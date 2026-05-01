«Η Γιουβέντους δίνει 6 εκατ. ευρώ τον χρόνο στον Λεβαντόφσκι»

Καλά κρατούν τα σενάρια για την απόκτηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι από την Γιουβέντους. «Λεβαντόφσκι-Γιούβε, συμφωνία! Η μόνη πραγματική προϋπόθεση και οι αριθμοί: πώς πήγε η επίθεση», γράφει στην ιστοσελίδα της η Tuttosport, η οποία στον υπότιτλο προσθέτει ότι «οι Μπιανκονέρι εργάζονται για την επόμενη επίθεση του Σπαλέτι: σύντομα έχει προγραμματιστεί νέα συνάντηση για να διαμορφωθεί η λεπτομερής προσφορά».

Παράλληλα, αποκαλύπτει και την (αρχική) πρόταση: «Στο τραπέζι υπάρχει ένα μονοετές συμβόλαιο αξίας 6 εκατομμυρίων συν μια σειρά από μπόνους, που συνδέονται με την επίτευξη ορισμένων στόχων».

Επίσης, οι Ιταλοί αναφέρουν ότι ο ατζέντης του Λεβαντόφσκι βρίσκεται στην χώρα για να αλιεύσει προθέσεις και ότι βρέθηκε στις κερκίδες του Σαν Σίρο, στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής Μίλαν-Γιουβέντους. Διακαής πόθος του προπονητή της Γιουβέντους Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι ο Λεβαντόφσκι και η «Μεγάλη Κυρία» θα κινηθεί πιο δυναμικά για την απόκτησή του σε περίπτωση που εξασφαλίσει την έξοδό της στο Champions League. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση, πάντα σύμφωνα με τους Ιταλούς, είναι και ο όρος του Λεβαντόφσκι στην Γιουβέντους.

Σύμφωνα με την Tuttosport «από την Ισπανία έρχεται επιβεβαίωση ότι ο Πολωνός επιθετικός, ο οποίος ενδιαφέρει επίσης τη Μίλαν, βλέπει επί του παρόντος τη Γιουβέντους ως την πιο ελκυστική και πιθανή επιλογή, σε περίπτωση που αποφασίσει να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα ως ελεύθερος».

Το συμβόλαιο του Λεβαντόφσκι με την Μπαρτσελόνα λήγει στις 30 Ιουνίου. Όμως, όλα δείχνουν ότι δεν πρόκειται να ανανεωθεί. Πάντα, σύμφωνα με τους Ιταλούς έγινε συνάντηση του ατζέντη του Πολωνού επιθετικού Πίνι Ζάχαβι με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Γιουβέντους, Ντάμιεν Κομόλι.

Ισως το ενδιαφέρον για τον Λεβαντόφσκι να είναι και η αιτία που η Γιουβέντους έχει διακόψει τις συνομιλίες για την ανανέωση του συμβολαίου του Ντούσαν Βλάχοβιτς. Πάντως, ο Πολωνός έχει κι άλλες προτάσεις, όχι μόνο από την Ιταλία αλλά από τις Σαουδική Αραβία και ΗΠΑ.