Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση
07.08.2025 | 17:36
Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα - Πέντε τραυματίες
Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
On Field 07 Αυγούστου 2025 | 16:43

Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…

Ο Αρντά Τουράν έχει πάρει φέτος τα κλειδιά από τους ιθύνοντες της Σαχτάρ και στοχεύει στην πρώτη μεγάλη του δουλειά εκτός Τουρκίας να την επανασυστήσει στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Βιδιάνος Ρούσσος
Λίγο σκοτάδι μπορεί να κάνει καλό στην ψυχική και σωματική μας ευημερία

Λίγο σκοτάδι μπορεί να κάνει καλό στην ψυχική και σωματική μας ευημερία

Spotlight

Ο άλλοτε σταρ των γηπέδων και είδωλο της Τουρκίας, Αρντά Τουράν, έκανε το μεγάλο του βήμα στην προπονητική του καριέρα, αναλαμβάνοντας τη Σαχτάρ Ντόνετσκ – έναν σύλλογο με βαριά φανέλα και ακόμα βαρύτερο φορτίο. Η πρόσληψή του σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ουκρανική ομάδα, η οποία αναζητά επαναπροσδιορισμό και επιστροφή στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο 38χρονος Τουράν υπέγραψε διετές συμβόλαιο και έγινε ο 39ος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου, παραλαμβάνοντας συμβολικά μια φανέλα με τον αριθμό 39. Σε μια δύσκολη συγκυρία για τη Σαχτάρ, η επιλογή του αποτελεί ένα στοίχημα: ένας πρώην παθιασμένος ποδοσφαιριστής, με έντονο ταμπεραμέντο και ηγετική φυσιογνωμία, επιχειρεί την πρώτη του διεθνή αποστολή στους πάγκους.

«Είμαι περήφανος που εντάχθηκα στη Σαχτάρ – έναν σπουδαίο σύλλογο με πλούσια ιστορία και ισχυρές παραδόσεις», δήλωσε ο ίδιος κατά την παρουσίασή του. Ένας παίκτης που έγραψε ιστορία με την Ατλέτικο Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, κατέκτησε τίτλους σε Ισπανία και Τουρκία, τέσσερις φορές Τούρκος Παίκτης της Χρονιάς, πλέον μεταφέρει την εμπειρία του στους πάγκους.

Η προπονητική του πορεία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023, όταν ανέλαβε την Εγιούπσπορ και την οδήγησε στην τουρκική Σούπερ Λίγκα, αγγίζοντας την ευρωπαϊκή έξοδο. Η άσημη ομάδα της Κωνσταντινούπολης, που μετράει 106 χρόνια ύπαρξης, διακρίθηκε για την πειθαρχία, το πάθος και την επιθετική της ταυτότητα, με τον ίδιο να μιλά για «αυτοσχεδιαστικό ποδόσφαιρο» και «σύστημα Arda Turan», ένα μοντέλο που βασίζεται σε πάσες και άμεσες αντιδράσεις – επιθετικές ή αμυντικές.

Ο Τουράν δεν κρύβει ότι οι ποδοσφαιρικές του επιρροές είναι πλούσιες: από τον Σιμεόνε, στον Λουίς Ενρίκε και από εκεί στους πιο παλιούς Φατίχ Τερίμ, Γκους Χίντινκ και Φρανκ Ράικαρντ, κουβαλά ένα μείγμα σχολών που τώρα επιχειρεί να μεταφράσει σε επιτυχία. Ήδη από τις πρώτες του εμφανίσεις με τη Σαχτάρ εντυπωσιάζει με το πάθος και τη μεταδοτικότητα του στις προπονήσεις, θυμίζοντας… Πεπ Γκουαρδιόλα, όπως λένε όσοι τον έζησαν στην Εγιούπσπορ.

Στην «πρώτη» της Σαχτάρ εντυπωσίασε με τις δίγλωσσες δεξιότητές του, εναλλάσσοντας αβίαστα μεταξύ αγγλικών και ισπανικών.

Η νέα του πρόκληση, όμως, δεν είναι καθόλου απλή. Η Σαχτάρ ξεκίνησε φέτος από τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League – μια ασυνήθιστη θέση για τον ουκρανικό γίγαντα, που κάποτε είχε σχεδόν καθιερωμένη παρουσία στο Champions League. Ο Τουράν καλείται να εμπνεύσει και να οδηγήσει μια ομάδα που εδώ και χρόνια στερείται το σπίτι της λόγω του πολέμου και που αναζητά νέα ταυτότητα εν μέσω δύσκολων συνθηκών.

«Θα κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Το πιστεύω», λέει με αυτοπεποίθηση. Η φιλοδοξία του, όμως, δεν σταματά εκεί. Ονειρεύεται τα ημιτελικά του Champions League – και γιατί όχι, μια μέρα, την επιστροφή του στην Ατλέτικο ως προπονητής. Μέχρι τότε, οφείλει να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στα δύσκολα: να διαχειριστεί μια ομάδα που δεν έχει σταθερή έδρα και να ενσωματώσει το νεανικό ταλέντο χτίζοντας κάτι βιώσιμο.

Η πρόσληψή του είναι και για τη Σαχτάρ ένα άνοιγμα προς μια νεότερη, διεθνή γενιά τεχνικών, αλλά και μια «ζαριά» που μπορεί να βγει χρυσάφι. Αν ο Τουράν μπορέσει να παντρέψει το πάθος με τη στρατηγική, την ταυτότητα με το σύστημα, τότε ίσως η Σαχτάρ να ξαναγίνει το φόβητρο που κάποτε έκανε τους μεγάλους να ιδρώνουν.
Για την ώρα, η επιστροφή στην ευρωπαϊκή καταξίωση περνάει σήμερα από την Αθήνα με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό – και τα βλέμματα όλων θα είναι στραμμένα στον φιλόδοξο προπονητή που τώρα κάνει τα πρώτα του μεγάλα βήματα στην Ευρώπη.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισαν Metlen και Κύπρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισαν Metlen και Κύπρου

Vita.gr
Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Business
HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ τα EBITDA β’ τριμήνου

HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ τα EBITDA β’ τριμήνου

inWellness
inTown
UEFA ranking: Επιτακτική η ανάγκη της Ελλάδας για βαθμούς – Ο δύσκολος στόχος της 10ης θέσης
Ποδόσφαιρο 06.08.25

UEFA ranking: Επιτακτική η ανάγκη της Ελλάδας για βαθμούς – Ο δύσκολος στόχος της 10ης θέσης

Μετά την απώλεια του Άρη και 5 χώρες να ακολουθούν την Ελλάδα με το απόλυτο των ομάδων, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει άμεση ανάγκη από συγκομιδή βαθμών. Τα δεδομένα για την είσοδο στην πρώτη 10άδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κουμπάουερ: «Έβλεπα ΠΑΟΚ λόγω Σβαμπ – Καλό παιχνίδι στην Τούμπα για να φέρουμε την πρόκριση στα μέτρα μας»
Ποδόσφαιρο 06.08.25

Κουμπάουερ: «Έβλεπα ΠΑΟΚ λόγω Σβαμπ – Καλό παιχνίδι στην Τούμπα για να φέρουμε την πρόκριση στα μέτρα μας»

Ο κόουτς της Βόλφσμπεργκερ, Ντίτμαρ Κουμπάουερ αποκάλυψε οτι παρακολουθούσε τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια λόγω της φιλίας του με τον Σβαμπ και χαρακτήρισε τον δικέφαλο φαβορί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ζίβκοβιτς: «Είμαστε ο ΠΑΟΚ – Να βγούμε στο γήπεδο και να τα δώσουμε όλα»
Europa League 06.08.25

Ζίβκοβιτς: «Είμαστε ο ΠΑΟΚ – Να βγούμε στο γήπεδο και να τα δώσουμε όλα»

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς μίλησε στη συνέντευξη τύπου ενόψει του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ και αναφέρθηκε στην αρχή της νέας σεζόν και το νέο του ρόλο ως πρώτος αρχηγός της ομάδας.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Να είμαστε σε κορυφαία πνευματική κατάσταση – Είδα μεγάλη χαρά από τους συμπαίκτες του Κωνσταντέλια για την παραμονή του»
Europa League 06.08.25

Λουτσέσκου: «Να είμαστε σε κορυφαία πνευματική κατάσταση – Είδα μεγάλη χαρά από τους συμπαίκτες του Κωνσταντέλια για την παραμονή του»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για το ματς της Τούμπας απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και μοίρασε μεγάλες ατάκες. Τι είπε για την παραμονή Κωνσταντέλια…

Σύνταξη
LIVE: Αράζ – Ομόνοια
Conference League 07.08.25

LIVE: Αράζ – Ομόνοια

LIVE: Αράζ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αράζ – Ομόνοια, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από το Europa League.

Σύνταξη
Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» έχει προκαλέσει η φωτιά – Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια
«Σεληνιακό τοπίο» 07.08.25

Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» - Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια

«Ο στόχος είναι να σταθεροποιήσουμε τη φωτιά και να σταματήσουμε την εξάπλωσή της μέχρι το τέλος της ημέρας», δήλωσε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής στο Οντ στη νότια Γαλλία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ
Conference League 07.08.25

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ για τα προκριματικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Νετανιάχου: Το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» – Θα κυβερνάται από «μεταβατική» κυβέρνηση
Πλήρης έλεγχος 07.08.25

Νετανιάχου: Το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» – Θα κυβερνάται από «μεταβατική» κυβέρνηση

Ο Νετανιάχου επανέλαβε τους βασικούς στόχους του Ισραήλ: πλήρη διάλυση της Χαμάς και απελευθέρωση των αμάχων. Δεν διευκρίνισε ποια θα είναι η μεταβατική κυβέρνηση στη Γάζα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»
«Με εξόργισε» 07.08.25

Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»

Σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Σάρον Στόουν ανέφερε ότι «πάντα ήθελα να συνεργαστώ» με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αλλά αυτό δεν είχε συμβεί έως ότου είδε τον εαυτό της να συμμετέχει στο καστ του «Καζίνο».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Στύρα: Δεν υπάρχει βλάβη στα πηδάλια, υποστηρίζει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται τα λεγόμενα του καπετάνιου
Ελλάδα 07.08.25

Νέα Στύρα: Δεν υπάρχει βλάβη στα πηδάλια, υποστηρίζει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται τα λεγόμενα του καπετάνιου

Τα όσα υποστηρίζει ο καπετάνιος του φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα, κατέρριψε ο νηογνώμονας που κλήθηκε να εντοπίσει τα αίτια του ατυχήματος

Σύνταξη
Οπαδός κάνει… έρανο προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αγοράσει τον Μπαλεμπά κόστους 140 εκατ. ευρώ!
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Οπαδός κάνει… έρανο προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αγοράσει τον Μπαλεμπά κόστους 140 εκατ. ευρώ!

Ένας οπαδός έφτιαξε μια σελίδα στο GoFundMe με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μπορέσει να αγοράσει τον Κάρλος Μπαλέμπα από τη Μπράιτον!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γάζα: «Ο πόλεμος μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Δηλώσεις Ριμπέρα 07.08.25

«Ο πόλεμος στη Γάζα μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα «στοχοποιούνται, σκοτώνονται και καταδικάζονται σε θάνατο από την πείνα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ

Οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται, αλλά με την τακτική του fiscal drag, αυξάνεται παραπάνω ο φόρος στο εισόδημα των φυσικών προσώπων», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι
Εντολή σήμανσης 07.08.25

Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι

Με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, απαγορεύεται η κολύμβηση σε 13 γνωστές παραλίες της Αττικής. Πρόκειται για περιοχές που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια για τα νερά κολύμβησης.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ζητά το κεφάλι του CEO της Intel
«Δεσμοί με Κίνα» 07.08.25

Ο Τραμπ ζητά το κεφάλι του CEO της Intel

Ο Τραμπ επικαλείται σύγκρουση συμφερόντων λόγω φερόμενων σχέσεων του Λιπ Μπου Ταν με το Πεκίνο – Υποχωρεί η μετοχή της Intel.

Σύνταξη
Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου
Ανήθικος 07.08.25

Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου

Νέο βιβλίου του ιστορικού Ρίτσαρντ Έβανς μελετάει το φαινόμενο του ρεπόρτερ της Daily Mail Τζορτζ Γουόρντ Πράις που συνεργάστηκε με τον Χίτλερ και τον Γκέμπελς για να εξωραΐσει το ναζιστικό καθεστώς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ – Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις
Νέα δήλωση 07.08.25

Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ - Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε για το κρίσιμο τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΑΕ - Συνεχίζει τις επαφές με τους Ευρωπαίους συμμάχους του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών
Πέντε απαντήσεις 07.08.25

Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών

Πέντε ακαδημαϊκοί δίνουν απάντηση στο μεγάλο ζήτημα που έθεσε για πρώτη φορά ανώταξη αξιωματούχος της Κομισιόν: Είναι γενοκτονία το ισραηλινό έγκλημα στη Γάζα;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

