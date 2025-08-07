Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Αυτός είναι ο λόγος που θέλω τη Σαχτάρ αντί για τον Παναθηναϊκό»
Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, δήλωσε σε τουρκικά μέσα το λόγο που προτιμά τη Σαχτάρ αντί για τον Παναθηναϊκό στα playoffs του Europa League.
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, με το νικητή του ζευγαριού να «πέφτει» πάνω στη Σαμσουνσπόρ στα playoffs της διοργάνωσης.
Μάλιστα, σε δηλώσεις του στα τουρκικά μέσα, ο πρόεδρος της ομάδας Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, εξέφρασε την επιθυμία του να αγωνιστεί απέναντι στην ουκραρινή ομάδα και όχι με το «τριφύλλι», καθώς η Σαχτάρ απέκλεισε την Μπεσίκτας στον 2ο προκριματικό γύρο της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Σάμσουνσπορ:
«Θα παίξουμε εναντίον του νικητή του αγώνα Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Θέλω να αντιμετωπίσω τη Σαχτάρ Ντόνετσκ επειδή η Σαχτάρ απέκλεισε τη Μπεσίκτας. Θέλουμε να πετύχουμε αυτό που δεν κατάφερε η Μπεσίκτας. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα καταλήξουμε όπως η Μπεσίκτας, αποκλεισμένοι από τη Σαχτάρ»
ÖZEL| Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım:
“Panathinaikos – Shakhtar Donetsk maçının galibiyle oynayacağız. Ben Shakhtar Donetsk ile oynamak istiyorum çünkü Shakhtar, Beşiktaş’ı eledi. Biz, Beşiktaş’ın yapamadığını yapmak istiyoruz. Yapamazsak da biz de Beşiktaş gibi Shakhtar’a… pic.twitter.com/gN8Dnu4SRs
— Onur Taşcıoğlu (@OnurTascioglu) August 6, 2025
