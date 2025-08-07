sports betsson
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Αδυναμία απόπλου για το SuperJet – Δεν έκανε το δρομολόγιο Πάρος-Μύκονος λόγω κακοκαιρίας
Φωτιά στη Ροδόπη: Καίγεται αγροτοδασική έκταση - Σηκώθηκαν εναέρια
Πυρκαγιά στην Καβάλα - Καίει δασική έκταση (βίντεο)
Παναθηναϊκός: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Σαχτάρ – Τετέ και Σβιντέρσκι βασικοί
Europa League 07 Αυγούστου 2025 | 19:57
Έγινε γνωστή η 11άδα με την οποία ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Ρουί Βιτόρια έκανε γνωστή την αρχική σύνθεση με την οποία ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί σε λίγη ώρα στο ΟΑΚΑ (21:00) τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, για το πρώτο παιχνίδι του Γ’ προκριματικού γύρου του Europa League.

Με τους Τάσο Μπακασέτα και Φώτης Ιωαννίδη να είναι εκτός, ο προπονητής των πράσινων ξεκινάει στο βασικό σχήμα τους Τετέ και Σβιντέρσκι. Ουσιαστικά ο Τετέ θα αγωνιστεί ως «10άρι» αντί του Μπακασέτα, ενώ ο Πολωνός φορ θα αγωνιστεί στη θέση του νεαρού Έλληνα διεθνή.

Κάτω από την εστία θα βρίσκεται ο Ντραγκόφσκι, στο δεξί άκρο της άμυνας θα παίξει ο Κώτσιρας, στο αριστερό ο Κυριακόπουλος, ενώ το δίδυμο θα στόπερ θα συνθέσουν οι Πάλμερ – Μπράουν και Τουμπά. Στην μεσαία γραμμή θα παίξουν Μαξίμοβιτς και Τσιριβέγια, στις πτέρυγες της επίθεσης οι Πελίστρι και Τζουρισιτς (δεξιά και αριστερά αντίστοιχα), Σβιντέρσκι στην κορυφή και πίσω του ο Τετέ.

Η 11άδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόβσκι, Κότσιρας, Πάλμπερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς, Τετέ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Σβιντέρσκι.

Στον πάγκο: Λαφόντ, Κότσαρης, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς, Φίκαϊ, Σιώπης, Ζαρουρί, Τσέριν, Μαντσίνι, Μπρέγκου, Γερεμέγεφ.

Σαχτάρ Ντόνετσκ: Ρίζνικ, Πέδρο Ενρίκε, Ματβλιένκο, Μπόνταρ, Τομπίας, Μάρλον, Οτσερέτκο, Νιούερτον, Σουντάκοφ, Σαντάνα, Κουά Ελίας.

Στον πάγκο: Φεσιούν, Τβαρντόβσκι, Εγκουινάλδο, Σβεντ, Αζάροφ, Γκραμ, Χλουσένκο, Κονόπλια, Ναζαρίνα, Πεδρίνιο, Μπόνταρένκο, Φαρίνα.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισαν Metlen και Κύπρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισαν Metlen και Κύπρου

HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ. τα EBITDA β’ τριμήνου

HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ. τα EBITDA β’ τριμήνου

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από OPEN TV.

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ
LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από OPEN TV.

Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…

Ο Αρντά Τουράν έχει πάρει φέτος τα κλειδιά από τους ιθύνοντες της Σαχτάρ και στοχεύει στην πρώτη μεγάλη του δουλειά εκτός Τουρκίας να την επανασυστήσει στο ποδοσφαιρικό κοινό.

UEFA ranking: Επιτακτική η ανάγκη της Ελλάδας για βαθμούς – Ο δύσκολος στόχος της 10ης θέσης
UEFA ranking: Επιτακτική η ανάγκη της Ελλάδας για βαθμούς – Ο δύσκολος στόχος της 10ης θέσης

Μετά την απώλεια του Άρη και 5 χώρες να ακολουθούν την Ελλάδα με το απόλυτο των ομάδων, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει άμεση ανάγκη από συγκομιδή βαθμών. Τα δεδομένα για την είσοδο στην πρώτη 10άδα.

Κουμπάουερ: «Έβλεπα ΠΑΟΚ λόγω Σβαμπ – Καλό παιχνίδι στην Τούμπα για να φέρουμε την πρόκριση στα μέτρα μας»
Κουμπάουερ: «Έβλεπα ΠΑΟΚ λόγω Σβαμπ – Καλό παιχνίδι στην Τούμπα για να φέρουμε την πρόκριση στα μέτρα μας»

Ο κόουτς της Βόλφσμπεργκερ, Ντίτμαρ Κουμπάουερ αποκάλυψε οτι παρακολουθούσε τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια λόγω της φιλίας του με τον Σβαμπ και χαρακτήρισε τον δικέφαλο φαβορί.

Ζίβκοβιτς: «Είμαστε ο ΠΑΟΚ – Να βγούμε στο γήπεδο και να τα δώσουμε όλα»
Ζίβκοβιτς: «Είμαστε ο ΠΑΟΚ – Να βγούμε στο γήπεδο και να τα δώσουμε όλα»

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς μίλησε στη συνέντευξη τύπου ενόψει του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ και αναφέρθηκε στην αρχή της νέας σεζόν και το νέο του ρόλο ως πρώτος αρχηγός της ομάδας.

Λουτσέσκου: «Να είμαστε σε κορυφαία πνευματική κατάσταση – Είδα μεγάλη χαρά από τους συμπαίκτες του Κωνσταντέλια για την παραμονή του»
Λουτσέσκου: «Να είμαστε σε κορυφαία πνευματική κατάσταση – Είδα μεγάλη χαρά από τους συμπαίκτες του Κωνσταντέλια για την παραμονή του»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για το ματς της Τούμπας απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και μοίρασε μεγάλες ατάκες. Τι είπε για την παραμονή Κωνσταντέλια…

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ
LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Γεωργιάδης: «Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο – Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες
«Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο ο Γεωργιάδης - Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες

Γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο της Ρόδου διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ - Ο Άδωνις Γεωργιάδης τους επιτέθηκε με σκληρές εκφράσεις

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από OPEN TV.

«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης
«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης

Ο Εξολοθρευτής έχει πολλά μηνύματα επιμένει ο Τζέιμς Κάμερον σε νέα συνέντευξη του που προειδοποιεί για τις τρεις μεγάλες υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα

Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του
Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του

Ο τεχνικός διευθυντής της Γιουβέντους Φρανσουά Μοντεστό μίλησε για τους Ντάγκλας Λουίζ, Βλάχοβιτς, Τούντορ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πουληθούν παίκτες

Γάζα: Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ
Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο στη Γάζα - Ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ

Δραματική είναι η κατάσταση στη Γάζα - Σκελετωμένα παιδιά προσπαθούν να επιβιώσουν με τα τρόφιμα στον παλαιστινιακό θύλακα να είναι ελάχιστα

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός

Την ανάγκη να απελευθερωθούν οι όμηροι, αλλά και να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ισραήλ.

Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Το βίντεο με τον άνδρα να ανάβει τσιγάρο στο μνημείο προκάλεσε σφροδρές αντιδράσεις. Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι αφαιρείται η άδεια παραμονής του.

Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια
Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια

Οι μετακομίσεις ενέχουν πολλές αναπάντεχες εκπλήξεις και μερικές από αυτές είναι και τα αντικείμενα που αφήνουν σε σπίτια οι προηγούμενοι ένοικοι

Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» έχει προκαλέσει η φωτιά – Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια
Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» - Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια

«Ο στόχος είναι να σταθεροποιήσουμε τη φωτιά και να σταματήσουμε την εξάπλωσή της μέχρι το τέλος της ημέρας», δήλωσε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής στο Οντ στη νότια Γαλλία

LIVE: Αράζ – Ομόνοια
LIVE: Αράζ – Ομόνοια

LIVE: Αράζ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αράζ – Ομόνοια, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από το Europa League.

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ
LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ για τα προκριματικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

