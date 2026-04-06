Γιουβέντους – Τζένοα 2-0: Οι «Μπιανκονέρι» παραμένουν σε απόσταση «βολής» από την 4άδα

Η Γιουβέντους νίκησε με 2-0 τη Τζένοα στο ματς της 31ης αγωνιστικής της Serie A και έφτασε τους 57 βαθμούς, συνεχίζοντας το στενό μαρκάρισμα στην Κόμο που έχει 58 και είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που παίρνει το εισιτήριο για το επόμενο Champions League.

Ο Μπρέμερ «ξεκλείδωσε» την άμυνα της ομάδας του Ντε Ρόσι μόλις στο 4ο λεπτό μετά από ασίστ του Κέλι, με τον Μακένι να σκοράρει για το τελικό 2-0 στο 17′, εμ το ματς να σβήνει μετά το πρώτο εικοσάλεπτο και το εκρηκτικό ξεκίνημα της Γιουβέντους.

Νωρίτερα, με γκολ των Σκαλβίνι (29΄), Κρστόβιτς (59΄) και Ρασπαντόρι (73΄), η Αταλάντα επικράτησε 3-0 της Λέτσε στο «Βία ντελ Μάρε». Η ομάδα του Μπέργκαμο παραμένει σταθερά στην έβδομη θέση της βαθμολογίας και μείωσε σε ένα βαθμό τη διαφορά της από την έκτη Ρόμα, καθώς συνεχίζει να διεκδικεί και μέσω Serie A ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Στον αντίποδα, η ομάδα της Απουλίας γνώρισε την τρίτη διαδοχική ήττα της και παραμένει στο όριο του υποβιβασμού, ισόβαθμη με την Κρεμονέζε.

Το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής της Serie A:

Σάββατο (04/04)

Σασουόλο-Κάλιαρι 2-1

(50′ Γκαρσία, 78′ Πιναμόντι – 30′ Εσπόζιτο)

Ελλάς Βερόνα-Φιορεντίνα 0-1

(82′ Φατζόλι)

Λάτσιο-Πάρμα 1-1

(77’ Νόσλιν – 15’ Ντελπάρτο)

Κυριακή (05/04)

Κρεμονέζε-Μπολόνια 1-2

(90’+1′ πέν. Μπονατσόλι – 3′ Ζοάο Μάριο, 16′ Ρόου)

Πίζα-Τορίνο 0-1

(80′ Άνταμς)

Ίντερ-Ρόμα 5-2

(1’, 52’ Λαουτάρο, 45’+2’ Τσαλχάνογλου, 55’ Τουράμ, 63’ Μπαρέλα – 40’ Μαντσίνι, 70’ Πελεγκρίνι)

Δευτέρα (06/04)

Ουντινέζε-Κόμο 0-0

Λέτσε-Αταλάντα 0-3

(29′ Σκαλβίνι, 59′ Κρστόβιτς, 73′ Ρασπαντόρι)

Γιουβέντους-Τζένοα 2-0

(4′ Μπρέμερ, 17′ ΜακΚένι)

Νάπολι-Μιλάν (21:45)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (32ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (10/04)

Ρόμα-Πίζα (21:45)

Σάββατο (11/04)

Τορίνο-Ελλάς Βερόνα (16:00)

Κάλιαρι-Κρεμονέζε (16:00)

Μίλαν-Ουντινέζε (19:00)

Αταλάντα-Γιουβέντους (21:45)

Κυριακή (12/04)

Τζένοα-Σασουόλο (13:30)

Πάρμα-Νάπολι (16:00)

Μπολόνια-Λέτσε (19:00)

Κόμο-Ίντερ (21:45)

Δευτέρα (13/04)

Φιορεντίνα-Λάτσιο (21:45)