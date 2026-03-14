Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
14.03.2026 | 11:24
Ίντερ-Αταλάντα 1-1: Δεύτερη σερί απώλεια για τους πρωτοπόρους «νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 14 Μαρτίου 2026, 18:15

Ίντερ-Αταλάντα 1-1: Δεύτερη σερί απώλεια για τους πρωτοπόρους «νερατζούρι»

Μετά την ήττα από την Μίλαν, η ‘Ιντερ αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα και η Μίλαν έχει την ευκαιρία να την πλησιάζει στους πέντε βαθμούς, αν νικήσει εκτός έδρας την Λάτσιο.

«Σκόνταψε» η Ιντερ, η οποία μια αγωνιστική μετά την ήττα από τη Μίλαν, αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Αταλάντα στο εντός έδρας ματς της 29ης αγωνιστικής της Serie A. Οι «νερατζούρι» προηγήθηκαν με γκολ του Εσπόζιτο στο 26’, όμως επαναπαύθηκαν και το πλήρωσαν στο 82’, όταν η Αταλάντα ισοφάρισε με τον Κρστόβιτς που είχε μπει αλλαγή.

Η Ιντερ παραμένει στην πρώτη θέση με 68 βαθμούς και η δεύτερη Μίλαν (= 60 βαθμοί) έχει την ευκαιρία να την πλησιάσει στους πέντε αν νικήσει εκτός έδρας την Λάτσιο. Η Αταλάντα παραμένει εκτός τροχιάς Ευρώπης, συγκεκριμένα είναι έβδομη με 47 βαθμούς.

Η Ίντερ φρόντισε από την αρχή να έχει τον έλεγχο του αγώνα με κατοχή της μπάλας, όμως χωρίς να δημιουργήσει μεγάλη ευκαιρία. Ουσιαστικά, οι «νερατζούρι» προηγήθηκαν (1-0) στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία τους στο 26’, με σκόρερ τον Εσπόζιτο, ο οποίος με σουτ έστειλε τη μπάλα στο κέντρο της εστίας, μετά από ασίστ του Μπαρέλα. Για την Ίντερ μπορούσε να σκοράρει και ο Ντιμάρκο στο 29’, όμως το σουτ έφυγε άουτ. Η Αταλάντα προσπάθησε να αντιδράσει, όμως οι παίκτες της δεν κατάφεραν να βγάλουν καλή τελική προσπάθεια τις φορές που πλησίασαν στην αντίπαλη περιοχή.

Ίδια εικόνα και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου καθώς η Ίντερ περιορίστηκε στην κατοχή της μπάλας και η Αταλάντα σε ανούσιες αντεπιθέσεις. Ωραία απόκρουση από τον Κορνεσέκι σε σουτ του Τουράμ στο 61’. Μια ακόμη ευκαιρία για την Ιντερ στο 64’,΄όταν κατέληξε άουτ σουτ του Ντούμφρις.

Η Ίντερ επαναπαύθηκε και το πλήρωσε στο 82’ καθώς  η Αταλάντα ισοφάρισε με τον Κρστόβιτς με σουτ στην επαναφορά της μπάλας, μετά από απόκρουση του Σόμερ σε προσπάθεια του Σουλεμανά. Η φάση εξετάστηκε στο VAR, όμως ο ρέφερι έκρινε ότι δεν προηγήθηκε επιθετικό φάουλ του Σουλεμανά στον Ντούμφρις. Μάλιστα, ο προπονητής της Ιντερ Κριστιάν Κίβου αποβλήθηκε με δυο κίτρινες κάρτες.

ΙΝΤΕΡ: Σόμερ, Αουγκούστο, Ακάντζι (80’ Ντε Φράι), Μπίσεκ, Ντιμάρκο (65’ Ενκρίκε), Σούτσιτς (46’ Μικιταριάν), Ζιελίνσκι, Μπαρέλα (76’ Φρατέζι), Ντούμφρις, Εσποζίτο (65’ Μπόνι), Τουράμ

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεσέκι, Σκαλβίνι, Τζιμσιτί, Κολάσινατς (65’ Χίεν), Τζαπακόστα, Ντε Ρον (76’ Κετελάρε), Πάσαλιτς, Μπερνασκόνι, Σάμαρντζιτς (52’Εμερσον), Ζαλέβκσι (65’ Σουλεμανά), Σκαμάκα (52’ Κρστόβιτς).

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής στη Serie A:

Παρασκευή 13/3

Τορίνο – Πάρμα 4-1

Σάββατο 14/3

Ίντερ – Αταλάντα 1-1

19:00 Νάπολι – Λέτσε

21:45 Ουντινέζε – Γιουβέντους

Κυριακή 15/3

13:30 Βερόνα – Τζένοα

16:00 Πίζα – Κάλιαρι

16:00 Σασουόλο – Μπολόνια

19;00 Κόμο – Ρόμα

21:45 Λάτσιο – Μίλαν

Δευτέρα 16/3

21:45 Κρεμονέζε – Φιορεντίνα

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Αντέχουν το πλαφόν, ανησυχούν για τη διάρκεια του μέτρου

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Το Ιράν προειδοποιεί κατοίκους των ΗΑΕ να εκκενώσουν λιμενικές περιοχές

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Ίντερ-Αταλάντα 1-1: Δεύτερη σερί απώλεια για τους πρωτοπόρους «νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ίντερ-Αταλάντα 1-1: Δεύτερη σερί απώλεια για τους πρωτοπόρους «νερατζούρι»

Μετά την ήττα από την Μίλαν, η ‘Ιντερ αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα και η Μίλαν έχει την ευκαιρία να την πλησιάζει στους πέντε βαθμούς, αν νικήσει εκτός έδρας την Λάτσιο.

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο
On Field 14.03.26

Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο

Η διαφορά που χωρίζει τον πρώτο της βαθμολογίας με τον τελευταίο είναι 19 βαθμοί και... καλύπτεται στα εναπομείναντα παιχνίδια της φετινής σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ανάσα» παραμονής ο Νέστος (2-1), νίκησε ο ΠΑΟΚ Β' (1-0), ισοπαλία ο Ηρακλής (0-0)

Σημαντικές νίκες για Νέστο Χρυσούπολης, Καμπανιακό και ΠΑΟΚ Β΄ στη μάχη της παραμονής των πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League 2. Αήττητος παρέμεινε ο πρωταθλητής Ηρακλής μετά το 0-0 με τη Νίκη.

LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός

LIVE: Ίντερ – Αταλάντα

Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα

Γιώργος Πανταζόγλου
Θεσσαλονίκη: Τι λέει τώρα για το μαχαίρι ο 23χρονος δράστης – Αναζητούν τους φίλους του θύματος οι Αρχές

Αναστασία Σταματοπούλου
Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο
On Field 14.03.26

Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο

Η διαφορά που χωρίζει τον πρώτο της βαθμολογίας με τον τελευταίο είναι 19 βαθμοί και... καλύπτεται στα εναπομείναντα παιχνίδια της φετινής σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Έζησα τον απόλυτο εφιάλτη» – Η συγκλονιστική μαρτυρία 27χρονης για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της

Γεωργία Κακή
Super League 2: «Ανάσα» παραμονής ο Νέστος (2-1), νίκησε ο ΠΑΟΚ Β’ (1-0), ισοπαλία ο Ηρακλής (0-0)
Super League 2 14.03.26

«Ανάσα» παραμονής ο Νέστος (2-1), νίκησε ο ΠΑΟΚ Β' (1-0), ισοπαλία ο Ηρακλής (0-0)

Σημαντικές νίκες για Νέστο Χρυσούπολης, Καμπανιακό και ΠΑΟΚ Β΄ στη μάχη της παραμονής των πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League 2. Αήττητος παρέμεινε ο πρωταθλητής Ηρακλής μετά το 0-0 με τη Νίκη.

To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση

Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία με διευθύντρια τρανς γυναίκα

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός

LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Ολυμπιακός για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση

Αντ. Σαμαράς – Κυρ. Μητσοτάκης: Ανοιχτός πόλεμος σε όλα τα πεδία

Γιάννης Μπασκάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης για το έγγραφο Βάρρα σε Βορίδη και ο φόβος της παραγραφής

Δημήτρης Τερζής
Την Τρίτη απολογείται ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου

LIVE: Ίντερ – Αταλάντα
Serie A 14.03.26

LIVE: Ίντερ – Αταλάντα

LIVE: Ίντερ - Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ίντερ - Αταλάντα, για την 29η αγωνιστική της Serie A.

«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία

Νατάσα Ρουγγέρη
Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
