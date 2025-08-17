Κίβου: «Δύσκολη ομάδα ο Ολυμπιακός – Μας δημιούργησε προβλήματα»

Η Ίντερ επιβλήθηκε με 2-0 του Ολυμπιακού στην πρόβα τζενεράλε των δύο ομάδων, ενόψει της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών τους υποχρεώσεων για τα εγχώρια πρωταθλήματα.

Οι ερυθρόλευκοι έδειξαν θετικά στοιχεία στην αναμέτρηση και είχαν τις στιγμές τους, ενώ δεν τους δόθηκε και πέναλτι πάνω στον Καμπελά. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Κρίστιαν Κίβου αποθέωσε τους Πειραιώτες, λέγοντας πως είναι καλή και ζωντανή ομάδα, ενώ τόνισε πως δημιούργησε προβλήματα στην Ίντερ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κίβου:

«Μπορούμε να βελτιωθούμε. Μπορούμε να είμαστε πιο επιθετικοί και κάθετοι. Μου άρεσε η προσέγγιση στο δεύτερο ημίχρονο, και στο τέλος, ήταν μια πραγματική δοκιμασία απέναντι σε μια ζωντανή και δύσκολη ομάδα που μας δημιούργησε προβλήματα.. Τελειώσαμε χωρίς κανένα πρόβλημα, εκτός από μια μικρή ενόχληση για τον Ντιμάρκο. Προσπαθούμε να δουλέψουμε σκληρότερα και να προσθέσουμε κάτι. Είμαι χαρούμενος με την επιθυμία να τεθεί στη διάθεση της ομάδας και να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε καλά στο πρωτάθλημα.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να ξεκουραστούμε τώρα για τις επόμενες δύο ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών εβδομάδων, τα παιδιά τα έδωσαν όλα, παρά τη σκληρή δουλειά της έντονης και σύντομης προετοιμασίας. Αυτή τη φορά τα πόδια μας δούλευαν καλύτερα από ό,τι στα τελευταία παιχνίδια και θα έχουμε μέχρι την επόμενη Δευτέρα για να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για το ντεμπούτο μας στο πρωτάθλημα».