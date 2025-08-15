Πολιτάνο: «Σπουδαία νίκη – Δυνατή ομάδα ο Ολυμπιακός»
Ο Ματέο Πολιτάνο χαρακτήρισε σπουδαία τη φιλική νίκη της Νάπολι επί του Ολυμπιακού με 2-1, δηλώνοντας μάλιστα πως οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ένας δυνατός αντίπαλος.
Η Νάπολι νίκησε τον Ολυμπιακό με 2-1 στο «Teofilo Patini», με τον σκόρερ του πρώτου τέρματος των Ιταλών, Ματέο Πολιτάνο να παραχωρεί συνέντευξη στο «Radio CRC».
Ο Ιταλός εξτρέμ δήλωσε σπουδαία τη νίκη επί των νταμπλούχων Ελλάδας, τονίζοντας μάλιστα πως η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν σκληρή αντίπαλος. και έβαλε δύσκολα στους «παρτενοπέι».
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πολιτάνο:
«Το αποτέλεσμα; Θετικό. Τερματίσαμε καλά, με μια σπουδαία νίκη εναντίον ενός σκληρού αντιπάλου, που ήταν δυνατός πολύ και πήγαινε σε κάθε μπάλα. Είδαμε λίγο χάος στο πρώτο ημίχρονο, αλλά αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Είμαστε χαρούμενοι που τελειώσαμε έτσι. Τώρα θα ξεκουραστούμε για λίγες μέρες, το αξίζουμε. Από Δευτέρα θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τη Σασουόλο.
Ανυπομονούμε πραγματικά να ξεκινήσουμε τη σεζόν, αλλά και να ξεκουραστούμε μετά από τόσες μέρες προετοιμασίας. Μας αξίζει λίγη χαλάρωση και από τη Δευτέρα θα είμαστε πλήρως συγκεντρωμένοι στο να ξεκινήσουμε καλά».
