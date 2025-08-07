Η Σαχτάρ απέρριψε πρόταση-μαμούθ της Φούλαμ για τον Κέβιν

Η Φούλαμ πρόσφερε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους, με τη συνολική αξία να πλησιάζει τα 40 εκατ. ευρώ για τον Κέβιν, όμως οι η Σάχταρ φαίνεται πως δεν μπήκε καν σε διαπραγματεύσεις.

Ο 21χρονος άσος έχει τραβήξει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του, και το ενδιαφέρον είναι αυξημένο. Σύμφωνα με τον Ρομάνο, η Νάπολι και άλλες ομάδες παρακολουθούν την περίπτωσή του, χωρίς όμως να έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση μέχρι τώρα.

Η ανάρτσηση του Ιταλού για τον Κέβιν:

🚨⚪️⚫️ EXCL: Shakhtar Donetsk turn down €30m plus add-ons proposal from Fulham for Brazilian winger Kevin. Total package close to €40m add-ons included has been rejected in recent hours. Shakhtar want more and are also aware of interest from several clubs, Napoli and more. pic.twitter.com/bZRe6DePCx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2025

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ σήμερα (07/08) θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό χωρίς τον Κέβιν, ο οποίος υπέστη μυϊκό τραυματισμό και είναι αμφίβολος για τη ρεβάνς.