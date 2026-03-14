Ίντερ-Αταλάντα 1-1: Δεύτερη σερί απώλεια για τους πρωτοπόρους «νερατζούρι»

«Σκόνταψε» η Ιντερ, η οποία μια αγωνιστική μετά την ήττα από τη Μίλαν, αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Αταλάντα στο εντός έδρας ματς της 29ης αγωνιστικής της Serie A. Οι «νερατζούρι» προηγήθηκαν με γκολ του Εσπόζιτο στο 26’, όμως επαναπαύθηκαν και το πλήρωσαν στο 82’, όταν η Αταλάντα ισοφάρισε με τον Κρστόβιτς που είχε μπει αλλαγή.

Η Ιντερ παραμένει στην πρώτη θέση με 68 βαθμούς και η δεύτερη Μίλαν (= 60 βαθμοί) έχει την ευκαιρία να την πλησιάσει στους πέντε αν νικήσει εκτός έδρας την Λάτσιο. Η Αταλάντα παραμένει εκτός τροχιάς Ευρώπης, συγκεκριμένα είναι έβδομη με 47 βαθμούς.

Η Ίντερ φρόντισε από την αρχή να έχει τον έλεγχο του αγώνα με κατοχή της μπάλας, όμως χωρίς να δημιουργήσει μεγάλη ευκαιρία. Ουσιαστικά, οι «νερατζούρι» προηγήθηκαν (1-0) στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία τους στο 26’, με σκόρερ τον Εσπόζιτο, ο οποίος με σουτ έστειλε τη μπάλα στο κέντρο της εστίας, μετά από ασίστ του Μπαρέλα. Για την Ίντερ μπορούσε να σκοράρει και ο Ντιμάρκο στο 29’, όμως το σουτ έφυγε άουτ. Η Αταλάντα προσπάθησε να αντιδράσει, όμως οι παίκτες της δεν κατάφεραν να βγάλουν καλή τελική προσπάθεια τις φορές που πλησίασαν στην αντίπαλη περιοχή.

Ίδια εικόνα και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου καθώς η Ίντερ περιορίστηκε στην κατοχή της μπάλας και η Αταλάντα σε ανούσιες αντεπιθέσεις. Ωραία απόκρουση από τον Κορνεσέκι σε σουτ του Τουράμ στο 61’. Μια ακόμη ευκαιρία για την Ιντερ στο 64’,΄όταν κατέληξε άουτ σουτ του Ντούμφρις.

Η Ίντερ επαναπαύθηκε και το πλήρωσε στο 82’ καθώς η Αταλάντα ισοφάρισε με τον Κρστόβιτς με σουτ στην επαναφορά της μπάλας, μετά από απόκρουση του Σόμερ σε προσπάθεια του Σουλεμανά. Η φάση εξετάστηκε στο VAR, όμως ο ρέφερι έκρινε ότι δεν προηγήθηκε επιθετικό φάουλ του Σουλεμανά στον Ντούμφρις. Μάλιστα, ο προπονητής της Ιντερ Κριστιάν Κίβου αποβλήθηκε με δυο κίτρινες κάρτες.

ΙΝΤΕΡ: Σόμερ, Αουγκούστο, Ακάντζι (80’ Ντε Φράι), Μπίσεκ, Ντιμάρκο (65’ Ενκρίκε), Σούτσιτς (46’ Μικιταριάν), Ζιελίνσκι, Μπαρέλα (76’ Φρατέζι), Ντούμφρις, Εσποζίτο (65’ Μπόνι), Τουράμ

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεσέκι, Σκαλβίνι, Τζιμσιτί, Κολάσινατς (65’ Χίεν), Τζαπακόστα, Ντε Ρον (76’ Κετελάρε), Πάσαλιτς, Μπερνασκόνι, Σάμαρντζιτς (52’Εμερσον), Ζαλέβκσι (65’ Σουλεμανά), Σκαμάκα (52’ Κρστόβιτς).

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής στη Serie A:

Παρασκευή 13/3

Τορίνο – Πάρμα 4-1

Σάββατο 14/3

Ίντερ – Αταλάντα 1-1

19:00 Νάπολι – Λέτσε

21:45 Ουντινέζε – Γιουβέντους

Κυριακή 15/3

13:30 Βερόνα – Τζένοα

16:00 Πίζα – Κάλιαρι

16:00 Σασουόλο – Μπολόνια

19;00 Κόμο – Ρόμα

21:45 Λάτσιο – Μίλαν

Δευτέρα 16/3

21:45 Κρεμονέζε – Φιορεντίνα

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ