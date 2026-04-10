Η Γιουβέντους ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Λουτσιάνο Σπαλέτι ως το 2028
Είναι επίσημο πλέον. Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Γιουβέντους μέχρι το 2028.
Η Γιουβέντους ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, ο οποίος θα παραμείνει επικεφαλής της τεχνικής ηγεσίας της «Γηραιάς Κυρίας» μέχρι το 2028.
Υπενθυμίζεται ότι ο πολύπειρος τεχνικός ανέλαβε τη «Γηραιά Κυρία» το 2025, κι έκτοτε «μετράει» 17 νίκες, 8 ισοπαλίες και 6 ήττες σε 31 αγώνες της Serie A.
Μετά την ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας με τον Σπαλέτι, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Γιουβέντους, Νταμιέν Κομόλι, ανέφερε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επεκτείναμε το συμβόλαιο του Λουτσιάνο για δύο ακόμη σεζόν».
"We live for love" – Spalletti ✍️ 2028 pic.twitter.com/GBDYpngNpD
— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) April 10, 2026
✍️ Luciano Spalletti. Il nostro Mister, il nostro futuro 🤍🖤
➡️ https://t.co/2SO15N0yt9 pic.twitter.com/T3wUtuqhTk
— JuventusFC (@juventusfc) April 10, 2026
Spalletti @ Allianz Stadium. Our house, your house, Mister! 🏡 pic.twitter.com/0LklObvGJr
— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) April 10, 2026
