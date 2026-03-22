Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» – Πλησίασε η Μίλαν

Άξια της μοίρας της η Ίντερ. Μπορεί να προηγήθηκε στο 1’, όμως δεν κατάφερε να κερδίσει την Φιορεντίνα που ισοφάρισε 1-1 στο 77’, στο ματς της 30ής αγωνιστικής της Serie A. Οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» παρέμειναν για τρίτο παιχνίδι χωρίς νίκη και η Μίλαν πλησίασε στους έξι βαθμούς. Οι «βιόλα» πήραν μικρή ανάσα, καθώς έφτασαν στους 29 βαθμούς και είναι 16οι με δυο πόντους πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Πρόσωπο του αγώνα ο τερματοφύλακας της Φιορεντίνα Ντε Χέα ο οποίος στις καθυστερήσεις απέκρουσε σουτ του Ακάντζι (90+2′) και του Εσπόζιτο (90+4′).

Η Ίντερ προηγήθηκε στην πρώτη ευκαιρία του αγώνα στο 1’. Ο Μπαρέλα έβγαλε τη σέντρα και ο Εσπόζιτο με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0. Επίσης, στο 7’ ακυρώθηκε γκολ του Μπαρέλα ως οφσάιντ.

Η Φιορεντίνα έχασε ευκαιρίες για να ισοφαρίσει με τον Μόισε Κιν στο 16’ και στο 19’ αλλά και με τον Γκούντμουντσον στο 21’. Με παρέμβαση VAR ακυρώθηκε γκολ του Κιν στο 39’ επειδή υπήρχε οφσάιντ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ίντερ είχε κατοχή μπάλας, όμως χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία. Όσο περνούσε η ώρα η Φιορεντίνα πίεζε για την ισοφάριση, προειδοποίησε στο 72’ με τον Εντούρ και είναι ο παίκτης που πέτυχε το 1-1 στο 77’, μετά από απόκρουση του Σόμερ σε σουτ του Γκούντμουντσον.

Η Ιντερ ξύπνησε και άρχισε να πιέζει. Ο τερματοφύλακας της Φιορεντίνα Ντε Χέα στις καθυστερήσεις είπε δυο φορές «όχι», καθώς απέκρουσε σουτ του Ακάντζι (90+2′) και του Εσπόζιτο (90+4′), αντίστοιχα.

O προπονητής της Ίντερ Κίβου αποβλήθηκε στο προηγούμενο ματς με την Αταλάντα και χρέη πρώτου προπονητή εκτέλεσε ο Κολάροφ.

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ: Ντε Χέα, Ντοντό, Πόνγκρασιτς, Ρανιέρι, Γκέσενς, Φατζόλι (90+1’ Κομούτσο), Μπρεσιανίνι, Παρίζι (69’ Χάρισον), Εντούρ, Γκούντμουντσο ν(90+1’ Φαμπιάν), Κεν (85′ Πίκολι)

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Κάρλος Αγκούστο, Ακάνtζι, Μπίσεκ, Τσαλχάνογλου (68’ Φρατέζι), Ντιμάρκο, Μπαρέλα (83’ Σούτσιτς), Ζιελίνσκι, Ντάμφρις (85’ Λουίς Ενρίκε), Εσπόζιτο, Τουράμ (69’ Μπονί)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 30ής αγωνιστικής:

Κάλιαρι – Νάπολι 0-1

Τζένοα – Ουντινέζε 0-2

Πάρμα – Κρεμονέζε 0-2

Μίλαν – Τορίνο 3-2

Γιουβέντους – Σασουόλο 1-1

Κόμο – Πίζα 5-0

Αταλάντα – Βερόνα 1-0

Μπολόνια – Λάτσιο 0-2

Ρόμα – Λέτσε 1-0

Φιορεντίνα – Ίντερ 1-1

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

4/4 16:00 Σασουόλο – Κάλιαρι

4/4 19:00 Βερόνα – Φιορεντίνα

4/4 21:45 Λάτσιο – Πάρμα

5/4 16:00 Κρεμονέζε – Μπολόνια

5/4 19:00 Πίζα – Τορίνο

5/4 21:45 Ίντερ – Ρόμα

6/4 16:00 Λέτσε – Αταλάντα

6/4 16:00 Ουντινέζε – Κόμο

6/4 19:00 Γιουβέντους – Τζέονοα

6/4 21:45 Νάπολι-Μίλαν