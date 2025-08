Με Σερβέτ ή Ουτρέχτη ο Παναθηναϊκός στα playoffs του Conference League αν αποκλειστεί από τη Σαχτάρ

Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε απέναντι στον ηττημένο του Σερβέτ – Ουτρέχτη στην περίπτωση που δεν τα καταφέρει απέναντι στην Σαχτάρ και συνεχίσει στα playoffs του Conference League.

Οι πράσινοι μετά την κλήρωση στα playoffs του Europa League, όπου θα παίξουν με την τούρκικη Σαμσουνσπάρ αν περάσουν έμαθαν και τους πιθανούς αντιπάλους τους σε περίπτωση αποκλεισμού από την ουκρανική ομάδα.

Πότε θα γίνουν τα ματς που θα παίξει ο Παναθηναϊκός στα playoffs του Europa Conference League

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 21 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ ενώ το δεύτερο στην έδρα της ομάδας που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι των Ελβετών με τους Ολλανδούς στις 28 Αυγούστου.

Θυμίζουμε ότι εάν ο Παναθηναϊκός προκριθεί στη League Phase του Conference League η κλήρωση θα γίνει στις 29 Αυγούστου, μια μέρα μετά τη δεύτερη αναμέτρηση στα playoffs της διοργάνωσης.

Αναλυτά όλα τα ζευγάρια των playoffs του Conference League

ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ Vs Αράζ – Ομόνοια

Άντερλεχτ – Σέριφ Τίρασπολ Vs Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ

Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Vs Σερβέτ – Ουτρέχτη

Χάμρουν – Μακάμπι Τελ Αβίβ Vs RFS – Κουόπιο

Ριέκα – Σέλμπουρν Vs Βίκινγκουρ – Λίνφιλντ

Ζρίνσκι – Μπρέινταμπλικ Vs Μιλσάμι – Βίρτους

Στεάουα Βουκουρστίου Vs Ντρίτα Ντιφερντάνζ – Λεβάντια Ταλίν

Ολίμπλια Λιουμπλιάνας – Εγκνάτια Vs Λίνκολν – Νόα

Ρόζενμποργκ – Χάμαρμπι Vs Μάιντς

Σπάρτα Πράγας – Αραράτ Vs Ρίγα – Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ

Χάκεν – Μπραν Vs Κλουζ – Μπράγκα

Κλάσνικ – Νέμαν Vs Ράγιο Βαγιεκάνο

Λοζάνη – Αστάνα Vs Σεντ Πάτρικ – Μπεσίκτας

Λάρνε – Σάντα Κλάρα Vs Μπαλκάνι – Σάμροκ Ρόβερς

Λέφσκι Σόφιας – Σαμπάχ Vs Άλκμααρ – Βαντούζ

Πολίσια – Πάκσι Vs Φιορεντίνα

ΑΪΚ Στοκχόλμης – Γκιόρι Έτο Vs Ραπίντ Βιέννης – Νταντί Γιουνάιτεντ

Λουγκάνο – Τσέλιε Vs Μπάνικ Οστράβα – Αούστρια Βιέννης

Ράκοβ – Μακάμπι Χάιφα Vs Ζάλγκιρις – Αρντά

Παρτιζάν – Χιμπέρινα Vs ΑΕΚ Λάρνακας – Λέγκια Βαρσοβίας

Βίκινγκ – Μπασακσεχίρ Vs Κραϊόβα – Σπάρτακ Τρνάβα

Κρίσταλ Πάλας Vs Φρέντικσταντ – Μίντιλαντ

Στρασμπούρ Vs Βίκινγκουρ – Μπρόντμπι

Σίλκεμποργκ – Γιαγκελόνια Vs Χάιντουκ Σπλιτ – Ντίναμο Σίτι