Η ακύρωση της μεταγραφής του Ορέλιο Μπουτά προκάλεσε αίσθηση στη Γερμανία. Μόνο που ο γερμανικός Τύπος δίνει μία τελείως διαφορετική εκδοχή της υπόθεσης και υποστηρίζει, εμμέσως πλην σαφώς, πως ο Παναθηναϊκός λειτούργησε… κουτοπόνηρα και προσπάθησε να μειώσει το συμφωνημένο αντίτιμο που θα πλήρωνε στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης για τον παίκτη.

Η «Bild» αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι του Τριφυλλιού επικαλέστηκαν ανησυχητικά ευρήματα κατά τον ιατρικό έλεγχο σε παλιότερο τραυματισμό του Μπουτά και με αυτό το επιχείρημα, πρότειναν στους Γερμανούς να καταβάλλουν λιγότερα χρήματα.

Ωστόσο, πάντα με τα γραφόμενα της «Bild», ο αθλητικός διευθυντής της Άιντραχτ, Μάρκους Κρόσε, έγινε έξαλλος με την αλλαγή στάσης των «πράσινων», διέκοψε αμέσως τις συζητήσεις για τη μεταγραφή και έδωσε εντολή στον Μπουτά να επιστρέψει στη Φρανκφούρτη.

Buta hasn‘t any injuries, Panathinaikos just tried to lower the fee by pointing towards an old knee injury of Aurelio. Krösche then denied any further negotiations, a deal is completely off.

Hamburger SV and Union Berlin are now hot topics again.

🗞 @BILD_Eintracht #SGE

— EintrachtXtra (@EintrachtXtra) August 4, 2025