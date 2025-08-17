sports betsson
17.08.2025 | 12:10
Kρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο αστυνομικό τμήμα Κερατέας
17.08.2025 | 11:10
Φωτιά τώρα στη Μάνη – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα
Κίβου: «Δύσκολη ομάδα ο Ολυμπιακός – Μας δημιούργησε προβλήματα»
Ποδόσφαιρο 17 Αυγούστου 2025 | 11:37

Κίβου: «Δύσκολη ομάδα ο Ολυμπιακός – Μας δημιούργησε προβλήματα»

Ο Κρίστιαν Κίβου μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό και αποθέωσε τους «ερυθρόλευκους». τονίζοντας πως δημιούργησαν προβλήματα στην Ίντερ.

Η Ίντερ επιβλήθηκε με 2-0 του Ολυμπιακού στην πρόβα τζενεράλε των δύο ομάδων, ενόψει της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών τους υποχρεώσεων για τα εγχώρια πρωταθλήματα.

Οι ερυθρόλευκοι έδειξαν θετικά στοιχεία στην αναμέτρηση και είχαν τις στιγμές τους, ενώ δεν τους δόθηκε και πέναλτι πάνω στον Καμπελά. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Κρίστιαν Κίβου αποθέωσε τους Πειραιώτες, λέγοντας πως είναι καλή και ζωντανή ομάδα, ενώ τόνισε πως δημιούργησε προβλήματα στην Ίντερ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κίβου:

«Μπορούμε να βελτιωθούμε. Μπορούμε να είμαστε πιο επιθετικοί και κάθετοι. Μου άρεσε η προσέγγιση στο δεύτερο ημίχρονο, και στο τέλος, ήταν μια πραγματική δοκιμασία απέναντι σε μια ζωντανή και δύσκολη ομάδα που μας δημιούργησε προβλήματα.. Τελειώσαμε χωρίς κανένα πρόβλημα, εκτός από μια μικρή ενόχληση για τον Ντιμάρκο. Προσπαθούμε να δουλέψουμε σκληρότερα και να προσθέσουμε κάτι. Είμαι χαρούμενος με την επιθυμία να τεθεί στη διάθεση της ομάδας και να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε καλά στο πρωτάθλημα.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να ξεκουραστούμε τώρα για τις επόμενες δύο ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών εβδομάδων, τα παιδιά τα έδωσαν όλα, παρά τη σκληρή δουλειά της έντονης και σύντομης προετοιμασίας. Αυτή τη φορά τα πόδια μας δούλευαν καλύτερα από ό,τι στα τελευταία παιχνίδια και θα έχουμε μέχρι την επόμενη Δευτέρα για να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για το ντεμπούτο μας στο πρωτάθλημα».

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/8): Πού θα δείτε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ και την υπόλοιπη δράση
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/8): Πού θα δείτε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ και την υπόλοιπη δράση

Γεμάτο το πρόγραμμα και της σημερινής μέρας. Πού θα παρακολουθήσετε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, αλλά και την υπόλοιπη δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα…

Σύνταξη
Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Ήττα από τους Ιταλούς με πολλά κέρδη για τους Πειραιώτες (vids)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Ήττα από τους Ιταλούς με πολλά κέρδη για τους Πειραιώτες (vids)

Ο Ολυμπιακός με ροτέισον και η φιναλιστ του Champions League με βασική 11αδα σε ένα φιλικό που «σημαδεύτηκε» από την κάκιστη διαιτησία - Κακώς μέτρησε το 1-0, δεν δόθηκε – μαρς πέναλτι στον Καμπελά – Κοίταξαν στα μάτια τους Ιταλούς οι Πειραιώτες, δοκιμές από τον Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 0-3: «Σβηστά» στην πρεμιέρα οι Καταλανοί
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 0-3: «Σβηστά» στην πρεμιέρα οι Καταλανοί

Χωρίς να ζοριστεί η Μπαρτσελόνα πέρασε με 3-0 από την έδρα της Μαγιόρκα και ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στη φετινή La Liga. Πρώτο γκολ με το «10» για τον Γιαμάλ, από νωρίς με 9 παίκτες οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
Αυτός μάλιστα, είναι «ιπτάμενος» Ολλανδός
On Field 16.08.25

Αυτός μάλιστα, είναι «ιπτάμενος» Ολλανδός

Ο Τιγιάνι Ρέιντερς ήταν απολαυστικός στην πρώτη του εμφάνιση στην Πρέμιερ Λιγκ και ο 27χρονος άσος της Σίτι κάνει τον Γκουαρντιόλα να χαμογελά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ουκρανία: Συνάντηση των Ευρωπαίων ενόψει της συνάντησης Ζελένσκι με Τραμπ – Θα πάνε Λευκό Οίκο;
Προς αποφυγή ενός Βατερλώ 17.08.25

Συνάντηση των Ευρωπαίων ενόψει του τετ α τετ Ζελένσκι με Τραμπ - Θα τον συνοδεύσουν στις ΗΠΑ;

Οι Ευρωπαίοι αποφασίζουν εντός της ημέρας για το εάν και ποιοι θα συνοδεύσουν τον Βολοντίρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Διεθνή ΜΜΕ ανακοινώνουν ήδη ονόματα - Κρίσιμες ώρες για την Ουκρανία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε… θόρυβο με την παρέα του
Στη Θεσσαλονίκη 17.08.25

Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε... θόρυβο με την παρέα του

Η Αστυνομία συνέλαβε και μια 44χρονη γυναίκα η οποία φέρεται να προμήθευσε τη δράστιδα με το καυστικό υγρό - Το θύμα μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Η στάρλετ που έγινε σταρ: Η Πάμελα Άντερσον παραδίδει μαθήματα ζωής και αξιοπρέπειας
Woman 17.08.25

Η στάρλετ που έγινε σταρ: Η Πάμελα Άντερσον παραδίδει μαθήματα ζωής και αξιοπρέπειας

Στα 58 της χρόνια, η Πάμελα Άντερσον όχι απλά κατάφερε να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της, αλλά να πάει την καριέρα της σε άλλο επίπεδο, χωρίς ποτέ να απαρνηθεί το παρελθόν της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο
Μεγάλη επιτυχία 17.08.25

Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, το τρίτο μετάλλιο για το ελληνικό πόλο αυτό το καλοκαίρι.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Χαλκιδική: Στον Εισαγγελέα πέντε ανήλικοι που λήστεψαν 15χρονο – Στο νοσοκομείο το θύμα
Στη Χαλκιδική 17.08.25

Στον Εισαγγελέα πέντε ανήλικοι που λήστεψαν 15χρονο - Στο νοσοκομείο το θύμα

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, όταν ο συλληφθείς με τους συνεργούς του προσέγγισαν τους δύο ανήλικους και προσπάθησαν να αφαιρέσουν ένα τσαντάκι.

Σύνταξη
«Ελ. Βενιζέλος»: Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μισός τόνος ναρκωτικών KHAT αξίας 1,5 εκατ. ευρώ
Σε εμπορεύματα 17.08.25

Μισός τόνος ναρκωτικών εντοπίστηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» αξίας 1,5 εκατ. ευρώ

Αποκαλείται φυσική κόκα, προέρχεται από το φυτό Catha Edulis και καλλιεργείται στο Κέρας της Αφρικής - Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε φορτωτικές με λευκά είδη που είχαν φτάσει στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα
Στεκόμαστε πλάι τους 17.08.25

Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα

Βοηθάμε τις βορειοελλαδίτισες εθελόντριες που φροντίζουν εκατοντάδες αδεσποτάκια. Έσωσαν και τέσσερα κουταβάκια που είχαν πέσει σε κώμα. Βλέπουμε το βίντεο την ημέρα που βρέθηκαν.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Βέροια: Ηχορύπανση και παραβίαση ιδιωτικότητας λόγω drone πυρασφάλειας στο Σέλι καταγγέλλουν κάτοικοι
Επιστολή στον δήμο 17.08.25

Κάτοικοι αντιδρούν για το drone πυρασφάλειας στο Σέλι - Μιλούν για ηχορύπανση και παραβίαση ιδιωτικότητας

Τριάντα εννέα κάτοικοι στη Βέροια ζητούν με επιστολή τους στο δημοτικό συμβούλιο την απομάκρυνση του drone και θέτουν ζήτημα νομιμοποίησης της εγκατάστασής του στο Σέλι

Σύνταξη
Τέλος από την Μπάγερν ο Νέιπιερ – Ποιες ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του
Euroleague 17.08.25

Τέλος από την Μπάγερν ο Νέιπιερ – Ποιες ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του

Παρελθόν αποτελεί για την Μπάγερν Μονάχου ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ, Σαμπάζ Νέιπιερ, όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι Βαυαροί το Σάββατο – Ποιες ομάδες τον θέλουν…

Σύνταξη
