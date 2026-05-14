Λάτσιο – Ίντερ 0-2: Οι νερατζούρι «καθάρισαν» το Κύπελλο από το πρώτο ημίχρονο και έκαναν το νταμπλ

Με… ονειρικό τρόπο πάει να ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν για την Ίντερ, η οποία κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Λάτσιο με 2-0 στον τελικό του Coppa Italia, κατακτώντας έτσι το δέκατο Κύπελλο της ιστορίας της, συνδυάζοντάς το με το πρωτάθλημα που κατέκτησε πριν λίγο καιρό.

Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου δεν άφησε περιθώρια στους… πρωτευουσιάνους, σκοράροντας δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο, η ομάδα του Ρουμάνου τεχνικού διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά της για να προσθέσει ακόμα έναν τίτλο στην τροπαιοθήκη της.

Ο Μάρκους Τουράμ ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό της συνάντησης, κάνοντας το 1-0 για τους «νερατζούρι», οι οποίοι δεν σταμάτησαν εκεί και στο 38′ ο αρχηγός, Λαουτάρο Μαρτίνεζ έγραψε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, και μαζί έγραψε το τελικό 2-0.

ΛΑΤΣΙΟ: Μότα, Μάρουσιτς, Γκίλα, Ρομανιόλι, Ταβάρες, Μπάσιτς, Πάτριτς, Τέιλορ, Ίσακσεν, Ζακάνι, Νόσλιν

ΙΝΤΕΡ: Μαρτίνεθ, Μπίσεκ, Ακάντζι, Μπαστόνι, Ντούμφρις, Μπαρέλα, Ζιελίνσκι, Σούτσιτς, Ντιμάρκο, Τουράμ, Μαρτίνες