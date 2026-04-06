Ίντερ – Ρόμα 5-2: Μεγάλη νίκη τίτλου για τους «νερατζούρι»
Η Ίντερ διέλυσε τη Ρόμα με 5-2 και ξέφυγε στο +9 από τη Μίλαν, παίρνοντας τεράστιο προβάδισμα στη μάχη του τίτλου.
Η Ίντερ συνέτριψε τη Ρόμα με 5-2 στο «Τζιουζέπε Μεάτσα» και ξέφυγε στην κορυφή με +9 από τη Μίλαν, που ακολουθεί στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Serie A.
«Ντοπιέτα» πέτυχε ο Λαουτάρο, ενώ σκόραραν και οι Τσαλχάνογλου, Τουράμ και Μπαρέλα. Για τη Ρόμα, δίχτυα βρήκαν οι Μαντσίνι και Πελεγκρίνι, οι οποίοι ήταν οι μοναδικοί σκόρερ για τους «τζιαλορόσι».
Η σαρωτική νίκη της Ίντερ επί της Ρόμα
Στην επιστροφή του μετά τον τραυματισμό του, ο αρχηγός Λαουτάρο άνοιξε το σκορ μόλις στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, ο Μαντσίνι ισοφάρισε για τη Ρόμα με κεφαλιά στο 40′.
Ωστόσο, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με την Ίντερ να έχει το προβάδισμα, αφού ο Τσαλχάνογλου με οβίδα έγραψε το 2-1 στο 45+2′.
Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Λαουτάρο έφτασε στο δεύτερο γκολ του στο 51′ και μόλις τέσσερα λεπτά μετά, ο Τουράμ με κεφαλιά έκανε το 4-1.
Την πεντάρα για την Ίντερ υπέγραψε ο Μπαρέλα στο 63′ κι ο Πελεγκρίνι πέτυχε γκολ για τη Ρόμα στο 70′ για το τελικό 5-2.
ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Ακάντζι, Ατσέρμπι, Ντάμφρις, Ντιμάρκο, Μπαστόνι (58’ Νταρμιάν), Μπαρέλα, Ζιελίνσκι (76’ Μχιταριάν), Τσαλχάνογλου (65’ Σούτσιτς), Τουράμ, Λαουτάρο Μαρτίνες (57’ Μπονί).
ΡΟΜΑ: Σβίλαρ, Μαντσίνι (46’ Γκιλάρντι), Εντικά, Τσελίκ, Ερμόσο (81’ Ζιολκόβσκι), Κριστάντε, Πιζίλι, Ρενς (58’ Τσιμίκας), Σουλέ (64’ Ελ Σααραουί), Πελεγκρίνι, Μάλεν.
Η βαθμολογία
- Ίντερ – Ρόμα 5-2: Μεγάλη νίκη τίτλου για τους «νερατζούρι»
