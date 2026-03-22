Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» – Πλησίασε η Μίλαν
Μπορεί να προηγήθηκε στο 1’, όμως η Ίντερ δεν κατάφερε να κερδίσει την Φιορεντίνα. Η Μίλαν πλησίασε στους έξι βαθμούς. Οι «βιόλα» πήραν μικρή ανάσα (+2 πάνω από την επικίνδυνη ζώνη)

Άξια της μοίρας της η Ίντερ. Μπορεί να προηγήθηκε στο 1’, όμως δεν κατάφερε να κερδίσει την Φιορεντίνα που ισοφάρισε 1-1 στο 77’, στο ματς της 30ής αγωνιστικής της Serie A. Οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» παρέμειναν για τρίτο παιχνίδι χωρίς νίκη και η Μίλαν πλησίασε στους έξι βαθμούς. Οι «βιόλα» πήραν μικρή ανάσα, καθώς έφτασαν στους 29 βαθμούς και είναι 16οι με δυο πόντους πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Πρόσωπο του αγώνα ο τερματοφύλακας της Φιορεντίνα Ντε Χέα ο οποίος στις καθυστερήσεις απέκρουσε σουτ του Ακάντζι (90+2′) και του Εσπόζιτο (90+4′).

Η Ίντερ προηγήθηκε στην πρώτη ευκαιρία του αγώνα στο 1’. Ο Μπαρέλα έβγαλε τη σέντρα και ο Εσπόζιτο με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0. Επίσης, στο 7’ ακυρώθηκε γκολ του Μπαρέλα ως οφσάιντ.

Η Φιορεντίνα έχασε ευκαιρίες για να ισοφαρίσει με τον Μόισε Κιν στο 16’ και στο 19’ αλλά και με τον Γκούντμουντσον στο 21’. Με παρέμβαση VAR ακυρώθηκε γκολ του Κιν στο 39’ επειδή υπήρχε οφσάιντ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ίντερ είχε κατοχή μπάλας, όμως χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία. Όσο περνούσε η ώρα η Φιορεντίνα πίεζε για την ισοφάριση, προειδοποίησε στο 72’ με τον Εντούρ και είναι ο παίκτης που πέτυχε το 1-1 στο 77’, μετά από απόκρουση του Σόμερ σε σουτ του Γκούντμουντσον.

Η Ιντερ ξύπνησε και άρχισε να πιέζει. Ο τερματοφύλακας της Φιορεντίνα Ντε Χέα στις καθυστερήσεις είπε δυο φορές «όχι», καθώς απέκρουσε σουτ του Ακάντζι (90+2′) και του Εσπόζιτο (90+4′), αντίστοιχα.

O προπονητής της Ίντερ Κίβου αποβλήθηκε στο προηγούμενο ματς με την Αταλάντα και χρέη πρώτου προπονητή εκτέλεσε ο Κολάροφ.

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ: Ντε Χέα, Ντοντό, Πόνγκρασιτς, Ρανιέρι, Γκέσενς, Φατζόλι (90+1’ Κομούτσο), Μπρεσιανίνι, Παρίζι (69’ Χάρισον), Εντούρ, Γκούντμουντσο ν(90+1’ Φαμπιάν), Κεν (85′ Πίκολι)

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Κάρλος Αγκούστο, Ακάνtζι, Μπίσεκ, Τσαλχάνογλου (68’ Φρατέζι), Ντιμάρκο, Μπαρέλα (83’ Σούτσιτς), Ζιελίνσκι, Ντάμφρις (85’ Λουίς Ενρίκε), Εσπόζιτο, Τουράμ (69’ Μπονί)

 Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 30ής αγωνιστικής:

Κάλιαρι – Νάπολι 0-1

Τζένοα – Ουντινέζε 0-2

Πάρμα – Κρεμονέζε 0-2

Μίλαν – Τορίνο 3-2

Γιουβέντους – Σασουόλο 1-1

Κόμο – Πίζα 5-0

Αταλάντα – Βερόνα 1-0

Μπολόνια – Λάτσιο 0-2

Ρόμα – Λέτσε 1-0

Φιορεντίνα – Ίντερ 1-1

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

4/4 16:00 Σασουόλο – Κάλιαρι

4/4 19:00 Βερόνα – Φιορεντίνα

4/4 21:45 Λάτσιο – Πάρμα

5/4 16:00 Κρεμονέζε – Μπολόνια

5/4 19:00 Πίζα – Τορίνο

5/4 21:45 Ίντερ – Ρόμα

6/4 16:00 Λέτσε – Αταλάντα

6/4 16:00 Ουντινέζε – Κόμο

6/4 19:00 Γιουβέντους – Τζέονοα

6/4 21:45 Νάπολι-Μίλαν

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα

Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Ποδόσφαιρο 22.03.26

Γρηγορίου: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου παραδέχθηκε μετά την ήττα του Άρη από τον ΟΦΗ πως η ομάδα του αδυνατεί να βρει τρόπο να σκοράρει, ακόμη κι όταν πραγματοποιεί πολλές τελικές.

MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»
Ποδόσφαιρο 22.03.26

MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»

Ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται πως διανύει τις τελευταίες του ώρες στον πάγκο της Σεβίλλης, καθώς όπως γράφουν στην Ισπανία οι ιθύνοντες των Ανδαλουσιάνων έχουν πάρει την απόφαση να τον απολύσουν.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 29η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος

Δείτε για πότε είναι προγραμματισμένη η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Super League μετά την ολοκλήρωση και των 26 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)

Ο Λεβαδειακός νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από έξι ματς. Στα πλέι άουτ οι Περιστεριώτες.

Άρης – ΟΦΗ 0-2: Με φόρα στα πλέι οφ οι Κρητικοί, σε «τέλμα» οι Θεσσαλονικείς (vid)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Άρης – ΟΦΗ 0-2: Με φόρα στα πλέι οφ οι Κρητικοί, σε «τέλμα» οι Θεσσαλονικείς (vid)

Ο ΟΦΗ ήταν η καλύτερη ομάδα στο Βικελίδης κι έτσι νίκησε τον κακό Άρη με 2-0 για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Κρητικοί και Θεσσαλονικείς θα συμμετάσχουν στα πλέι οφ του 5-8.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0: Φλύαροι οι γηπεδούχοι, άντεξαν οι φιλοξενούμενοι και ελπίζουν (vid)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0: Φλύαροι οι γηπεδούχοι, άντεξαν οι φιλοξενούμενοι και ελπίζουν (vid)

Ο Παναιτωλικός είχε την κατοχή της μπάλας, όμως δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Με τον βαθμό ο Πανσερραϊκός ανέβηκε στη 13η θέση και ισοβαθμεί με τον Αστέρα. Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 31’.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες
Ελλάδα 22.03.26

Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες σε βάρος του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά τη σύλληψή του και τις κατηγορίες σε βάρος του για πέντε κακουργήματα.

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Λάμπρος Καραγεώργος
WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς
Κόσμος 22.03.26

WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς

Αμερικανός αναλυτής υποστηρίζει πως για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν πολέμους όπως αυτόν με το Ιράν, πρέπει να μετασχηματίσουν ολόκληρη την πολεμική τους βιομηχανία

Γαλλία: Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ – Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά
Γαλλία 22.03.26

Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ - Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά

Οι παριζιάνοι μίλησαν. Μετά από έναν αμφίρροπο δεύτερο γύρο, ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ με τη στήριξη των οικολόγων και του ΚΚ Γαλλίας κέρδισε την υποψήφια της δεξιάς, Ρασίντα Ντάτι. Ο Γκρεγκουάρ θα διαδεχθεί τη σοσιαλίστρια Αν Ινταλγκό, στη θέση του δημάρχου της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας
Deutsche Welle 22.03.26

Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας

Περίπου το 5% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές είναι γυναίκες - συχνά λόγω μικροπαραβάσεων. Μία υπηρεσία της καθολικής εκκλησίας επιχειρεί να δώσει λύση.

Ελ Νίνιο: Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση
Περιβάλλον 22.03.26

Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του Ελ Νίνιο πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση

Με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί το φθινόπωρο, το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί να αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία και να πυροδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη

«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 22.03.26

«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η άνοδος σε ενέργεια, πρώτες ύλες και χρηματοδότηση πιέζει ρευστότητα και περιθώρια κέρδους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στροφή σε πιο συντηρητική στάση 

Σλοβενία: Μάχη σώμα με σώμα στις εκλογές μεταξύ φιλελεύθερων και λαϊκιστών εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων
Φιλοευρωπαίοι vs Τραμπικοί 22.03.26

Μάχη σώμα με σώμα φιλελεύθερων και λαϊκιστών στις εκλογές της Σλοβενίας εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων

Σύμφωνα με τα exit poll το Κίνημα για την Ελευθερία του Ρόμπερτ Γκολόμπ προηγείται με το 29,9% των ψήφων, με το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνες Γιάνσα να ακολουθεί με 27,5%.

Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;
Δελτίο στο ηλεκτρικό ρεύμα 22.03.26

Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;

Οι ιρανικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την τροφοδοσία της χώρας.

