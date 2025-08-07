Παναθηναϊκός: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Σαχτάρ – Τετέ και Σβιντέρσκι βασικοί

Ο Ρουί Βιτόρια έκανε γνωστή την αρχική σύνθεση με την οποία ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί σε λίγη ώρα στο ΟΑΚΑ (21:00) τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, για το πρώτο παιχνίδι του Γ’ προκριματικού γύρου του Europa League.

Με τους Τάσο Μπακασέτα και Φώτης Ιωαννίδη να είναι εκτός, ο προπονητής των πράσινων ξεκινάει στο βασικό σχήμα τους Τετέ και Σβιντέρσκι. Ουσιαστικά ο Τετέ θα αγωνιστεί ως «10άρι» αντί του Μπακασέτα, ενώ ο Πολωνός φορ θα αγωνιστεί στη θέση του νεαρού Έλληνα διεθνή.

Κάτω από την εστία θα βρίσκεται ο Ντραγκόφσκι, στο δεξί άκρο της άμυνας θα παίξει ο Κώτσιρας, στο αριστερό ο Κυριακόπουλος, ενώ το δίδυμο θα στόπερ θα συνθέσουν οι Πάλμερ – Μπράουν και Τουμπά. Στην μεσαία γραμμή θα παίξουν Μαξίμοβιτς και Τσιριβέγια, στις πτέρυγες της επίθεσης οι Πελίστρι και Τζουρισιτς (δεξιά και αριστερά αντίστοιχα), Σβιντέρσκι στην κορυφή και πίσω του ο Τετέ.

Η 11άδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόβσκι, Κότσιρας, Πάλμπερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς, Τετέ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Σβιντέρσκι.

Στον πάγκο: Λαφόντ, Κότσαρης, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς, Φίκαϊ, Σιώπης, Ζαρουρί, Τσέριν, Μαντσίνι, Μπρέγκου, Γερεμέγεφ.

Σαχτάρ Ντόνετσκ: Ρίζνικ, Πέδρο Ενρίκε, Ματβλιένκο, Μπόνταρ, Τομπίας, Μάρλον, Οτσερέτκο, Νιούερτον, Σουντάκοφ, Σαντάνα, Κουά Ελίας.

Στον πάγκο: Φεσιούν, Τβαρντόβσκι, Εγκουινάλδο, Σβεντ, Αζάροφ, Γκραμ, Χλουσένκο, Κονόπλια, Ναζαρίνα, Πεδρίνιο, Μπόνταρένκο, Φαρίνα.