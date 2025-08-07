Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…

Ο άλλοτε σταρ των γηπέδων και είδωλο της Τουρκίας, Αρντά Τουράν, έκανε το μεγάλο του βήμα στην προπονητική του καριέρα, αναλαμβάνοντας τη Σαχτάρ Ντόνετσκ – έναν σύλλογο με βαριά φανέλα και ακόμα βαρύτερο φορτίο. Η πρόσληψή του σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ουκρανική ομάδα, η οποία αναζητά επαναπροσδιορισμό και επιστροφή στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο 38χρονος Τουράν υπέγραψε διετές συμβόλαιο και έγινε ο 39ος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου, παραλαμβάνοντας συμβολικά μια φανέλα με τον αριθμό 39. Σε μια δύσκολη συγκυρία για τη Σαχτάρ, η επιλογή του αποτελεί ένα στοίχημα: ένας πρώην παθιασμένος ποδοσφαιριστής, με έντονο ταμπεραμέντο και ηγετική φυσιογνωμία, επιχειρεί την πρώτη του διεθνή αποστολή στους πάγκους.

«Είμαι περήφανος που εντάχθηκα στη Σαχτάρ – έναν σπουδαίο σύλλογο με πλούσια ιστορία και ισχυρές παραδόσεις», δήλωσε ο ίδιος κατά την παρουσίασή του. Ένας παίκτης που έγραψε ιστορία με την Ατλέτικο Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, κατέκτησε τίτλους σε Ισπανία και Τουρκία, τέσσερις φορές Τούρκος Παίκτης της Χρονιάς, πλέον μεταφέρει την εμπειρία του στους πάγκους.

Η προπονητική του πορεία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023, όταν ανέλαβε την Εγιούπσπορ και την οδήγησε στην τουρκική Σούπερ Λίγκα, αγγίζοντας την ευρωπαϊκή έξοδο. Η άσημη ομάδα της Κωνσταντινούπολης, που μετράει 106 χρόνια ύπαρξης, διακρίθηκε για την πειθαρχία, το πάθος και την επιθετική της ταυτότητα, με τον ίδιο να μιλά για «αυτοσχεδιαστικό ποδόσφαιρο» και «σύστημα Arda Turan», ένα μοντέλο που βασίζεται σε πάσες και άμεσες αντιδράσεις – επιθετικές ή αμυντικές.

Ο Τουράν δεν κρύβει ότι οι ποδοσφαιρικές του επιρροές είναι πλούσιες: από τον Σιμεόνε, στον Λουίς Ενρίκε και από εκεί στους πιο παλιούς Φατίχ Τερίμ, Γκους Χίντινκ και Φρανκ Ράικαρντ, κουβαλά ένα μείγμα σχολών που τώρα επιχειρεί να μεταφράσει σε επιτυχία. Ήδη από τις πρώτες του εμφανίσεις με τη Σαχτάρ εντυπωσιάζει με το πάθος και τη μεταδοτικότητα του στις προπονήσεις, θυμίζοντας… Πεπ Γκουαρδιόλα, όπως λένε όσοι τον έζησαν στην Εγιούπσπορ.

Στην «πρώτη» της Σαχτάρ εντυπωσίασε με τις δίγλωσσες δεξιότητές του, εναλλάσσοντας αβίαστα μεταξύ αγγλικών και ισπανικών.

🟠⚫ Shakhtar Donetsk’s new manager Arda Turan coaching in Spanish & English! 🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇹🇷 pic.twitter.com/5WEy6hqtJE — EuroFoot (@eurofootcom) June 22, 2025

Η νέα του πρόκληση, όμως, δεν είναι καθόλου απλή. Η Σαχτάρ ξεκίνησε φέτος από τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League – μια ασυνήθιστη θέση για τον ουκρανικό γίγαντα, που κάποτε είχε σχεδόν καθιερωμένη παρουσία στο Champions League. Ο Τουράν καλείται να εμπνεύσει και να οδηγήσει μια ομάδα που εδώ και χρόνια στερείται το σπίτι της λόγω του πολέμου και που αναζητά νέα ταυτότητα εν μέσω δύσκολων συνθηκών.

«Θα κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Το πιστεύω», λέει με αυτοπεποίθηση. Η φιλοδοξία του, όμως, δεν σταματά εκεί. Ονειρεύεται τα ημιτελικά του Champions League – και γιατί όχι, μια μέρα, την επιστροφή του στην Ατλέτικο ως προπονητής. Μέχρι τότε, οφείλει να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στα δύσκολα: να διαχειριστεί μια ομάδα που δεν έχει σταθερή έδρα και να ενσωματώσει το νεανικό ταλέντο χτίζοντας κάτι βιώσιμο.

Η πρόσληψή του είναι και για τη Σαχτάρ ένα άνοιγμα προς μια νεότερη, διεθνή γενιά τεχνικών, αλλά και μια «ζαριά» που μπορεί να βγει χρυσάφι. Αν ο Τουράν μπορέσει να παντρέψει το πάθος με τη στρατηγική, την ταυτότητα με το σύστημα, τότε ίσως η Σαχτάρ να ξαναγίνει το φόβητρο που κάποτε έκανε τους μεγάλους να ιδρώνουν.

Για την ώρα, η επιστροφή στην ευρωπαϊκή καταξίωση περνάει σήμερα από την Αθήνα με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό – και τα βλέμματα όλων θα είναι στραμμένα στον φιλόδοξο προπονητή που τώρα κάνει τα πρώτα του μεγάλα βήματα στην Ευρώπη.