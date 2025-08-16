sports betsson
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 23:35
Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό - Επιτέθηκε και σε αστυνομικό
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Ήττα από τους Ιταλούς με πολλά κέρδη για τους Πειραιώτες (vids)
Ποδόσφαιρο 16 Αυγούστου 2025 | 23:32

Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Ήττα από τους Ιταλούς με πολλά κέρδη για τους Πειραιώτες (vids)

Ο Ολυμπιακός με ροτέισον και η φιναλιστ του Champions League με βασική 11αδα σε ένα φιλικό που «σημαδεύτηκε» από την κάκιστη διαιτησία - Κακώς μέτρησε το 1-0, δεν δόθηκε – μαρς πέναλτι στον Καμπελά – Κοίταξαν στα μάτια τους Ιταλούς οι Πειραιώτες, δοκιμές από τον Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Spotlight

Την ευκαιρία να τεστάρει τις δυνάμεις του, ενόψει της συμμετοχής του στη League Phase του Champions League είχε ο Ολυμπιακός, στο αποψινό πολύ δυνατό φιλικό που έδωσε με την πανίσχυρη Ίντερ του Κριστιάν Κίβου, με την ιταλική ομάδα να επικρατεί με 2-0.

Ένα φιλικό στο οποίο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δοκίμασε πρόσωπα και σχήματα και έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα για τη δουλειά που γίνεται στις «ερυθρόλευκες» προπονήσεις, μια εβδομάδα πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος.

Ο Βάσκος τεχνικός παρέταξε τον Ολυμπιακό με πειραματική 11άδα, έχοντας μεταξύ άλλων στον Γιαζιτζί στην κορυφή της επίθεσης και τον Νασιμέντο πίσω από τον Τούρκο, ενώ από την άλλη πλευρά ο Κριστιάν Κίβου ξεκίνησε την Ίντερ με όλα της τα αστέρια.

Ο Ολυμπιακός, παρά τις δοκιμές, κοίταξε στα μάτια την φιναλίστ του περσινού Champions League και «λύγισε» στις λεπτομέρειες, με τον Λαουτάρο να είναι οφσάιντ, πριν δώσει την ασίστ στον Ντιμάρκο για το πρώτο γκολ της Ίντερ, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ο διαιτητής αρνήθηκε πέναλτι σε πεντακάθαρη ανατροπή του Καμπελά από τον Ζιελίνσκι.

Οι Ερυθρόλευκοι επιστρέφουν στην Αθήνα και μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα τους στη Super League, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Αστέρα Τρίπολης, σε ένα ματς που θα πραγματοποιηθεί στο άδειο λόγω τιμωρίας «Γ. Καραϊσκάκης» (23/8, 20:00).

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Καλογερόπουλο, Μπιανκόν και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Οι Ντάνι Γκαρθία και Μουζακίτης ήταν οι δύο στα χαφ, με τον Νασιμέντο λίγο πιο μπροστά. Οι Στρεφέτσα και Καμπελά ήταν στα άκρα της επίθεσης και ο Γιαζιτζί στην κορυφή. Η Ίντερ από την άλλη, ξεκίνησε με τους Ζόμερ, Παβάρ, Ατσέρμπι, Μπαστόνι, Ντάμφρις, Σούτσιτς, Μπαρέλα, Μκιταριάν, Ντιμάρκο, Λαουτάρο και Τουράμ.

Απείλησε ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και απείλησε στο 7ο λεπτό με τον Αλέξη Καλογερόπουλο, αλλά η κεφαλιά του νεαρού αμυντικού, μετά από εκτέλεση φάουλ, πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ζόμερ.

Στο 14’ οι Πειραιώτες είχαν μια ακόμα τελική, αυτή τη φορά με τον Στρεφέτσα. Οι παίκτες του Χσοέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βγήκαν ταχύτατα στην κόντρα, ο Νασιμέντο έκανε την πάσα στον Στρεφέτσα, αυτός σούταρε διαγώνια από δεξιά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Μέτρησε γκολ-οφσάιντ της Ίντερ

Δύο λεπτά αργότερα η Ίντερ άνοιξε το σκορ, με τον Ντιμάρκο, ένα γκολ το οποίο, όμως, δεν θα έπρεπε να είχε μετρήσει. Ο Τουράμ έκανε την κάθετη πάσα στον Λαουτάρο, ο οποίος όπως φάνηκε από το ριπλέι ήταν εκτεθειμένος αλλά ο βοηθός δεν υπέδειξε την παράβαση, ο Αργεντινός έκανε το γύρισμα από αριστερά στον Ντιμάρκο και αυτός από κοντά το 1-0.

Στο 20’ ο Στρεφέτσα δοκίμασε το πόδι του, αλλά η μπάλα κόντραρε και βγήκε κόρνερ, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Ζόμερ μπλόκαρε το σουτ που έκανε ο Νασιμέντο. Στο 34’ ο Τζολάκης απέκρουσε ενστικτωδώς το σουτ που έκανε από κοντά ο Λαουτάρο, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο νεαρός πορτιέρο του Ολυμπιακού μπλόκαρε το αδύναμο σουτ του Παβάρ. Στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν άλλαξε κάτι, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Ίντερ.

Χωρίς αλλαγές

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές, με την Ίντερ να απειλεί στο 48’ με τον Λαουτάρο, αλλά ο Τζολάκης μπλόκαρε την κεφαλιά του Αργεντινού επιθετικού. Στο 53’ η ιταλική ομάδα έκανε το 2-0, με τον Τουράμ. Ο Ντούμφρις σούταρε δυνατά από δεξιά, ο Τζολάκης απέκρουσε, αλλά ο Τουράμ πήρε το ριμπάουντ και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του νεαρού τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.

Δεν δόθηκε πέναλτι στον Καμπελά

Στο 60’ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε την πρώτη του αλλαγή, με τον Λιατσικούρα να παίρνει τη θέση του Γιαζιτζί. Στο 62’ ο Ζιελίνσκι ανέτρεψε τον Καμπελά, μέσα στην περιοχή της Ίντερ, αλλά ο διαιτητής δεν υπέδειξε το πέναλτι, παρότι ήταν μια πεντακάθαρη φάση.

Στο 71’ ο Μεντιλίμπαρ έριξε στο παιχνίδι τον Πιρόλα αντί του Μπιανκόν, που αντιμετώπιζα πρόβλημα με κράμπες, αλλά και τον Ελ Κααμπί αντί του Στρεφέτσα. Στο 74’ ο Ντούμφρις σούταρε από δεξιά, αλλά ο Τζολάκης είχε κλείσει τη γωνία του και απέκρουσε σε κόρνερ.

Επτά λεπτά αργότερα ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών αντικατέστησε τον Μουζακίτη με τον Σιπιόνι, ενώ στο 83’ το σουτ που επιχείρησε ο Ελ Κααμπί σταμάτησε πάνω στον Ντε Φράι. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με την Ιντερ να παίρνει τη φιλική νίκη με 2-0.

Οι συνθέσεις:

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Παβάρ (61′ Τσαλχάνογλου), Ατσέρμπι (72′ Εσποσίτο), Μπαστόνι (72′ Ντε Φράι), Ντούμφρις (80′ Ζαλέφσκι), Σούτσιτς (61′ Ζιελίνσκι), Μπαρέλα (80′ Ασλάνι), Μιχιταριάν (61′ Μπίσεκ), Ντιμάρκο (29′ Ενρίκε), Τουράμ (72′ Νταρμιάν), Λαουτάρο (72′ Μπόνι).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Μπρούνο, Μπιανκόν (71′ Πιρόλα), Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Γκαρθία, Μουζακίτης (81′ Σιπιόνι), Νασιμέντο, Στρεφέτσα (72′ Ελ Κααμπί), Καμπελά, Γιαζιτζί (61′ Λιατσικούρας).

Headlines:
World
WSJ: «Ναι» Πούτιν στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

WSJ: «Ναι» Πούτιν στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

World
Μόδα: Ποια ειναι τα μεγαλύτερα deals που άλλαξαν την αγορά το 2025

Μόδα: Ποια ειναι τα μεγαλύτερα deals που άλλαξαν την αγορά το 2025

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 0-3: «Σβηστά» στην πρεμιέρα οι Καταλανοί
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 0-3: «Σβηστά» στην πρεμιέρα οι Καταλανοί

Χωρίς να ζοριστεί η Μπαρτσελόνα πέρασε με 3-0 από την έδρα της Μαγιόρκα και ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στη φετινή La Liga. Πρώτο γκολ με το «10» για τον Γιαμάλ, από νωρίς με 9 παίκτες οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
Αυτός μάλιστα, είναι «ιπτάμενος» Ολλανδός
On Field 16.08.25

Αυτός μάλιστα, είναι «ιπτάμενος» Ολλανδός

Ο Τιγιάνι Ρέιντερς ήταν απολαυστικός στην πρώτη του εμφάνιση στην Πρέμιερ Λιγκ και ο 27χρονος άσος της Σίτι κάνει τον Γκουαρντιόλα να χαμογελά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αντάλλαξαν δώρα Ολυμπιακός και Ίντερ (pics)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Αντάλλαξαν δώρα Ολυμπιακός και Ίντερ (pics)

Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αντάλλαξε δώρα με την Ίντερ, στο πλαίσιο της σπουδαίας φιλικής αναμέτρησης μεταξύ των δύο ομάδων

Σύνταξη
LIVE: Μπολόνια – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 16.08.25

LIVE: Μπολόνια – ΟΦΗ

LIVE: Μπολόνια – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το μεγάλο φιλικό ματς Μπολόνια – ΟΦΗ. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Συνελήφθη ΑμεΑ οπαδός της Λίβερπουλ για ρατσιστική επίθεση στον Σεμένιο (vid)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Συνελήφθη ΑμεΑ οπαδός της Λίβερπουλ για ρατσιστική επίθεση στον Σεμένιο (vid)

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ ανακοίνωσε ότι ένας 47χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για τη ρατσιστική επίθεση που κατήγγειλε ο Σεμένιο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπόρνμουθ με τη Λίβερπουλ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)
Κόσμος 17.08.25

Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)

Ένα σπάνιο φαινόμενο καταγράφηκε στην Πορτογαλία, πολλές περιοχές της οποίας συνεχίζουν να δοκιμάζονται από μεγάλες πυρκαγιές - Ένας ανεμοστρόβιλος φωτιάς προκλήθηκε στην περιοχή Aguiar da Beira

Σύνταξη
Το χρονικό του τρόμου στον αέρα – Τι συνέβη με τη φωτιά στην πτήση από Κέρκυρα με 273 επιβάτες
Βίντεο ντοκουμέντο 17.08.25

Το χρονικό του τρόμου στον αέρα – Τι συνέβη με τη φωτιά στην πτήση από Κέρκυρα με 273 επιβάτες

Η πτήση της Condor από την Κέρκυρα με προορισμό το Ντίσελντορφ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Μπρίντεζι της Ιταλίας λόγω φωτιάς σε έναν από τους κινητήρες του αεροσκάφους

Σύνταξη
Νίκη της Λετονίας επί της Σλοβενίας (100-88) – Τι συνέβη με Ντόντσιτς
Μπάσκετ 16.08.25

Νίκη της Λετονίας επί της Σλοβενίας (100-88) – Τι συνέβη με Ντόντσιτς

Η «οικοδέσποινα» της τελικής φάσης του Ευρωμπάσκετ, Λετονία, «πάτησε» γκάζι στην 4η περίοδο και πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για την Αθήνα ενόψει της συμμετοχής της στο Τουρνουά «Ακρόπολις»

Σύνταξη
Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι
Ουίνδσορ 16.08.25

Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι

Το ζευγάρι αισθάνεται έτοιμο να εγκατασταθεί σε έναν χώρο που μπορεί να αποτελέσει το «για πάντα σπίτι» τους, ακόμη και όταν ο Γουίλιαμ ανέβει στον θρόνο.

Σύνταξη
Ο Φουρνιέ… απείλησε τον Λαρεντζάκη
Μπάσκετ 16.08.25

Ο Φουρνιέ… απείλησε τον Λαρεντζάκη

Επική ήταν η αντίδραση του Εβάν Φουρνιέ στο viral video που δείχνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ρίχνει φιλική… σφαλιάρα στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη

Σύνταξη
Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια θα αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 16.08.25

Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια θα αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουάσινγκτον προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για να εμποδίσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να πάρει υπό τον έλεγχό της την αστυνομία της αμερικανικής πρωτεύουσας

Σύνταξη
Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 0-3: «Σβηστά» στην πρεμιέρα οι Καταλανοί
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 0-3: «Σβηστά» στην πρεμιέρα οι Καταλανοί

Χωρίς να ζοριστεί η Μπαρτσελόνα πέρασε με 3-0 από την έδρα της Μαγιόρκα και ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στη φετινή La Liga. Πρώτο γκολ με το «10» για τον Γιαμάλ, από νωρίς με 9 παίκτες οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
Αλάσκα: Παραβίαση ασφαλείας στη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν – Προπαρασκευαστικά έγγραφα ξεχάστηκαν σε ξενοδοχείο
Παραβίαση ασφαλείας 16.08.25

Τρελή γκάφα της ομάδας Τραμπ στην Αλάσκα - Ξέχασαν έγγραφα της συνόδου σε εκτυπωτή ξενοδοχείου

Τα έγγραφα, που βρέθηκαν σε εκτυπωτή, περιείχαν πρόγραμμα συναντήσεων, ονόματα, τηλέφωνα, βιογραφικά συμμετεχόντων, αλλά και το μενού του γεύματος που προσφέρθηκε στη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Απόρρητο