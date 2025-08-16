Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Ήττα από τους Ιταλούς με πολλά κέρδη για τους Πειραιώτες (vids)

Την ευκαιρία να τεστάρει τις δυνάμεις του, ενόψει της συμμετοχής του στη League Phase του Champions League είχε ο Ολυμπιακός, στο αποψινό πολύ δυνατό φιλικό που έδωσε με την πανίσχυρη Ίντερ του Κριστιάν Κίβου, με την ιταλική ομάδα να επικρατεί με 2-0.

Ένα φιλικό στο οποίο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δοκίμασε πρόσωπα και σχήματα και έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα για τη δουλειά που γίνεται στις «ερυθρόλευκες» προπονήσεις, μια εβδομάδα πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος.

Ο Βάσκος τεχνικός παρέταξε τον Ολυμπιακό με πειραματική 11άδα, έχοντας μεταξύ άλλων στον Γιαζιτζί στην κορυφή της επίθεσης και τον Νασιμέντο πίσω από τον Τούρκο, ενώ από την άλλη πλευρά ο Κριστιάν Κίβου ξεκίνησε την Ίντερ με όλα της τα αστέρια.

Ο Ολυμπιακός, παρά τις δοκιμές, κοίταξε στα μάτια την φιναλίστ του περσινού Champions League και «λύγισε» στις λεπτομέρειες, με τον Λαουτάρο να είναι οφσάιντ, πριν δώσει την ασίστ στον Ντιμάρκο για το πρώτο γκολ της Ίντερ, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ο διαιτητής αρνήθηκε πέναλτι σε πεντακάθαρη ανατροπή του Καμπελά από τον Ζιελίνσκι.

Οι Ερυθρόλευκοι επιστρέφουν στην Αθήνα και μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα τους στη Super League, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Αστέρα Τρίπολης, σε ένα ματς που θα πραγματοποιηθεί στο άδειο λόγω τιμωρίας «Γ. Καραϊσκάκης» (23/8, 20:00).

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Καλογερόπουλο, Μπιανκόν και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Οι Ντάνι Γκαρθία και Μουζακίτης ήταν οι δύο στα χαφ, με τον Νασιμέντο λίγο πιο μπροστά. Οι Στρεφέτσα και Καμπελά ήταν στα άκρα της επίθεσης και ο Γιαζιτζί στην κορυφή. Η Ίντερ από την άλλη, ξεκίνησε με τους Ζόμερ, Παβάρ, Ατσέρμπι, Μπαστόνι, Ντάμφρις, Σούτσιτς, Μπαρέλα, Μκιταριάν, Ντιμάρκο, Λαουτάρο και Τουράμ.

Απείλησε ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και απείλησε στο 7ο λεπτό με τον Αλέξη Καλογερόπουλο, αλλά η κεφαλιά του νεαρού αμυντικού, μετά από εκτέλεση φάουλ, πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ζόμερ.

Στο 14’ οι Πειραιώτες είχαν μια ακόμα τελική, αυτή τη φορά με τον Στρεφέτσα. Οι παίκτες του Χσοέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βγήκαν ταχύτατα στην κόντρα, ο Νασιμέντο έκανε την πάσα στον Στρεφέτσα, αυτός σούταρε διαγώνια από δεξιά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Μέτρησε γκολ-οφσάιντ της Ίντερ

Δύο λεπτά αργότερα η Ίντερ άνοιξε το σκορ, με τον Ντιμάρκο, ένα γκολ το οποίο, όμως, δεν θα έπρεπε να είχε μετρήσει. Ο Τουράμ έκανε την κάθετη πάσα στον Λαουτάρο, ο οποίος όπως φάνηκε από το ριπλέι ήταν εκτεθειμένος αλλά ο βοηθός δεν υπέδειξε την παράβαση, ο Αργεντινός έκανε το γύρισμα από αριστερά στον Ντιμάρκο και αυτός από κοντά το 1-0.

Στο 20’ ο Στρεφέτσα δοκίμασε το πόδι του, αλλά η μπάλα κόντραρε και βγήκε κόρνερ, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Ζόμερ μπλόκαρε το σουτ που έκανε ο Νασιμέντο. Στο 34’ ο Τζολάκης απέκρουσε ενστικτωδώς το σουτ που έκανε από κοντά ο Λαουτάρο, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο νεαρός πορτιέρο του Ολυμπιακού μπλόκαρε το αδύναμο σουτ του Παβάρ. Στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν άλλαξε κάτι, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Ίντερ.

Χωρίς αλλαγές

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές, με την Ίντερ να απειλεί στο 48’ με τον Λαουτάρο, αλλά ο Τζολάκης μπλόκαρε την κεφαλιά του Αργεντινού επιθετικού. Στο 53’ η ιταλική ομάδα έκανε το 2-0, με τον Τουράμ. Ο Ντούμφρις σούταρε δυνατά από δεξιά, ο Τζολάκης απέκρουσε, αλλά ο Τουράμ πήρε το ριμπάουντ και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του νεαρού τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.

Το 2-0 της Ίντερ, παραλίγο να σώσει την φάση ο Τζολακης pic.twitter.com/95uCvE3JXe — Karaflodaimonas (@Karaflademon) August 16, 2025

Δεν δόθηκε πέναλτι στον Καμπελά

Στο 60’ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε την πρώτη του αλλαγή, με τον Λιατσικούρα να παίρνει τη θέση του Γιαζιτζί. Στο 62’ ο Ζιελίνσκι ανέτρεψε τον Καμπελά, μέσα στην περιοχή της Ίντερ, αλλά ο διαιτητής δεν υπέδειξε το πέναλτι, παρότι ήταν μια πεντακάθαρη φάση.

Στο 71’ ο Μεντιλίμπαρ έριξε στο παιχνίδι τον Πιρόλα αντί του Μπιανκόν, που αντιμετώπιζα πρόβλημα με κράμπες, αλλά και τον Ελ Κααμπί αντί του Στρεφέτσα. Στο 74’ ο Ντούμφρις σούταρε από δεξιά, αλλά ο Τζολάκης είχε κλείσει τη γωνία του και απέκρουσε σε κόρνερ.

Επτά λεπτά αργότερα ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών αντικατέστησε τον Μουζακίτη με τον Σιπιόνι, ενώ στο 83’ το σουτ που επιχείρησε ο Ελ Κααμπί σταμάτησε πάνω στον Ντε Φράι. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με την Ιντερ να παίρνει τη φιλική νίκη με 2-0.

Οι συνθέσεις:

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Παβάρ (61′ Τσαλχάνογλου), Ατσέρμπι (72′ Εσποσίτο), Μπαστόνι (72′ Ντε Φράι), Ντούμφρις (80′ Ζαλέφσκι), Σούτσιτς (61′ Ζιελίνσκι), Μπαρέλα (80′ Ασλάνι), Μιχιταριάν (61′ Μπίσεκ), Ντιμάρκο (29′ Ενρίκε), Τουράμ (72′ Νταρμιάν), Λαουτάρο (72′ Μπόνι).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Μπρούνο, Μπιανκόν (71′ Πιρόλα), Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Γκαρθία, Μουζακίτης (81′ Σιπιόνι), Νασιμέντο, Στρεφέτσα (72′ Ελ Κααμπί), Καμπελά, Γιαζιτζί (61′ Λιατσικούρας).