστικά ο Τετέ θα αγωνιστεί ως «10άρι» αντί του Μπακασέτα, ενώ ο Πολωνός φορ θα αγωνιστεί στη θέση του νεαρού Έλληνα διεθνή.
Κάτω από την εστία θα βρίσκεται ο Ντραγκόφσκι, στο δεξί άκρο της άμυνας θα παίξει ο Κώτσιρας, στο αριστερό ο Κυριακόπουλος, ενώ το δίδυμο θα στόπερ θα συνθέσουν οι Πάλμερ – Μπράουν και Τουμπά. Στην μεσαία γραμμή θα παίξουν Μαξίμοβιτς και Τσιριβέγια, στις πτέρυγες της επίθεσης οι Πελίστρι και Τζουρισιτς (δεξιά και αριστερά αντίστοιχα), Σβιντέρσκι στην κορυφή και πίσω του ο Τετέ.
Η 11άδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόβσκι, Κότσιρας, Πάλμπερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς, Τετέ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Σβιντέρσκι.
Στον πάγκο: Λαφόντ, Κότσαρης, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς, Φίκαϊ, Σιώπης, Ζαρουρί, Τσέριν, Μαντσίνι, Μπρέγκου, Γερεμέγεφ.
Σαχτάρ Ντόνετσκ: Ρίζνικ, Πέδρο Ενρίκε, Ματβλιένκο, Μπόνταρ, Τομπίας, Μάρλον, Οτσερέτκο, Νιούερτον, Σουντάκοφ, Σαντάνα, Κουά Ελίας.
Στον πάγκο: Φεσιούν, Τβαρντόβσκι, Εγκουινάλδο, Σβεντ, Αζάροφ, Γκραμ, Χλουσένκο, Κονόπλια, Ναζαρίνα, Πεδρίνιο, Μπόνταρένκο, Φαρίνα.
The 11 Greens lining up against Shakhtar Donetsk. ☘#Panathinaikos #PAOFC #UEL #SHK pic.twitter.com/EuZ5gpGW9Q
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 7, 2025
