Η Ίντερ προτείνει νέο συμβόλαιο στον Κίβου

Η συνεργασία του Κρίστιαν Κίβου με την Ίντερ τελειώνει το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο η ομάδα του Μιλάνου θέλει να κρατήσει και μετά το πέρας του 27′ τον Ρουμάνο τεχνικό.

Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport», πρόθεση των διοικούντων είναι να ανανεώσουν μαζί του τη συνεργασία μέχρι το 2028, βάζοντας και οψιόν ανανέωσης για ακόμα ένα έτος.

Τι λένε στην Ιταλία για τον Κίβου και την Ίντερ

Σύμφωνα μάλιστα με το εν λόγω μέσο, η ήττα στο Derby della Madonnina απέναντι στη Μίλαν, δεν άλλαξε κάτι όσον αφορά στη μεγάλη εκτίμηση της διοίκησης προς τη δουλειά του Κίβου, καθώς είναι καθολικής αποδοχής.

Υπενθυμίζουμε πως αυτή τη στιγμή η Ίντερ οδηγεί την κούρσα στη Serie A, όντας πρώτη με 7 βαθμούς διαφορά, επί της συμπολίτισσας Μίλαν με 10 αγωνιστικές να απομένουν για το τέλος, ενώ στο Champions League αποκλείστηκε από την Μπόντο Γκλιμτ.