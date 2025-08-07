sports betsson
Σημαντική είδηση
07.08.2025 | 14:38
Φωτιά στη Βοιωτία – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους
Σημαντική είδηση:
07.08.2025 | 13:01
Εκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τους ισχυρούς ανέμους – Εκλεισε και ο Εθνικός Κήπος
Η Σαχτάρ απέρριψε πρόταση-μαμούθ της Φούλαμ για τον Κέβιν
Europa League 07 Αυγούστου 2025 | 12:09

Η Σαχτάρ απέρριψε πρόταση-μαμούθ της Φούλαμ για τον Κέβιν

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ είπε «όχι» σε πρόταση της Φούλαμ για την απόκτηση του Κέβιν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Η Φούλαμ πρόσφερε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους, με τη συνολική αξία να πλησιάζει τα 40 εκατ. ευρώ για τον Κέβιν,  όμως οι η Σάχταρ φαίνεται πως δεν μπήκε καν σε διαπραγματεύσεις.

Ο 21χρονος άσος έχει τραβήξει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του, και το ενδιαφέρον είναι αυξημένο. Σύμφωνα με τον Ρομάνο, η Νάπολι και άλλες ομάδες παρακολουθούν την περίπτωσή του, χωρίς όμως να έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση μέχρι τώρα.

Η ανάρτσηση του Ιταλού για τον Κέβιν:

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ σήμερα (07/08) θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό χωρίς τον Κέβιν, ο οποίος υπέστη μυϊκό τραυματισμό και είναι αμφίβολος για τη ρεβάνς.

World
Δασμοί Τραμπ: Πως εμβαθύνουν τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο

Δασμοί Τραμπ: Πως εμβαθύνουν τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο

Business
JP Morgan: Ισχυρό το β’ 3μηνο της ΔΕΗ, παραμένει η τιμή στόχος στα 18,50 ευρώ

JP Morgan: Ισχυρό το β’ 3μηνο της ΔΕΗ, παραμένει η τιμή στόχος στα 18,50 ευρώ

UEFA ranking: Επιτακτική η ανάγκη της Ελλάδας για βαθμούς – Ο δύσκολος στόχος της 10ης θέσης
Ποδόσφαιρο 06.08.25

UEFA ranking: Επιτακτική η ανάγκη της Ελλάδας για βαθμούς – Ο δύσκολος στόχος της 10ης θέσης

Μετά την απώλεια του Άρη και 5 χώρες να ακολουθούν την Ελλάδα με το απόλυτο των ομάδων, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει άμεση ανάγκη από συγκομιδή βαθμών. Τα δεδομένα για την είσοδο στην πρώτη 10άδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κουμπάουερ: «Έβλεπα ΠΑΟΚ λόγω Σβαμπ – Καλό παιχνίδι στην Τούμπα για να φέρουμε την πρόκριση στα μέτρα μας»
Ποδόσφαιρο 06.08.25

Κουμπάουερ: «Έβλεπα ΠΑΟΚ λόγω Σβαμπ – Καλό παιχνίδι στην Τούμπα για να φέρουμε την πρόκριση στα μέτρα μας»

Ο κόουτς της Βόλφσμπεργκερ, Ντίτμαρ Κουμπάουερ αποκάλυψε οτι παρακολουθούσε τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια λόγω της φιλίας του με τον Σβαμπ και χαρακτήρισε τον δικέφαλο φαβορί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ζίβκοβιτς: «Είμαστε ο ΠΑΟΚ – Να βγούμε στο γήπεδο και να τα δώσουμε όλα»
Europa League 06.08.25

Ζίβκοβιτς: «Είμαστε ο ΠΑΟΚ – Να βγούμε στο γήπεδο και να τα δώσουμε όλα»

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς μίλησε στη συνέντευξη τύπου ενόψει του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ και αναφέρθηκε στην αρχή της νέας σεζόν και το νέο του ρόλο ως πρώτος αρχηγός της ομάδας.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Να είμαστε σε κορυφαία πνευματική κατάσταση – Είδα μεγάλη χαρά από τους συμπαίκτες του Κωνσταντέλια για την παραμονή του»
Europa League 06.08.25

Λουτσέσκου: «Να είμαστε σε κορυφαία πνευματική κατάσταση – Είδα μεγάλη χαρά από τους συμπαίκτες του Κωνσταντέλια για την παραμονή του»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για το ματς της Τούμπας απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και μοίρασε μεγάλες ατάκες. Τι είπε για την παραμονή Κωνσταντέλια…

Σύνταξη
Σεισμός στην Καλαμάτα: Τι λένε οι σεισμολόγοι για τα 4,7 Ρίχτερ – Πότε θα ξέρουμε αν ήταν ο κύριος
Μετασεισμοί έως 4R 07.08.25

Τι λένε οι σεισμολόγοι για τα 4,7 Ρίχτερ στην Καλαμάτα - Πότε θα ξέρουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός

Ο σεισμός εκδηλώθηκε κοντά στην Καλαμάτα σε βάθος 18 χιλιομέτρων, το οποίο «δεν είναι τυπικό» σημειώνει στο in ο σεισμολόγος και διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Αθανάσιος Γκανάς

Σύνταξη
Trump Tariffs Take Effect
English edition 07.08.25

Trump Tariffs Take Effect

On average, US households are expected to spend an additional $2,400 in 2025 due to rising prices on essential goods. The steepest increases are expected in clothing, footwear, and household electronics

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα – Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου
Στις ΗΠΑ 07.08.25

Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα - Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου

Άνθρωποι που βρίσκονταν στο πάρκο του Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ, την άκουσαν να ουρλιάζει μέσα από την καμινάδα και κάλεσαν τις Αρχές - Οι διασώστες την βρήκαν εγκλωβισμένη σε βάθος περίπου ενός μέτρου

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου
Υψηλοί τόνοι 07.08.25

Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου

Η Βουλή μπορεί να έκλεισε χωρίς να εξετάσει επί της ουσίας τις κατηγορίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται μετά και τις νέες αποκαλύψεις που έφερε στο φως το in

Σύνταξη
Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες
Fizz 07.08.25

Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες

«Γνωρίζουμε ότι ο Superman είναι μετανάστης – είναι ένας εξωγήινος… Ο ‘αμερικανικός τρόπος’ είναι φιλικός προς τους μετανάστες, αλλά υπάρχουν κανόνες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ντιν Κέιν για την απόφασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο και στη σύντροφό του για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της
Στη Θεσσαλονίκη 07.08.25

Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο και στη σύντροφό του για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στο ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη είναι βιασμός ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις εις βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη

Σύνταξη
Τυνησία: Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο
Στην Τυνησία 07.08.25

«Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη» - Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο

«Τον ένιωσα να πιέζει το κορμί του στο δικό μου. Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη. Φοβήθηκα. Ήταν νεαρός, ηλικίας περίπου 20 ετών» - Τι κατήγγειλε η 52χρονη Βρετανίδα

Σύνταξη
«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών
Tεχνητή Νοημοσύνη 07.08.25

«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών

Ο πρώην δημοσιογράφος του CNN, Τζιμ Ακόστα, πήρε μια συνέντευξη τη Δευτέρα από ΑΙ αντίγραφο του Χοακίν Όλιβερ, νεαρού που έχασε τη ζωή του σε μια από τις φονικότερες ένοπλες επιθέσεις σε σχολείο των ΗΠΑ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΑΤΜ: Σε εφαρμογή την ερχόμενη Δευτέρα η κατάργηση χρεώσεων – Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν
Νέο τοπίο 07.08.25

Τι αλλάζει από την ερχόμενη Δευτέρα στα ΑΤΜ - Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν

Από την ερχόμενη Δευτέρα, όλοι θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών - Αναλυτικά τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Σύνταξη
Μάνδρα: «Μου έβγαλαν τον ώμο, μου τρύπησαν τον πνεύμονα» – Συγκλονίζει ο φούρναρης που ξυλοκοπήθηκε
Θύμα ληστείας 07.08.25

«Μου τρύπησαν τον πνεύμονα, μου έβγαλαν τον ώμο, με πατούσαν» - Συγκλονίζει ο φούρναρης στη Μάνδρα

Οι ληστές πήγαν και στο σπίτι του 61χρονου από όπου πήραν 600 ευρώ και δύο τραπεζικές κάρτες - «Τον βρήκα δεμένο, σε άθλια κατάσταση» δήλωσε η υπάλληλος του φούρνου στη Μάνδρα

Σύνταξη
