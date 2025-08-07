Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Αυτός είναι ο λόγος που θέλω τη Σαχτάρ αντί για τον Παναθηναϊκό»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, με το νικητή του ζευγαριού να «πέφτει» πάνω στη Σαμσουνσπόρ στα playoffs της διοργάνωσης.

Μάλιστα, σε δηλώσεις του στα τουρκικά μέσα, ο πρόεδρος της ομάδας Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, εξέφρασε την επιθυμία του να αγωνιστεί απέναντι στην ουκραρινή ομάδα και όχι με το «τριφύλλι», καθώς η Σαχτάρ απέκλεισε την Μπεσίκτας στον 2ο προκριματικό γύρο της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Σάμσουνσπορ:

«Θα παίξουμε εναντίον του νικητή του αγώνα Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Θέλω να αντιμετωπίσω τη Σαχτάρ Ντόνετσκ επειδή η Σαχτάρ απέκλεισε τη Μπεσίκτας. Θέλουμε να πετύχουμε αυτό που δεν κατάφερε η Μπεσίκτας. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα καταλήξουμε όπως η Μπεσίκτας, αποκλεισμένοι από τη Σαχτάρ»