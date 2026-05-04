Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 04 Μαΐου 2026, 00:09

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Ίντερ είναι πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της! Οι «νερατζούρι» νίκησαν με 2-0 την Πάρμα στο Μιλάνο και αποκτώντας διαφορά 12 ολόκληρων βαθμών από τη δεύτερη Νάπολι, κλείδωσαν και μαθηματικά τον τίτλο καθώς στις τρεις αγωνιστικές που απομένουν για το τέλος της Serie A δεν μπορούν να το χάσουν.

Αυτό είναι το τρίτο πρωτάθλημα που κατακτούν οι «νερατζούρι» στην τρέχουσα δεκαετία που διανύουμε ( 2020–21, 2023–24) και το πρώτο για τον προπονητή της Κρίστιαν Κίβου. Πολλά τα εύσημα που αξίζει ο 45χρονος Ρουμάνος, καθώς αφού φόρεσε τη φανέλα της Ίντερ για επτά χρόνια (2007-14, τα τελευταία της ποδοσφαιρικής του καριέρας) από το 2018 ανέλαβε τις ακαδημίες της ομάδας. Κατόπιν, τον Φεβρουάριο του 2025 αποχώρησε για λίγους μήνες για… χάρη της Πάρμα που έδινε μάχη για τη σωτηρία της και επέστρεψε τον Ιούνιο επέστρεψε στην ομάδα που προφανώς έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Πλέον την οδήγησε στο πρωτάθλημα και αυτό λέει πολλά.

Ίντερ: Ζόμερ, Μπαστόνι (67’ Κάρλος Αουγούστο), Ακάντζι, Ντιμάρκο, Μπίσεκ, Ντάμφρις, Ζιελίνσκι (67’ Μχιταριάν), Μπαρέλα (89′ Φρατέζι), Σούτσιτς, Τουράμ (67’ Λαουτάρο Μαρτίνες), Εσπόζιτο (46’ Μπονί)

Πάρμα: Σουζούκι, Τρόιλο, Εντιαγέ, Βαλέρι (85’ Καρμπόνι), Τσιρκάτι, Ντελπράτο, Μπερναμπέ (75’ Σόρενσεν), Νικολούσι Καβίλια, Κεϊτά (67’ Ορντόνιεθ), Στρεφέτσα (75’ Άλμκβιστ), Πελεγκρίνο (67’ Ελφέζ).

Τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής της Serie A

Παρασκευή (1/5)
Πίζα-Λέτσε 1-2
(56′ Λέρις – 52′ Μπάντα, 65′ Τσεντίρα)

Σάββατο (2/5)
Oυντινέζε-Τορίνο 2-0
(45’+1′ Εχιζίμπουε, 51′ Κρίστενσεν)

Κόμο-Νάπολι 0-0

Aταλάντα-Τζένοα 0-0

Κυριακή (3/5)
Mπολόνια-Κάλιαρι 0-0

Σασουόλο-Μίλαν 2-0
(5′ Μπεράρντι, 47′ Λοριέντε)

Γιουβέβτους-Βερόνα 1-1
(62′ Βλάχοβιτς – 34′ Μπόουι)

Ίντερ-Πάρμα 2-0
(45’+1′ Τουράμ, 80′ Μκιταριάν)

Δευτέρα (4/5)
Κρεμονέζε-Λάτσιο (19:30)
Ρόμα-Φιορεντίνα (21:45)

Η βαθμολογία της Serie A

Η επόμενη (36η) αγωνιστική

Παρασκευή 8/5
Tορίνο-Σασουόλο (21:45)
Σάββατο 9/5
Κάλιαρι-Ουντινέζε (16:00)
Λάτσιο-Ίντερ (19:00)
Λέτσε-Γιουβέντους (21:45)

Κυριακή (10/5)
Kόμο-Βερόνα (13:30)
Φιορεντίνα-Τζένοα (16:00)
Πάρμα-Ρόμα (19:00)
Μίλαν-Αταλάντα (21:45)

Δευτέρα (11/5)
Nάπολι-Μπολόνια (21:45)

 

Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη και την προσεχή Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, η οποία πλέον χρειάζεται έναν βαθμό για να κατακτήσει τη La Liga.

Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά η Εθνική και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β' φάση
Άλλα Αθλήματα 03.05.26

Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β' φάση

Μετά την ήττα από την Αυστραλία η Εθνική γυναικών πόλο με 3 βαθμούς κατέλαβε την 4η θέση στον β’ όμιλο και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο World Cup στη Β' φάση, ουσιαστικά απέναντι στην Ουγγαρία.

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs

Με δυο γκολ στο 12’ και στο 25’, αντίστοιχα, η Τότεναμ νίκησε εκτός έδρας την Άστον Βίλα 2-1 και ανέβηκε στην 17η θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας τη Γουέστ Χαμ. Η Βίλα μείωσε στο 96’.

LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 34η αγωνιστική της La Liga.

LIVE: Ίντερ – Πάρμα
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Ίντερ – Πάρμα

LIVE: Ίντερ – Πάρμα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Πάρμα για την 35η αγωνιστική της Serie A.

ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk
Deutsche Welle 03.05.26

ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk

Προβληματισμό στη Γερμανία προκαλούν οι αποφάσεις Τραμπ για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και την ακύρωση της ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk ως κρίσιμο παράγοντα αποτροπής.

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0-0: Το Τριφύλλι τις εντυπώσεις, η Ένωση την ουσία (vid)
Super League 03.05.26

Ο Παναθηναϊκός τις εντυπώσεις, η ΑΕΚ την ουσία (0-0)

Ο Παναθηναϊκός έδειξε σφυγμό και άντεξε παρά την αποβολή του Χάβι, η πρωτοπόρος ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά της στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και το 0-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ικανοποίησε τους πάντες.

Πλούτος: Ο παγκόσμιος χάρτης… αλλιώς- Αναζητώντας τη θέση της Ελλάδας
HelloSafe 2026 03.05.26

Ο παγκόσμιος χάρτης του πλούτου... αλλιώς - Αναζητώντας στη λίστα την Ελλάδα

Ο πλούτος μιας χώρας δεν ορίζεται πλέον μόνο από το πόσα χρήματα παράγει, αλλά από το πώς αυτά τα χρήματα μεταφράζονται σε ευημερία για τον απλό πολίτη. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται τους δημιουργούς της ταινίας «Michael»
Η ρήτρα 03.05.26

Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται την ταινία «Michael» - Οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ήρθαν μετά το 1988

Ο Σπάικ Λι δήλωσε ότι, δεδομένου ότι η ταινία «Michael» τελειώνει το 1988, πριν από την πρώτη κατηγορία το 1993, είναι άσκοπο να διαμαρτύρεται κανείς για την παράλειψη.

